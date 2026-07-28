Cảnh tượng đổ nát tại AEON Mall sau trận động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: Tòa nhà sụp đổ một phần, nhiều người mắc kẹt

Trận động đất mạnh 7,1 độ làm rung chuyển tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) chiều 28/7 đã khiến hơn 50 người bị thương, nhiều công trình bị phá huỷ.

Một trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản vào ngày 28/7 đã khiến hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện, nhiều tuyến đường và cầu bị hư hỏng, ít nhất 50 người bị thương và buộc hơn 150.000 người phải sơ tán.

Phát biểu với báo giới tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang đánh giá đầy đủ về thiệt hại cũng như số thương vong sau trận động đất.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo về các trường hợp bị thương. Một số khu vực xảy ra mất điện và hỏa hoạn, đồng thời ghi nhận thiệt hại đối với đường sá, cầu cống và tình trạng sập đổ của nhiều công trình", bà nói.

Theo đài NHK, một bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương. Báo Nikkei cũng cho biết một số hành khách trên tàu cao tốc Shinkansen đã bị thương khi động đất xảy ra.













Trung tâm thương mại AEON Mall Kumamoto bị phá hủy nghiêm trọng sau trận động đất (Ảnh: FNN)

Theo TV Asahi, một trong những điểm chịu thiệt hại nghiêm trọng là AEON Mall Kumamoto ở thị trấn Kashima. Khoảng 18h (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo có khói trắng bốc lên kèm một tiếng nổ lớn tại trung tâm thương mại này. Giới chức cho rằng vụ nổ xảy ra ở khu vực tầng 2, khiến một phần tầng này bị sập và nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Hiện trường cũng ghi nhận nhiều người bị thương và đã được đưa tới bệnh viện, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục chữa cháy và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến nay, AEON vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Động đất cũng khiến nhiều tuyến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. NHK cho biết các vết nứt lớn xuất hiện trên nhiều tuyến đường chính, bao gồm cả đường cao tốc trên cao, trong khi một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh. Dịch vụ đường sắt trên toàn khu vực bị đình chỉ và nhiều chuyến bay phải hủy hoặc chuyển hướng.

Hãng sản xuất chip TSMC đã sơ tán công nhân khỏi nhà máy tại khu vực như một biện pháp phòng ngừa. Trong khi đó, Sony và Fujifilm cũng sơ tán nhân viên khỏi các cơ sở sản xuất, theo Nikkei. Đại diện Sony cho biết công ty đang kiểm tra tình hình tại các nhà máy.

Cơ quan quản lý thiên tai Nhật Bản cho biết hơn 150.000 người đã được yêu cầu đến các trung tâm sơ tán.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo những khu vực chịu rung lắc mạnh nhất cần đề phòng các trận động đất mạnh tiếp theo trong khoảng một tuần tới, đồng thời lưu ý nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Giao thông tê liệt, sân bay đóng cửa

Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên xảy ra động đất nhất thế giới, với trung bình cứ khoảng 5 phút lại ghi nhận một trận rung chấn. Nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nước này chiếm khoảng 20% số trận động đất có cường độ từ 6 độ trở lên trên toàn cầu.

Sau trận động đất, Chính phủ Nhật Bản đã phát cảnh báo khẩn cấp đối với các tỉnh Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita và Miyazaki trên đảo Kyushu. JMA ban đầu cũng phát cảnh báo sóng thần với chiều cao dự kiến khoảng 1 m, trước khi hủy bỏ cảnh báo này.

Công ty Điện lực Kyushu cho biết khoảng 40.000 hộ gia đình bị mất điện sau trận động đất. Công ty đường sắt JR Kyushu đã tạm dừng toàn bộ hoạt động, bao gồm cả các tuyến tàu cao tốc Shinkansen. Sân bay Kumamoto cũng đóng cửa đường băng, khiến nhiều chuyến bay phải hủy hoặc đổi hướng.

Hai nhà mạng KDDI và NTT Docomo cho biết dịch vụ di động bị gián đoạn tại một số khu vực do mất điện và sự cố đường truyền.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản khẳng định không ghi nhận bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực.

Đây là trận động đất lớn nhất tại Kumamoto kể từ thảm họa xảy ra cách đây 10 năm, khiến 275 người thiệt mạng, 2.739 người bị thương và phá hủy hàng nghìn công trình, trong đó có lâu đài Kumamoto nổi tiếng. Theo đại diện ban quản lý lâu đài, trận động đất ngày 28/7 cũng làm một số đoạn tường đá của di tích này bị sập.

Nguồn: Reuters, FNN, Yahoo