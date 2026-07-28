Đi nhậu về, người đàn ông vô tư bế thứ dài 4 mét vào nhà: Tỉnh dậy hoảng hốt “Tôi làm thật sao?”

Sau một đêm uống rượu cùng bạn bè tại Thái Lan, người đàn ông tỉnh dậy và không thể tin nổi "vị khách" đang nằm ngay trong nhà mình.

Người đàn ông nhất quyết đưa "thứ lạ" về nhà

Người đàn ông tên Ratchata, sống tại tỉnh Pathum Thani, Thái Lan, đã trải qua tình huống vừa hài hước vừa nguy hiểm sau một cuộc nhậu cùng bạn bè.

Sự việc xảy ra vào tối 9/7 và được lực lượng cứu hộ xử lý vào sáng 10/7/2026 tại khu vực Bueng Yitho, huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani, nằm không xa thủ đô Bangkok.

Theo truyền thông Thái Lan, tối hôm đó, Ratchata đi uống rượu cùng một nhóm bạn. Khi cả nhóm trở về và chuẩn bị dừng xe, mọi người phát hiện một con trăn lớn đang bò gần lề đường.

Biết Ratchata vốn yêu thích các loài bò sát và đang nuôi rắn cảnh, nhóm bạn gọi anh xuống xem. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng người đàn ông này lại lập tức tiến đến gần con trăn, nắm lấy đuôi và tìm cách khống chế con vật.

Theo Pattaya Mail, con vật được xác định là một con trăn gấm dài khoảng 4 mét. Đây là một trong những loài trăn có kích thước lớn, sinh sống phổ biến tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan.

Dù đã uống nhiều rượu, Ratchata dường như không hề tỏ ra sợ hãi. Đoạn video do bạn bè quay lại cho thấy anh bình thản nắm đuôi, xoay con trăn rồi ôm cả thân con vật lên người như đang bế một thú cưng quen thuộc.

Trong lúc ngà say, Ratchata chợt nhớ ở nhà còn một chiếc chuồng kính đang bỏ trống. Do vốn có sở thích nuôi rắn, anh nảy ra ý định đưa con trăn hoang dã về nhà và giữ lại làm vật nuôi.

Những người đi cùng nhiều lần khuyên can, cảnh báo rằng con trăn có kích thước quá lớn và việc đưa một động vật hoang dã về nhà có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, Ratchata vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định.

Cuối cùng, người đàn ông ôm con trăn vào nhà rồi đặt nó trong chiếc chuồng kính. Sau đó, vì đã uống quá nhiều rượu, anh nhanh chóng đi ngủ và gần như không còn nhớ chuyện vừa xảy ra.

Lo ngại con vật có thể thoát ra ngoài hoặc gây nguy hiểm cho người trong nhà, nhóm bạn của Ratchata đã thông báo cho người giúp việc. Họ đồng thời liên hệ với lực lượng cứu hộ, đề nghị đến đưa con trăn trở lại môi trường tự nhiên vào sáng hôm sau.

Bạn bè còn dặn người giúp việc đánh thức Ratchata khi đội cứu hộ xuất hiện để anh chứng kiến việc con vật được đưa đi.

Đoạn video khiến người đàn ông không thể chối cãi

Sáng 10/7, Ratchata tỉnh giấc sau một đêm say rượu. Khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ tầng dưới, anh bước xuống kiểm tra và bất ngờ nhìn thấy nhiều nhân viên cứu hộ đang có mặt trong nhà.

Trước mắt người đàn ông là chiếc chuồng kính chứa một con trăn khổng lồ. Các nhân viên cứu hộ đang chuẩn bị khiêng chiếc chuồng ra ngoài để xử lý con vật.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ratchata liên tục hỏi mọi người tại sao lực lượng cứu hộ lại xuất hiện trong nhà và con trăn kia từ đâu tới.

Khi được bạn bè thông báo rằng chính anh là người đã bắt con vật bên đường rồi ôm về nhà vào tối hôm trước, Ratchata lập tức phủ nhận. Anh cho rằng mọi người đang cố tình trêu chọc mình vì hoàn toàn không nhớ đã làm việc đó.

Chỉ đến khi nhóm bạn mở đoạn video quay lại toàn bộ sự việc, người đàn ông mới sững sờ. Trong clip, Ratchata không chỉ tiến sát con trăn mà còn cầm đuôi, ôm con vật lên người rồi vui vẻ đưa nó vào trong nhà.

Nhìn hình ảnh chính mình vô tư bế con vật vào nhà, Ratchata hoảng hốt hỏi lại bạn bè liệu anh có thực sự làm việc đó hay không. Anh nhớ lại rằng khi ấy anh đã nghĩ đến chiếc chuồng kính còn trống và muốn nuôi thêm một con rắn. Tuy nhiên, anh không ngờ con vật mình mang về lại có kích thước lên tới khoảng 4 mét.

Sự việc khiến cả nhóm bạn và các nhân viên cứu hộ không nhịn được cười. Một thành viên đội cứu hộ còn hài hước nhận xét rằng nếu một người say rượu vẫn có thể tự bắt được con trăn lớn như vậy thì có lẽ họ cũng không cần phải đến giải cứu.

Sau khi kiểm tra, lực lượng cứu hộ đã đưa con trăn ra khỏi nhà an toàn. Con vật sau đó được chuyển đến khu vực phù hợp để thả trở lại môi trường tự nhiên.

Nhân viên cứu hộ cũng giải thích với Ratchata rằng trăn gấm thuộc nhóm động vật hoang dã được bảo vệ tại Thái Lan. Người dân không nên tự ý bắt giữ hoặc đưa động vật hoang dã về nuôi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Dù con trăn không gây thương tích cho bất kỳ ai, hành động của Ratchata vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trăn lớn có sức siết mạnh và có thể phản ứng bất ngờ khi bị con người tiếp cận, đặc biệt trong tình huống người bắt không còn tỉnh táo.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người tỏ ra thích thú trước vẻ mặt ngơ ngác của Ratchata khi được xem lại đoạn video, trong khi số khác cho rằng anh đã may mắn vì không bị con trăn tấn công.

Vụ việc cũng được xem là lời cảnh báo về những hành động khó lường sau khi sử dụng quá nhiều rượu bia. Đồng thời, cơ quan cứu hộ khuyến cáo người dân khi phát hiện rắn hoặc động vật hoang dã có kích thước lớn nên giữ khoảng cách, theo dõi vị trí của con vật và liên hệ với lực lượng chuyên trách thay vì tự mình bắt giữ.

Theo Thai Rath, Pattaya Mail, MustShareNews