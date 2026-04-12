Hàn Quốc: Con gái 13 tuổi năn nỉ mẹ lắp camera trong phòng riêng, mẹ xem video thì sốc với hành động của nam gia sư

Dư luận Hàn Quốc hiện đang sục sôi trước vụ việc một nam sinh viên đại học đã lợi dụng danh nghĩa gia sư để giở trò đồi bại với một cô bé học sinh cấp 2.

Thông tin mới được đăng tải trên kênh Youtube của JTBC News, thuộc kênh tin tức thuộc đài truyền hình cáp quốc gia JTBC của Hàn Quốc và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là những gia đình đang thuê gia sư để kèm cặp cho con cái.

Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác và có biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn những tình huống tương tự.

Mẹ lắp camera bí mật trong phòng riêng con gái rồi sững sờ khi xem kết quả

Theo đó, nghi phạm là một nam thanh niên 20 tuổi vốn là sinh viên làm thêm tại cửa hàng của người mẹ. Nhờ tạo dựng được lòng tin, hắn đã chủ động đề nghị dạy kèm môn Toán cho con gái của người phụ nữ, năm nay mới 13 tuổi. Vì tin tưởng vào vẻ ngoài trí thức, người mẹ đã giao con gái cho hắn mà không hề ngờ rằng, cô đang "giao trứng cho ác". Không rõ bé gái có học hỏi được điều gì về kiến thức hay không, chỉ biết rằng sau một thời gian được gia sư này kèm cặp, em đã sợ hãi đến ám ảnh.

Bé gái liên tục phản kháng khi nam gia sư có những hành vi cưỡng ép, ôm ấp.

Sự việc chỉ vỡ lở khi bé gái bỗng dưng khóc lóc cầu xin mẹ hãy lắp camera giám sát trong phòng ngủ của mình mà không nói rõ lý do. Nghi ngờ có điềm chẳng lành, người mẹ kiểm tra hệ thống an ninh trong nhà thì phát hiện toàn bộ dữ liệu vào giờ học đều bị xóa sạch hoặc không ghi hình được. Cô quyết định giấu một chiếc camera bí mật trên kệ sách trong phòng con gái và đã bắt quả tang cảnh tên gia sư đã cưỡng ép, ôm ấp cô bé ngay trong giờ học - lúc mà lẽ ra hắn phải đang giảng bài cho cô bé.

Khi xem lại camera, người mẹ đã uất nghẹn thấy cảnh nam gia sư đang quấy rối con gái mình trong khi bé gái liên tục phản kháng và hét lên: "Dừng lại đi, nếu không con sẽ hét lên đấy!"

Lời biện hộ gây phẫn nộ của nghi phạm

Thực tế, hắn không chỉ quấy rối mà thậm chí còn thao túng tâm lý đứa trẻ, liên tục rót vào tai cô bé những lời như: "Mày là đứa yếu đuối, vô giá trị, mẹ mày không thương mày đâu". Điều này khiến nạn nhân bị tổn thương tâm lý nặng nề, không dám tâm sự với mẹ về những chuyện đã xảy ra, thậm chí có lúc đã nảy sinh mâu thuẫn với mẹ.

Nghi phạm không chỉ lạm dụng mà còn thao túng tâm lý bé gái.

Sau sự việc, kẻ này vẫn thản nhiên đổ lỗi cho nạn nhân. Những lời vu khống của hắn như: "Nó thích tôi, nó mồi chài tôi. Nếu tôi không đồng ý, nó dọa sẽ đi mách mẹ" càng khiến dư luận thêm phẫn nộ, sục sôi.

Mặc dù cảnh sát đã bắt giữ hắn ngay tại nhà, nhưng tòa án Hàn Quốc chỉ tuyên phạt 1 năm tù treo (hoãn thi hành án 2 năm) với lý do đây là "vi phạm lần đầu". Hiện tại, kẻ này vẫn tự do, chưa bị đuổi học, vẫn thoải mái đăng ảnh lên mạng xã hội và sống một cuộc đời bình thường. Trong khi đó, hai mẹ con nạn nhân phải sống trong sự dằn vặt và tổn thương kéo dài. Phán quyết này đã không nhận được sự đồng tình của dư luận. Một số netizen vì quá phẫn nộ nên đã yêu cầu công bố hình ảnh cũng như nơi theo học của bị cáo để giúp mọi người cảnh giác và không trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn.

Thực tế, những vụ việc quấy rối tình dục như trên không phải là hiếm, kể cả tại Hàn Quốc cũng như các nước khác trên thế giới, khi những kẻ quấy rối thường ít khi là người lạ. Thay vào đó, chúng thường tạo lòng tin trước với gia đình nạn nhân để rồi từ đó có cơ hội tiếp cận và tấn công những đứa trẻ yếu thế, không có khả năng kháng cự.

Câu chuyện một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ đừng bao giờ hoàn toàn giao phó con em mình cho người khác, mà phải luôn sát sao, quan tâm đúng mức. Hãy thường xuyên trò chuyện, tâm sự với con cái để kịp thời phát hiện các vấn đề để từ đó có hướng xử lý thích hợp.

Theo JTBC News