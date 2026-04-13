Phỏng vấn xin việc: Bí quyết tạo dấu ấn khiến nhà tuyển dụng nhớ mãi

Dưới đây là 6 mẹo giúp ghi điểm và trở nên đáng nhớ hơn trong buổi phỏng vấn xin việc làm Hà Nội, TPHCM… hãy cùng tham khảo nhé.

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước buổi phỏng vấn

Sự chuẩn bị không chỉ là bước khởi đầu, mà chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của một buổi phỏng vấn thành công. Đừng chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu sơ lược về công ty, hãy dành thời gian khám phá sâu hơn về văn hóa, sản phẩm, dịch vụ và cả định hướng tương lai của họ. Khi bạn thật sự hiểu, từng câu trả lời sẽ trở nên tự tin, thuyết phục và mang theo sự nghiêm túc mà nhà tuyển dụng có thể cảm nhận rõ ràng.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị trước các câu hỏi và luyện tập cách trả lời giúp bạn bớt lúng túng, làm chủ cảm xúc của chính mình trong khoảnh khắc quan trọng. Một ứng viên được chuẩn bị kỹ lưỡng luôn toát lên sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy và đôi khi, chính ấn tượng đầu tiên ấy lại là điều quyết định tất cả.

Ngôn ngữ cơ thể tự tin và chuyên nghiệp

Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để nhà tuyển dụng hình dung về con người bạn. Vì thế, ngay từ giây phút bước vào, hãy để sự tự tin và chủ động dẫn lối cho từng cử chỉ, từ cách bạn mở cửa, bước đi cho đến ánh mắt và nụ cười.

Một bộ trang phục gọn gàng, phù hợp không chỉ giúp bạn trông chuyên nghiệp hơn, mà còn thể hiện sự tôn trọng dành cho môi trường bạn đang hướng tới. Tiếp đó, một lời chào rõ ràng, thái độ chân thành sẽ tạo nên kết nối đầu tiên đầy thiện cảm. Khi bạn duy trì ánh mắt tự nhiên, nụ cười nhẹ nhàng và một cái bắt tay chắc chắn, dáng ngồi thẳng, phong thái điềm tĩnh - tất cả sẽ tạo nên hình ảnh một ứng viên đáng tin cậy.

Chính sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ ấy sẽ âm thầm ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và khi ấn tượng ban đầu đủ tốt, bạn sẽ có cơ hội tiến xa hơn trên hành trình chinh phục nhà tuyển dụng.

Trả lời ngắn gọn, có trọng tâm và mang tính cá nhân hóa

Một trong những sai lầm khiến ứng viên mất điểm mà đôi khi không nhận ra, chính là nói nhiều nhưng lại không chạm đúng điều nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Trong khi đó, điều họ thực sự mong đợi lại rất giản dị: những câu trả lời rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề và có dẫn chứng cụ thể.

Một ví dụ thực tế, dù nhỏ, cũng có sức nặng hơn rất nhiều so với những lời nói chung chung. Nó không chỉ giúp người nghe dễ hình dung, mà còn là minh chứng rõ ràng cho năng lực và cách bạn làm việc. Và quan trọng hơn là nó cho thấy bạn có sự đầu tư, sự nghiêm túc và cả mong muốn thật sự được làm công việc đó.

Thể hiện giá trị bản thân thay vì chỉ liệt kê kinh nghiệm

Nhà tuyển dụng không chỉ nhìn vào những gì bạn đã làm mà họ còn quan tâm đến những gì bạn có thể tạo ra. Vì vậy, hãy kể những câu chuyện cụ thể như bạn đã đối mặt với thử thách gì, đã hành động ra sao và kết quả cuối cùng là gì. Khi bạn nói: "Em giúp tăng doanh thu 20% trong 6 tháng" hay "Em rút ngắn thời gian xử lý công việc từ 3 ngày xuống còn 1 ngày", bạn không chỉ đang trả lời mà đang thuyết phục.

Quan trọng hơn, hãy cho họ thấy tư duy của bạn: bạn nhìn nhận vấn đề thế nào, bạn học được gì, và nếu có cơ hội, bạn sẽ mang lại giá trị gì cho chính doanh nghiệp này.

Đặt câu hỏi thông minh cho nhà tuyển dụng

Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn không chỉ là một bước cho có mà là cơ hội để bạn để lại dấu ấn khác biệt. Khi bạn hỏi đúng và trúng, nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy ở bạn sự chủ động, tư duy sâu sắc và cả sự nghiêm túc với vị trí ứng tuyển - những điều mà một câu trả lời tốt đôi khi vẫn chưa thể hiện hết.

Bạn nên tập trung vào những điều thực sự có giá trị như "Vị trí này sẽ được đánh giá thành công như thế nào sau 3 - 6 tháng?", "Đội nhóm đang gặp thách thức lớn nhất là gì?", hay "Người làm tốt công việc này thường có điểm gì khác biệt?". Những câu hỏi như vậy vừa giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc vừa cho thấy bạn đang nghĩ như một người sắp đảm nhận vai trò đó, chứ không chỉ là một ứng viên.

Mỗi chi tiết nhỏ bạn làm tốt là một bước tiến gần hơn đến cơ hội mong muốn. Vì vậy, đừng chỉ đi phỏng vấn xin việc mà hãy bước vào với tâm thế tạo dấu ấn. Hãy bắt đầu thay đổi ngay từ lần phỏng vấn tiếp theo và biến mình thành ứng viên mà nhà tuyển dụng không thể quên nhé.