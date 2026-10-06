Đi chợ 1 lần cho cả tuần, mẹ ở Nghệ An phát hiện một kiểu lãng phí rất nhiều gia đình đang mắc: Mỗi lần chỉ vài nghìn nhưng cộng cả năm không hề nhỏ

Với ngân sách tiền chợ 1 triệu/tuần, cô lên thực đơn sẵn cho cả tuần, rồi đi chợ mua thức ăn theo kế hoạch để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đi chợ theo tuần là cách nhiều gia đình lựa chọn để chủ động chuyện cơm nước và quản lý tiền chợ. Thay vì mỗi ngày lại nghĩ "hôm nay ăn gì", việc lên thực đơn trước giúp người nội trợ mua đúng thứ cần, sắp xếp nguyên liệu cho từng bữa và hạn chế mua thừa.

Với Nguyễn Thảo Ly ở Nghệ An, cách làm này còn giúp chị bớt thời gian đi chợ mà vẫn linh hoạt bổ sung rau xanh, thực phẩm tươi khi cần.

Dành ngân sách 1 triệu/tuần cho việc đi chợ mua thức ăn cho cả tuần

Thảo Ly chia sẻ, trước khi lập gia đình, chị không dành nhiều thời gian cho việc bếp núc. Buổi trưa ăn ở công ty, buổi tối thường ăn ngoài, những lần tự nấu cũng chỉ làm qua loa.

"Mình không phải người giỏi nấu nướng. Hồi độc thân, trưa ăn ở công ty, tối đi ăn ngoài, có nấu cũng chỉ qua loa. Từ khi có gia đình, mình bắt đầu chăm chút hơn vì nhận ra bữa cơm là lúc hiếm hoi cả nhà thực sự ngồi bên nhau" - Ly chia sẻ.

Gia đình ít người nên Ly không đặt nặng chuyện phải nấu cầu kỳ. Với cô, một bữa cơm đủ món, đủ chất và hợp khẩu vị đã mang lại niềm vui cho cả nhà.

Để việc nấu ăn hàng ngày nhẹ nhàng hơn, chị bắt đầu lên thực đơn và đi chợ theo tuần. Có kế hoạch từ trước, chị biết cần mua những gì, lượng bao nhiêu và dùng cho món nào, nhờ đó dễ kiểm soát cả thực phẩm lẫn tiền chợ.

"Mình đang để ngân sách là 1 triệu/tuần và thêm 2 triệu mua gạo, gia vị mắm muối, hoa quả, những nữa ăn phát sinh như tiệc nướng, hải sản mỗi tháng. Thật ra thực phẩm thì cũng tùy khu vực địa lý, như mình không ở trung tâm nên mình đi chợ tuyến huyện, đồ quê và giá cả cũng rẻ hơn".

Việc lên thực đơn còn giúp Thảo Ly nhìn rõ hơn thói quen ăn uống của cả gia đình. Nhận ra các bữa ăn có hơi nhiều thịt lợn, cô chủ động bổ sung cá và thủy hải sản, tăng các món hấp, sử dụng nồi chiên không dầu, nêm nhạt hơn và chọn gia vị có bảng thành phần đơn giản.

"Từ hôm mình chia sẻ thực đơn, mình nhận được khá nhiều câu hỏi của mọi người về việc: Đi chợ cả tuần như thế thì bảo quản thực phẩm thế nào để vẫn tươi ngon?

Thật ra nhà mình làm cũng đơn giản thôi. Với kiểu đi chợ theo tuần như này, mình chủ yếu mua và chuẩn bị trước phần món mặn. Còn rau lá, rau xanh thì mình chỉ mua đủ ăn trong 1-2 ngày đầu. Những loại củ, quả như cà rốt, củ cải, khoai… thì để được lâu hơn".

Những ngày tiếp theo, nếu thiếu rau hoặc vài nguyên liệu nhỏ, cô ghé siêu thị hay cửa hàng gần nhà để bổ sung. Vì đã có thực đơn, việc mua thêm diễn ra nhanh chóng, không mất nhiều thời gian cân nhắc hôm nay nấu món gì.

* Một vài cách Ly thường bảo quản rau củ ở nhà:

- Các loại rau lá: Nhặt sạch, bỏ lá úa, không rửa, để thật khô rồi có thể xếp vào hộp có lót giấy ăn hoặc cho vào túi thực phẩm, sau đó cất trong ngăn rau của tủ lạnh.

- Các loại củ quả: Rửa sạch với nước muối, lau thật khô rồi cho vào hộp có lót khăn hoặc giấy ăn để hạn chế ẩm.

- Hành lá: Rửa sạch, để ráo rồi cắt riêng phần gốc, phần ngọn xanh thì thái nhỏ, chia vào hộp và cất ngăn mát tủ lạnh.

- Khoai tây, khoai lang các loại: Để bên ngoài, không bỏ tủ lạnh, chọn chỗ khô thoáng để bảo quản.

- Hành tây, hành khô, tỏi: cũng để ở ngoài, nơi khô thoáng, tránh môi trường quá kín và ẩm.

Có một kiểu lãng phí mà rất nhiều gia đình không để ý khi đi chợ

Theo Thảo Ly, có một kiểu lãng phí dễ bị nhiều gia đình bỏ qua: mỗi ngày mua một ít, dùng một ít rồi quên phần còn lại.

"Hôm nay mua mấy cọng hành, ít rau thơm, vài quả cà chua. Dùng không hết thì lại cất vào tủ lạnh. Hôm sau đổi món, lại mua thứ khác. Cứ thế, đến lúc nhớ ra thì hành héo, rau úa, cà chua mềm nhũn… rồi lại bỏ đi. Mỗi lần bỏ thì nghĩ, có vài nghìn thôi mà. Nhưng cộng lại cả tháng, cả năm, mình cũng lãng phí kha khá mà chẳng để ý".

Bởi vậy, cô chọn lên thực đơn trước, mua thực phẩm theo kế hoạch, sơ chế và chia phần để bảo quản phù hợp. Đến cuối tuần, cô kiểm tra tủ lạnh, ưu tiên dùng hết những nguyên liệu còn lại rồi mới mua thêm.

Với Thảo Ly, lợi ích của việc đi chợ theo tuần nằm ở những thay đổi rất đời thường: bớt phải đi chợ liên tục, giảm thời gian nghĩ món ăn và hạn chế cảnh mua về rồi bỏ quên. Khi biết rõ nhà có gì và cần gì, chuyện cơm nước cũng trở nên gọn gàng, dễ thu xếp hơn.

Nguồn: NVCC