Đi phỏng vấn xin việc nhầm công ty, được nhận vì công ty cũng nhầm

Một người đàn ông Trung Quốc mới đây đăng tải lên mạng xã hội bài viết chia sẻ trải nghiệm khó hiểu của mình: Vô tình được nhận vào làm khi đi phỏng vấn tuyển dụng nhầm địa chỉ. Bài đăng khơi lên những cuộc thảo luận sôi nổi.

Không hiếm các trường hợp lên nhầm xe buýt hoặc đến nhầm nhà, nhưng nhầm nơi phỏng vấn xin việc như người đàn ông này thì nhiều cư dân mạng nói rằng lần đầu họ nghe tới. Bản thân tác giả bài đăng cũng viết rằng anh từng nghĩ "phỏng vấn nhầm công ty" chỉ có thể là kịch bản cho một bộ phim hài. Phải đến khi anh thực sự đến nhầm chỗ, phỏng vấn tại một công ty mà trước đây anh chưa từng nộp hồ sơ xin việc, anh mới nhận ra rằng tình huống này cũng có thể xảy ra trong cuộc sống thực.

Một cư dân mạng đến nhầm công ty để phỏng vấn xin việc và được nhận nhầm. (Ảnh: Sohu)

Người đàn ông cho biết anh không nhận thấy điều gì bất thường trong buổi phỏng vấn, và cuối cùng thậm chí còn được nhận vào làm. Sau khi đàm phán về mức lương và giờ làm việc với sếp, anh nói rằng mình cần suy nghĩ thêm và rời đi.

Xong xuôi, người đàn ông nhận được tin nhắn từ công ty mà anh có lịch phỏng vấn hôm đó hỏi anh đã đến chưa. Anh đáp mình đã hoàn thành cuộc phỏng vấn và được sếp đích thân tuyển dụng. Lúc này, người liên lạc thận trọng hỏi: "Liệu anh có đến nhầm chỗ không?". Anh chàng sau đó mới nhận ra mình quả thật đã nhầm.

Bài viết này khơi lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhiều người thích thú cho rằng đây là tình huống may mắn rất thú vị. Họ bình luận hài hước: "Cưới nhầm người, làm đúng việc, ở nhầm công ty", "Dù sao thì cũng phỏng vấn thành công rồi, hãy tận dụng kết quả này”; “Thật khéo, người ứng tuyển nhầm đã đành, phía tuyển dụng cũng không biết ứng viên trước mặt không phải là người trong hồ sơ”…

Nhiều cư dân mạng khuyên người đàn ông không cần quá bận tâm về sự nhầm lẫn mà cứ tận hưởng kết quả: “Nhân viên ở đâu mà chẳng phải làm việc cật lực, bạn cứ làm thôi”.

Chuyện phỏng vấn nhầm công ty này khiến cư dân mạng Trung Quốc nhắc đến nhiều vụ nhầm lẫn hài hước khác. Tháng 10/2023, một chú rể ở thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đã vào nhầm địa điểm cưới. Tình cờ ở đó có một cô dâu đang đợi, tưởng xe vừa tới là của chồng mình liền bước lên, may mà kịp nhận ra chú rể kia là người lạ.

Dù cảnh "lên nhầm kiệu hoa" chưa diễn ra nhưng nhà gái đã kịp đốt hết số pháo được chuẩn bị khi thấy xe của chàng trai kia xuất hiện. Sau đó, hai bên thương lượng để chú rể đi nhầm bồi thường số pháo trên thay cho lời xin lỗi. Hóa ra hai cô dâu sống ở hai khu dân cư cạnh nhau và kết hôn cùng ngày, một trong hai chú rể đi sai đường nên đến nhầm nhà.