Xôn xao mối quan hệ “trên tình bạn dưới tình yêu” của một đôi nổi tiếng sau 7 ngày ghi hình KOC: Sự thật là sao?

Mới đây, KOC VIETNAM 2023 đã chính thức lên sóng tập đầu tiên, thu hút sự chú ý của đông đảo các bạn trẻ. Trở lại mùa 2 với chủ đề Best Version Of My Sell , KOC VIETNAM hot hơn bao giờ hết khi quy tụ được toàn các gương mặt đình đám trong giới sáng tạo nội dung. Do vậy, ngoài những tình huống, thử thách kịch tính trong chương trình, dàn KOC tham gia cũng được netizen theo dõi sát sao với cuộc sống ngoài đời thường.

Giống các chương trình thực tế khác, dù trong show có drama nảy lửa bao nhiêu thì bên ngoài, dàn thí sinh vẫn dành cho nhau sự quan tâm, tình cảm nhất định. Đáng chú ý nhất phải kể đến mối quan hệ của Ngọc Kem (sinh năm 1999) và Tạ Công Bằng (sinh năm 2000). Bởi trên trang cá nhân của mình, cặp đôi chị em này thường xuyên xuất hiện cùng nhau, không ngại dành những lời ngọt ngào cho đối phương.

Ngọc Kem và Tạ Công Bằng công khai "dính" nhau sau khi ghi hình KOC VIETNAM 2023

Theo đó khi ghi hình KOC VIETNAM , các TikTok creator phải dành 1 tuần cùng tham gia các thử thách. Cũng chính từ đây, dàn thí sinh có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhiều hơn về những “đồng môn” của mình. Chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Kem chia sẻ cảm xúc về người bạn đặc biệt Tạ Công Bằng: “Bình thường toàn diễn nét bắt nạt nhưng mà thương mình lắm. Ở cùng 1 tuần mà lúc về nhà rồi, suốt ngày nhắn tin gọi điện nói nhớ mình. Thấy bạn mệt hay buồn gì cũng động viên, rất yêu” .

Về phía Tạ Công Bằng, anh chàng cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Ngọc Kem. Anh chàng khẳng định từ trước đến nay không chơi với ai là hot girl trên mạng nhưng với Ngọc Kem lại cực kỳ ấn tượng và đặc biệt hơn. Tạ Công Bằng thường xuyên nhắn tin, động viên người bạn của mình bằng những lời yêu thương. Không những thế, anh chàng còn hóm hỉnh cho hay: “Có thể dính Ngọc Kem cả ngày không chán luôn. Ghi hình sau 7 ngày xong cuốn lấy nhau. Nhưng đừng bắt tôi cưới bạn nữa Ngọc Kem ạ” .

Cả hai có mối quan hệ thân thiết, dành nhiều lời ngọt ngào cho nhau

Mối quan hệ “trên tình bạn dưới tình yêu” của cặp chị em này khiến nhiều người thích thú vì dù chưa ai “ship” thì cả hai đã tự “đẩy thuyền”. Tuy nhiên, nếu ai đã từng theo dõi Tạ Công Bằng đều biết anh chàng từng comeout bản thân thuộc cộng đồng LGBT và được bà nội cũng như mọi người ủng hộ. Do vậy, Ngọc Kem và Tạ Công Bằng chỉ là những người bạn, chị em thân thiết trong nghề. Hiện tại, cả cả hai đều là những thí sinh gây chú ý tại KOC VIETNAM 2023 .

Trước đó, Ngọc Kem được biết đến là hot girl với hơn 2,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô nàng được yêu thích nhờ gương mặt đáng yêu và phong cách trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, Ngọc Kem cũng làm một KOC nổi bật khi được nhiều nhãn hàng lựa chọn và có doanh số ấn tượng mỗi khi livestream bán hàng.

Ngọc Kem

Tạ Công Bằng tại KOC VIETNAM 2023

Tạ Công Bằng cũng hot không kém khi có tới 4,9 triệu người theo dõi trên ứng dụng TikTok. Ban đầu, anh chàng bén duyên bởi những đoạn clip đời thường gần gũi, dễ thương khi quay cùng bà. Khi được biết đến nhiều hơn, Tạ Công Bằng vẫn duy trì những nội dung tích cực với bà của mình và lấn sân kinh doanh. Với cách nói chuyện duyên dáng, mang đến nhiều năng lượng vui vẻ, Tạ Công Bằng được rất nhiều người yêu thích và mến mộ.