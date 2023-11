Đi show thực tế giúp bạn hết mình, bạn chúc lại "may mắn lần sau": Cô gái dùng 2 chữ nói về mối quan hệ!

Tập 1 của KOC VIETNAM 2023 quả thực khiến người xem phải bàn luận rất nhiều vì các tình tiết thú vị khi các thí sinh bắt cặp với nhau để tranh tài. Host Kỳ Duyên đã xuất hiện và công bố các cặp thí sinh để chuẩn bị bước vào thử thách đầu tiên - Một mất một còn. Đây cũng là cách để chia các thí sinh về 2 đội với sự hướng dẫn của 2 đội trưởng Luna Đào và Mai Ngô.

Trong đó, một số phần thi của các thí sinh khiến cộng đồng mạng phải "chĩa" mũi vào chỉ vì tình tiết này drama quá!

Kể đến đầu tiên là phần bắt cặp của Vy Cát Lai (hơn 169k người theo dõi) và Đan Chi (hơn 90k người theo dõi). Đây là cặp đôi có thể nói là trái ngược nhau, khi Vy Cát Lai làm sáng tạo nội dung thiên về nông sản, còn Đan Chi lại chuyên về thời trang và làm đẹp. Và đề bài dành cho cả hai trong vòng đối đầu là thời trang.

Ngay từ khi công bố bắt cặp cùng nhau, cặp "chị em" này đã có những so sánh riêng, khi đề bài là thế mạnh của Đan Chi nhưng lại có phần khó với Vy Cát Lai. "Đan Chi có thế mạnh về thời trang, và bạn cũng có gương mặt lẫn vóc dáng rất thời trang, mình cảm thấy bản thân có thể dễ rơi vào tình huống bất lợi nhiều hơn, chắc là ngày hôm nay mình cũng trầy da tróc vảy đây!", Vy Cát Lai có phần lo lắng trước vòng đối đầu này.



Vy Cát Lai - Đan Chi

Đáp lại Vy thì Đan Chi cũng khá tự tin khi thổ lộ: "Hai chị em trước đây cũng đã đồng hành với nhau từ trước đây rồi, từ khi Đan Chi bước chân vào TPHCM, cũng có gặp nhau trong các cuộc thi về KOC khác. Và Đan Chi nghĩ rằng đây là một cái duyên, và khi chị em gặp nhau thì chúng ta có thể hỗ trợ nhau hết mức có thể", nhưng có lẽ Đan Chi không làm được điều mình nói vì cũng cuống cuồng với bài thì rồi thì còn tâm sức đâu mà lo thêm cho người khác!

Tận đến khi bước vào vòng đối đầu cam go, cả hai cô nàng đều có những suy nghĩ riêng của mình. Và qua những gì cả hai thể hiện cùng màn tương tác cạnh tranh cao trên phim trường, Vy Cát Lai chốt lại "nghiệt duyên" chứ không phải lương duyên.

Vy Cát Lai

Đan Chi

Cụ thể vì sao lại có những khẳng định khiến khán giả "sượng" trân này là vì: Trong khi Vy Cát Lai có phần hỗ trợ Đan Chi như việc xử lý bộ trang phục khi mặc lên người, thì Đan Chi lại có vẻ từ chối giúp đỡ khi Vy ngỏ ý muốn mượn đôi boots để phối đồ.

Khi cùng nói về vấn đề này, Đan Chi cũng có những lời nói gây tranh cãi như: "Người ta cho cơ hội thì mình nắm lấy thôi, việc của mình là toả sáng. Trong set quay mọi người có thể hỗ trợ nhau và đạt được mục tiêu chiến thắng hay không thì do may mắn và tư duy của mỗi người. Còn sự giúp đỡ của người khác thì là cộng hưởng. Việc của mình thì mình làm thôi, quan tâm gì người khác nghĩ gì, còn nếu như bạn không may mắn thì chúc bạn may mắn lần sau", khiến netizen "hết hồn", phải để lại những bình luận như: "Giúp bạn hết mình, bạn thì chúc mình may mắn lần sau", "Trời ơi coi mà tức á!",...

Đan Chi đã có những lời nói khiến dân tình phải bàn tán

Sau đó, Đan Chi cũng có giải thích rõ ràng rằng: "Mình không nói câu đó về Vy mà là một bạn khác khi giúp đỡ mình, trước khi quay mình nhường Vy chọn trước đồ và nhận bộ còn lại. Còn đôi boot mình chỉ có 1 đôi nên cho mượn thì mình đi chân đất sao được".

Kế đến là một cặp đôi cũng biết nhau ngoài đời nhưng khi vào show thì việc ai nấy làm, Jimmy Trịnh - Phương Oanh Daily. Dù không bắt cặp cùng nhau nhưng trong phần thi Jimmy Trịnh (hơn 308k người theo dõi) cần sự hỗ trợ từ background (khung nền phía sau), dù chỉ 5 giây từ Phương Oanh Daily (hơn 831k người theo dõi) thì đã nhận được chữ "không" của người chị.

Jimmy Trịnh - Phương Oanh Daily

Nhìn chung, khi tham gia bất cứ một show truyền hình thực tế nào cũng có những phần thi cam go và cần sự tập trung cao nhất. Hơn thế nữa, KOC VIETNAM 2023 lại là một cuộc thi tranh tài và đòi hỏi sự nhạy bén trong việc sáng tạo, vậy nên phần lớn thí sinh đều cần tập trung tối đa vào phần thi của mình mới có thể hoàn thành tốt nhất. Tình "chị em" khi đi show cũng phải tạm gác lại trước những thử thách này thôi!