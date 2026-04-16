Đi làm thử trước khi học thật: Gen Z rủ nhau “test nghề” tại OPEN Z 2026

Sự kiện OPEN Z 2026 do Viện Đào tạo Quốc tế FPT tổ chức mang đến mô hình "Thử việc chạm nghề" độc đáo, giúp người tham gia trực tiếp làm công việc thật, hiểu rõ bản thân và xác định hướng đi phù hợp.

Nếu bạn có thể thử làm Designer trong 30 phút rồi chuyển sang Developer hoặc Marketer ngay trong cùng một ngày, bạn có sẵn sàng trải nghiệm? Đó chính là OPEN Z 2026 – chương trình dành cho học sinh cuối cấp, sinh viên và người đi làm đang tìm hướng đi mới. Tại đây, người tham gia không chỉ nghe tư vấn mà trực tiếp "nhập vai" vào nhiều vị trí nghề nghiệp để hiểu rõ bản thân phù hợp với lĩnh vực nào.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, chương trình còn mang đến hệ thống quà tặng và học bổng giá trị. Người tham gia hoàn thành đủ 4 trạm sẽ nhận combo "lương thử việc" gồm túi tote giới hạn, bộ bài Ma sói, sổ tay và bút sáng tạo. Đồng thời, còn có cơ hội nhận voucher học bổng trị giá từ 6 - 13 triệu đồng như một hình thức ghi nhận cho hành trình "chạm nghề".

OPEN Z 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 18/04/2026 (13 Phan Tây Nhạc, Xuân Phương) và Đà Nẵng vào ngày 25/04/2026 (130 Đống Đa, Hải Châu). Với mô hình "thử việc chạm nghề", chương trình hướng đến việc giúp người tham gia đưa ra lựa chọn nghề nghiệp dựa trên trải nghiệm thực tế thay vì cảm tính.

Hiểu rõ nhu cầu định hướng nghề nghiệp của sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế FPT đã xây dựng hành trình trải nghiệm gồm 4 trạm, mô phỏng quá trình tuyển dụng và làm việc thực tế.

Trạm 1: "Scan" năng lực và tính cách

Đầu tiên, người tham gia trải nghiệm "phòng Headhunter" với quy trình đánh giá như nhà tuyển dụng. Thông qua các bài test nhanh, bạn được phân tích năng lực và xu hướng tính cách để xác định nhóm phù hợp (sáng tạo, phân tích, logic). Đây là bước giúp bạn hiểu rõ điểm mạnh và định hướng nghề nghiệp dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Trạm 2: HR kiểm tra độ phù hợp thực tế

Sau bước hiểu bản thân, người tham gia vào "phòng HR" để đánh giá mức độ phù hợp với từng ngành nghề dựa trên năng lực cá nhân và yêu cầu thực tế. Qua đó, bạn được định hướng rõ ràng hơn và hạn chế tình trạng "ảo tưởng nghề nghiệp" dẫn đến chọn sai ngành.

Trạm 3: Làm việc như một nhân sự thực thụ

Khu vực được mong chờ nhất tại OPEN Z 2026 mang đến trải nghiệm môi trường làm việc mô phỏng với các nhiệm vụ thực tế như thiết kế poster, giải bài toán lập trình, xây dựng ý tưởng marketing và tương tác với AI Agent. Tất cả đều có "deadline" và yêu cầu đầu ra rõ ràng, giúp người tham gia không chỉ hiểu công việc, mà còn cảm nhận được nhịp độ và yêu cầu thực tế của từng ngành nghề.

Trạm 4: Tư vấn 1:1 và cá nhân hóa lộ trình sự nghiệp

Sau khi hoàn thành hành trình trải nghiệm, bạn được tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia. Dựa trên toàn bộ dữ liệu từ quá trình trải nghiệm, chuyên gia sẽ giúp bạn tổng hợp thông tin, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất lộ trình nghề nghiệp phù hợp.

OPEN Z 2026 gây chú ý với sự góp mặt của các TikToker quen thuộc như Thúy Hà, Thăng Long, Trung Thảo Mai tại Hà Nội và QUYENDAILY, Lê Lowkeyy, Len học truyền thông, Duyên học Pi Aa,... tại Đà Nẵng. Không chỉ là khách mời, họ mang đến góc nhìn thực tế, gần gũi và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khi đứng trước ngã rẽ nghề nghiệp. Độc giả quan tâm vui lòng đăng ký tham gia sự kiện tại đây.