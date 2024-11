Công an tìm bị hại vụ người bán cháo lòng mạo danh Cục phó Cảnh sát hình sự để lừa 'chạy án'

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Bình Thuận và TPHCM vào khoảng từ tháng 8/2024 đến ngày 9/10 do bị can Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, trú tại số 118/127A/62, đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, TPHCM) thực hiện.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận xác định từ tháng 8/2024 đến ngày 9/10, Hoàng Văn Thảo dùng nhiều thủ đoạn gian dối, giả danh là cán bộ để chạy án, chiếm đoạt tài sản của nhiều người có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thông báo cho người dân, ai là người bị hại có liên quan đến bị can Hoàng Văn Thảo thì liên hệ với Công an tỉnh Bình Thuận (Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Hồi giữa tháng 10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Thảo trong thời gian 4 tháng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Hoàng Văn Thảo chỉ là người bán cháo lòng nhưng giả danh “đại tá cảnh sát hình sự” để lừa đảo vợ chồng ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt và bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để chạy án chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hoàng Văn Thảo lúc bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian Công an tỉnh Bình Thuận triển khai triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép, thông qua một người đàn ông ở Bình Thuận, Trần Văn Thuận được giới thiệu Hoàng Văn Thảo là “đại tá cảnh sát hình sự” rất có uy tín từng lo trót lọt nhiều vụ án lớn . Thảo cam kết 2 công ty của vợ chồng Thuận chỉ bị xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự. Đổi lại, Thuận phải đưa cho vị “đại tá cảnh sát” 4,5 tỷ đồng để lo lót.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xác định, trong lần gặp đầu tiên vào tháng 8/2024 tại TP. Thủ Đức (TPHCM), Thuận đã tặng cho “đại tá cảnh sát” 2 chai rượu Chivas 25. Ba lần gặp kế tiếp đều diễn ra ở quận 1 (TPHCM) và Thuận đã đưa cho Thảo tổng cộng 2,2 tỷ đồng và 3.000USD.

Đến ngày 20/9, Trần Văn Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Dù biết Trần Văn Thuận đã bị khởi tố, bắt giam nhưng Hoàng Văn Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với vợ Thuận là bà Nguyễn Thị Thúy Nga yêu cầu đưa thêm 1,2 tỷ đồng, nếu không sẽ bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế.

Chiều tối 9/10, Thảo hẹn bà Nga tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM. Tại đây, Thảo đã nhận số tiền 300 triệu đồng từ bà Nga. Khi vừa nhận tiền xong, Thảo lên mô tô chạy được khoảng 200 m thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã áp giải Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình, TPHCM để khám xét và thu giữ một số tang vật có liên quan.

Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Thảo từ Hà Nội vào TPHCM tạm trú, hành nghề bán cháo lòng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Bước đầu, Hoàng Văn Thảo đã khai nhận toàn bộ những lần nhận tiền chạy án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đang làm rõ vai trò của người đàn ông giới thiệu Hoàng Văn Thảo là “đại tá cảnh sát hình sự” cho vợ chồng ông Trần Văn Thuận.