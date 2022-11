"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang lại khóc nức nở tại tòa

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa sáng 25/11. Ảnh chụp từ màn hình

Sáng nay (25/11) phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi và Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, được diễn ra tại TAND TPHCM. Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về hành vi Giết người; Hành hạ người khác; Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Trước khi đọc cáo trạng, thẩm vấn Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đại diện Viện KSND cho rằng đã xem xét vết thương vùng thái dương và xác định việc này không phải là nguyên nhân dẫn tới việc cháu V.A tử vong.

HĐXX cũng đã triệu tập giám định viên tham gia phiên tòa nên đề nghị của luật sư về việc này là không có cơ sở.

Theo HĐXX, trước đó vào ngày 21/7/2022, TAND TPHCM cũng đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung, Viện KSND giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo. HĐXX xét xử các bị cáo theo tội danh mà Viện KSND truy tố.

HĐXX cũng xét thấy vết thương ở vùng thái dương của bé V.A được xem xét trong quá trình giám định tử thi của nạn nhân, vết thương này không gây ra cái chết của nạn nhân. Đề nghị của các luật sư bảo vệ cho nạn nhân là không có cơ sở.

HĐXX đã triệu tập giám định viên tham gia phiên tòa để làm rõ nên đề nghị của luật sư là không có cơ sở.

Bị thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận dùng roi, cây kim loại đánh bé V.A vào đầu, nhốt bé vào chuồng chó cùng các hành vi bạo hành khác.

Trang nói "không hiểu vì sao đã làm vậy, không lý giải được hành vi của mình", rồi khóc nức nở. HĐXX phải nhắc bị cáo bình tĩnh.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa sáng 25/11. Ảnh chụp từ màn hình

Xét hỏi sau Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng lại bao biện về hành vi xóa dữ liệu camera an ninh. "Khi đó bé A. bị ói nhiều, nên tôi hoảng loạn, tinh thần không ổn định đã xóa dữ liệu camera".

Tại phiên tòa sáng nay, chị Hạnh, mẹ ruột của cháu V.A, đã xin phép vắng mặt vì lý do sức khỏe.

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh, sự việc đau lòng xảy ra khoảng 19h45 tối 22/12/2021, Bệnh viện Vinmec, Q.Bình Thạnh (TPHCM) tiếp nhận cấp cứu bé gái N.T.V.A trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Bệnh viện liền báo ngay cho các cơ quan hữu trách. Lực lượng công an địa phương đã có mặt để ghi nhận các tình tiết và lời khai của những người liên quan.

Các bác sĩ tại đây cho biết, thi thể bé gái 8 tuổi có nhiều vết bầm lớn, trên mặt còn có vết thương cũ được khâu, đã mờ. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan điều tra còn thấy có cây lau nhà bị gãy có dính tóc.

Ngày 27/12/2021, bà Nguyễn Thị Hạnh cùng anh trai là Nguyễn Quang Vinh đã tố cáo ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì đã có hành vi bạo hành dẫn tới cái chết của con gái bà là cháu N.T.V.A. Đơn gửi Viện KSND TP HCM, Công an TP HCM, Công an Q. Bình Thạnh, Đội Điều tra tổng hợp Công an Q. Bình Thạnh, Hội LHPN TP HCM, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM và các cơ quan thông tấn.

Trong đơn, bà Hạnh cho biết, bà và ông Nguyễn Kim Trung Thái kết hôn từ năm 2012, sinh cháu N.T.V.A năm 2013, sau đó năm 2016 sinh tiếp 1 con trai. "Năm 2020, chúng tôi ly hôn với lý do ông Nguyễn Kim Trung Thái đã ngoại tình, quan hệ bất chính với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang", bà Hạnh trình bày trong Đơn tố cáo.

Sau khi ly hôn, bà Hạnh nuôi con trai nhỏ, còn ông Nguyễn Kim Trung Thái nuôi con gái N.T.V.A. Từ tháng 1/2020, sau khi ông Thái và bà Trang sống chung với nhau, ông Thái đã cấm không cho bà Hạnh thăm cháu N.T.V.A. Lần cuối, bà Hạnh được gặp cháu N.T.V.A vào tháng 12/2020.