Vụ cô giáo nghi tác động vào đầu trẻ: Giáo viên nhận thiếu sót, phụ huynh chấp nhận lời xin lỗi

Sáng 15/4, trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Trường Mầm non Bắc Hà (Hà Tĩnh) cho biết nhà trường đã làm việc với phụ huynh, cơ quan công an và đại diện UBND phường Thành Sen liên quan đến đoạn video phản ánh một nữ giáo viên nghi có hành vi tác động vào đầu trẻ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 13/4 tại lớp Nemo 3 của trường. Lớp do hai giáo viên Phan Thị N. và Nguyễn Thị H. phụ trách. Người xuất hiện trong clip là cô Phan Thị N., còn cháu bé liên quan là em T.G.B., học sinh của lớp.

Qua tường trình, cô N. cho biết hành động của mình chỉ là sờ má và lắc nhẹ đầu trẻ nhằm nhắc nhở, giúp cháu tập trung hơn. Hai giáo viên có mặt tại thời điểm đó cũng xác nhận sự việc, cho rằng đây chỉ là hành vi mang tính nhắc nhở, chưa có tác động vật lý mang tính bạo hành.

Trường Mầm non Bắc Hà nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, nhà trường nhận định cách ứng xử của giáo viên là chưa phù hợp với phương pháp giáo dục mầm non. Bản thân cô N. đã nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới phụ huynh cũng như nhà trường. Sau khi được giải thích, phía phụ huynh đã đồng tình và chấp nhận lời xin lỗi của giáo viên.

Về hướng xử lý, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô N. trong 2 ngày để làm rõ sự việc. Hiện cô vẫn đến trường nhưng chưa được phân công đứng lớp trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Về phía phụ huynh, anh Trương Tuấn Anh cho biết, sau buổi làm việc với các bên liên quan, gia đình đã nhận được lời xin lỗi từ cô giáo vì có hành vi chưa phù hợp đối với trẻ. Gia đình chấp nhận lời xin lỗi này, bởi rất may cháu không gặp vấn đề gì về sức khỏe và hiện vẫn vui chơi, sinh hoạt bình thường.

Đại diện gia đình cho rằng nhà trường đã có trách nhiệm khi nhanh chóng vào cuộc trên tinh thần khách quan để làm rõ vấn đề và nhận thiếu sót

Anh Tuấn Anh chia sẻ, mục đích chính khi phản ánh sự việc là để cảnh báo, mong các giáo viên rút kinh nghiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn. “Khi xem clip, gia đình rất bức xúc, tuy nhiên sau khi được nhà trường giải thích rõ ràng, chúng tôi đã phần nào hiểu và thông cảm hơn”, phụ huynh nói.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo phường Thành Sen cho biết, hành vi của cô N. chưa phù hợp với chuẩn mực sư phạm, song sự việc chưa có dấu hiệu bạo lực. Phía lãnh đạo phường cũng yêu cầu nhà trường cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại lớp học, cùng với đó cần chấn chỉnh những tồn tại, nhằm đảm bảo môi trường học đường thật sự an toàn, thân thiện.

Trước đó, như đã đưa tin vào tối 13/4, một đoạn clip dài gần một phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một giáo viên mặc áo đỏ có hành vi nghi tác động vào đầu một bé trai trong lớp học 5 tuổi. Sự việc sau đó đã gây xôn xao, nhiều người bày tỏ quan điểm không đồng tình với hành vi của nữ giáo viên.