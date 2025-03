Vật thể giống đĩa bay rơi xuống nước Úc thực tế là gì?

Viên nang W-2 đã được phóng vào không gian từ bang California, Mỹ, vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 bằng tên lửa SpaceX Falcon 9 như một phần của sứ mệnh Transporter-12. Sứ mệnh này bao gồm việc phóng nhiều vệ tinh từ các khách hàng khác nhau vào quỹ đạo. Sau khi vào không gian, W-2 đã hoạt động trên quỹ đạo trong suốt 45 ngày, mang theo các thiết bị nghiên cứu của Không quân Hoa Kỳ và NASA.

Một trong những mục tiêu chính của W-2 là thử nghiệm khả năng sản xuất dược phẩm trong môi trường không gian bằng cách sử dụng lò phản ứng dược phẩm tiên tiến của Varda. Do điều kiện vi trọng lực trong không gian có thể giúp tạo ra các hợp chất y học với độ tinh khiết cao hơn và cải thiện hiệu suất, nên việc sản xuất thuốc ngoài không gian đang trở thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. W-2 cũng mang theo một máy quang phổ đặc biệt được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ. Thiết bị này có tên gọi Cảm biến quang học của plasma trong môi trường tái nhập (OSPREE), được sử dụng để đo đạc các thông số vật lý của viên nang khi nó quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ khủng khiếp, lên tới Mach 25, tức gấp 25 lần tốc độ âm thanh, tương đương khoảng 31.000 km/h.

Viên nang W-2 đã quay trở lại bầu khí quyển vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 và hạ cánh xuống khu vực Nam Úc. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp vũ trụ thương mại khi lần đầu tiên một tàu vũ trụ thương mại quay trở lại và hạ cánh xuống Úc, đồng thời cũng là lần đầu tiên một tàu vũ trụ thương mại hạ cánh tại một sân bay vũ trụ thương mại trên thế giới. Điều này đã thu hút sự quan tâm lớn từ Cơ quan Vũ trụ Úc, nơi đã mô tả đây là một "khoảnh khắc mang tính bước ngoặt" cho ngành công nghiệp vũ trụ của nước này.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của sứ mệnh này là việc sử dụng công nghệ tấm chắn nhiệt tiên tiến được phát triển cùng với NASA. Khi quay trở lại Trái Đất, viên nang phải chịu nhiệt độ cực cao do ma sát với bầu khí quyển, và tấm chắn nhiệt này giúp bảo vệ thiết bị bên trong khỏi bị hư hại. Nhờ công nghệ này, W-2 đã hạ cánh thành công và an toàn xuống khu vực Bãi thử nghiệm Koonibba, nơi do công ty Southern Launch của Úc điều hành.

Nhóm chuyên gia từ Southern Launch đã theo dõi quá trình quay trở lại của W-2 từ mặt đất bằng các kính viễn vọng theo dõi tiên tiến. Sau khi viên nang hạ cánh, các đội thu hồi đã nhanh chóng tiếp cận và kiểm tra tình trạng của nó. Quá trình thu hồi cũng có sự tham gia của đại diện từ Tập đoàn Thổ dân Bờ Tây Viễn Tây, những người được coi là chủ sở hữu truyền thống của vùng đất nơi viên nang rơi xuống. Điều này cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan khoa học và cộng đồng địa phương trong việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu không gian mà vẫn tôn trọng quyền lợi của các dân tộc bản địa.

Sự thành công của sứ mệnh W-2 không chỉ mang ý nghĩa đối với công ty Varda Space Industries mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp vũ trụ của Úc. Đây là lần đầu tiên một tàu vũ trụ thương mại được tái nhập bầu khí quyển theo quy định pháp luật của Úc. Điều này chứng tỏ rằng Úc đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong lĩnh vực không gian toàn cầu, không chỉ với vai trò là nơi phóng vệ tinh mà còn là điểm đến của các sứ mệnh tái nhập khí quyển. Southern Launch cho biết rằng họ dự kiến sẽ có thêm nhiều sứ mệnh quay trở lại Bãi thử Koonibba trong tương lai, đánh dấu sự phát triển của Úc như một trung tâm hàng không vũ trụ mới.

Giám đốc điều hành của Varda Space Industries, Will Bruey, đã bày tỏ sự vui mừng khi W-2 trở lại Trái Đất an toàn. Ông cho biết công ty đang xây dựng một nền tảng vững chắc để mở rộng hoạt động kinh tế trong quỹ đạo thấp của Trái Đất. Điều này có nghĩa là trong tương lai, chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhiều sứ mệnh vũ trụ thương mại hơn với mục tiêu không chỉ nghiên cứu khoa học mà còn hướng tới các ứng dụng thực tiễn như sản xuất dược phẩm, chế tạo vật liệu tiên tiến hay thậm chí là du lịch không gian.

Sự kiện viên nang W-2 hạ cánh thành công xuống Úc là một dấu mốc quan trọng trong ngành công nghiệp vũ trụ thương mại. Điều này chứng minh rằng việc phóng tàu vũ trụ không còn chỉ là lĩnh vực độc quyền của các cơ quan chính phủ như NASA hay ESA, mà các công ty tư nhân cũng đang tham gia mạnh mẽ vào cuộc đua khám phá không gian. Sự kiện này cũng mở ra nhiều cơ hội cho Úc để trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ vũ trụ quan trọng trên thế giới.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ không gian, chúng ta có thể kỳ vọng rằng trong tương lai, những sứ mệnh như W-2 sẽ trở nên phổ biến hơn và đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng sự hiện diện của con người trong vũ trụ. Việc sản xuất dược phẩm trong môi trường không gian có thể giúp tạo ra những loại thuốc có hiệu quả cao hơn, trong khi các nghiên cứu về tái nhập khí quyển có thể hỗ trợ phát triển các phương tiện vũ trụ an toàn và hiệu quả hơn.

Dù ban đầu khiến nhiều người hiểu lầm là một vật thể bí ẩn giống đĩa bay, nhưng viên nang W-2 thực chất là một minh chứng cho những tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ vũ trụ hiện đại. Sự kiện này không chỉ là một thành tựu của Varda Space Industries mà còn là một bước tiến quan trọng cho ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu, mở ra những triển vọng mới cho tương lai của nhân loại trong việc khám phá và khai thác không gian.