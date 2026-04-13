Hợp tác độc quyền giữa Dwight School Hanoi và City Football Group mở ra lộ trình phát triển toàn diện cho học sinh

Tầm nhìn mới: Thể thao chuyên nghiệp hội ngộ giáo dục đẳng cấp

Trong xu thế giáo dục hiện đại, thể thao đang trở thành "chìa khóa" để rèn luyện bản lĩnh và tư duy dẫn đầu. Tại Dwight School Hanoi, sự ra đời của trường bóng đá Manchester City Football School Vietnam đã thiết lập một chuẩn mực mới trong giáo dục những nhà lãnh đạo tương lai, nơi những bài tập kỹ thuật trên sân cỏ hòa quyện cùng sự khắt khe của học thuật.

Tại buổi hội thảo với phụ huynh trường Dwight School Hanoi, ông Jay Hardy, Quản lý kinh doanh cấp cao khối trường học bóng đá tại City Football Group chia sẻ: "Dwight là một ngôi trường có danh tiếng tuyệt vời, và thực sự là một cơ sở đẳng cấp thế giới với hệ thống cơ sở vật chất tuyệt vời dành cho thể thao. Bên cạnh đó, Dwight có một đội ngũ tuyệt vời, từ tất cả những người mà chúng tôi đã có cơ hội làm quen, bao gồm cả ban lãnh đạo của nhà trường."

Cô Brantley Turner, Tổng Hiệu Trưởng trường Dwight School Hanoi cho biết: "Sự hợp tác độc quyền này mang đến cho học sinh tại Việt Nam cơ hội được huấn luyện bởi đội ngũ chuyên gia theo đúng giáo trình của đội bóng hàng đầu thế giới. Đây chính là môi trường lý tưởng để mỗi cá nhân khai phá "Spark of Genius" (Tia sáng thiên tài), triết lý cốt lõi giúp Dwight cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh trong suốt hơn 150 năm qua trên khắp các cơ sở trường Dwight trên thế giới."

Hợp tác giữa Dwight School Hanoi và City Football Group mang đến cơ hội tập luyện bóng đá chuyên nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam ngay tại Hà Nội

Xây dựng bản lĩnh nhà vô địch và đặc quyền vươn tầm thế giới cùng Manchester City

Chương trình của Trường Bóng đá Manchester City tại Dwight School Hanoi rất đặc biệt so với các chương trình khác nhờ triết lý "chơi bóng đá đẹp" và mô hình đào tạo toàn diện. Ông Jay Hardy cũng cho biết thêm: "Chương trình đào tạo được thiết kế theo từng bước, bắt đầu từ "Move to Play" - Vận động để vui chơi - dành cho những em hoàn toàn chưa tiếp xúc với bóng đá. Ở giai đoạn này, mục tiêu là tạo niềm vui, giúp các em hiểu cách cơ thể di chuyển và bắt đầu làm quen với việc chơi trong một đội hình. Từ đó, các em sẽ phát triển dần lên đến cấp độ cao hơn, cuối cùng là "Play to Perform" - Trình diễn bóng đá, tập trung vào những cầu thủ có năng khiếu đặc biệt và có tiềm năng phát triển cao hơn trong bóng đá."

Việc rèn luyện bóng đá theo chương trình đào tạo riêng của Manchester City giúp các em học cách đối mặt với áp lực, làm việc nhóm và hình thành "tư duy nhà vô địch", những yếu tố then chốt của một công dân toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở những buổi tập tại Hà Nội, học sinh tại Dwight School Hanoi còn có cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế thông qua các chương trình độc quyền. Mỗi năm, những học sinh xuất sắc sẽ được chọn tham gia khóa huấn luyện một tuần ngay tại Etihad Campus, Manchester City, nước Anh.

Học sinh Dwight School Hanoi tại Etihad campus, Manchester City, UK

Yeegeon Kim, học sinh lớp 10 chia sẻ sau một trận giao lưu: "Em đã tham gia chương trình bóng đá Manchester City từ năm ngoái. Qua chương trình này, em đã học được rất nhiều kĩ năng như sút bóng, rê bóng và chuyền bóng cũng như kỹ năng đồng đội. Thông qua chương trình bóng đá Manchester City, em đã có màn thể hiện tốt nhờ được luyện tập rất nhiều."

Học sinh Dwight School Hanoi đấu giao hữu tại Chiang Mai, Thái Lan

"Pathways to Dwight": Lộ trình học bổng lên tới 100% học phí

Cùng với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo học thuật chuẩn Tú Tài Quốc Tế (IB), và chương trình đào tạo bóng đá độc quyền của Manchester City, nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến việc tìm kiếm và nuôi dưỡng các nhân tài thông qua chương trình tuyển sinh sớm "Pathways to Dwight" cho năm học 2026-2027 với các suất học bổng trị giá lên tới 70% học phí:

Học bổng Spark of Genius dành cho những học sinh có năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực học thuật, nghệ thuật hoặc thể thao.

Học bổng Nhà lãnh đạo nhằm tôn vinh những cá nhân có tố chất dẫn dắt và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đặc biệt, những ứng viên có năng lực vượt trội có thể ứng tuyển cả hai chương trình để có cơ hội nhận "cú đúp" học bổng lên đến 100% học phí.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ tài chính với ưu đãi học phí lên đến 8 năm là đòn bẩy tài chính chiến lược, giúp các gia đình tối ưu hóa đầu tư tương lai cho con ngay từ giai đoạn mầm non.

Gia nhập Dwight School Hanoi ngay hôm nay không chỉ là nhập học, mà là bước vào một hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cùng cộng đồng gắn kết với hơn 150 năm lịch sử.