3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Ba, 6/10/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp này sẽ có một ngày thứ Ba, 6/10 đầy viên mãn với công việc thuận lợi, may mắn và túi tiền rủng rỉnh.

Ngày thứ Ba, 6/10/2026, tức ngày 26 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Tang Đố Mộc, tức là gỗ cây dâu tằm, loại cây tượng trưng cho sự dẻo dai và tinh thần cống hiến hết mình. Năng lượng của thứ mộc này không mang tính chất tấn công hay lấn lướt mà chọn cách uyển chuyển thích nghi với hoàn cảnh để sinh trưởng mạnh mẽ.

Hình ảnh cây dâu tằm mang lại giá trị từ lá đến thân nhắc nhở con người về sự sẻ chia, xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự chân thành và lợi ích chung. Trong ngày có nạp âm này, những công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và vun đắp tình cảm sẽ dễ dàng gặt hái được quả ngọt. Lời khuyên cho bạn là hãy hạ thấp cái tôi, lắng nghe nhiều hơn để biến những năng lượng thô mộc thành sự thông tuệ và thành công bền vững.

Tử vi học có nói, ngày Quý Sửu sẽ mang đến may mắn và thuận lợi nhất cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Tỵ: Tỵ Sửu Tam Hợp – Tài lộc hanh thông

Ngày Quý Sửu mang đến cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Tỵ kích hoạt mạnh mẽ vận trình tài lộc ngay từ buổi sáng. Con giáp này không cần phải quá vất vả bon chen mà dòng tiền vẫn tự động tìm đến cửa nhờ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp mà họ đã dày công xây dựng bấy lâu.

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày buôn may bán đắt với lượng khách hàng tăng vọt. Quyết định đầu tư hay mở rộng quy mô sản xuất vào lúc này đều dễ mang lại xác suất sinh lời cao. Đối với người làm công ăn lương, sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm giúp tuổi Tỵ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên cùng cơ hội thưởng nóng.

Cát khí lan tỏa cũng giúp bạn dễ dàng giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến tiền bạc từ trước đó. Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp con giáp tuổi Tỵ tối ưu hóa mọi khoản chi phí để tích lũy thêm. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ để gia tăng năng lượng tích cực cho cả tuần. Hãy nắm bắt thời cơ vàng này để hiện thực hóa các kế hoạch tài chính lớn của mình.

Con giáp tuổi Dậu: Dậu Sửu bán hợp – Tiền tài nở rộ

Nhờ cục diện Bán Hợp nâng đỡ vẹn toàn, người tuổi Dậu sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Ba tràn ngập cát khí và may mắn về tiền bạc. Khả năng ngoại giao khéo léo và sắc sảo giúp bạn dễ dàng tiếp cận với những nguồn thông tin mật có giá trị sinh lời lớn.

Thu nhập từ công việc chính thức lẫn các dự án làm thêm đều có dấu hiệu tăng trưởng đồng đều và vững chắc. Những người theo nghiệp kinh doanh tự do sẽ tìm thấy những hợp đồng béo bở mang lại giá trị kinh tế cao. Trực giác nhạy bén trong ngày giúp tuổi Dậu né tránh được những cái bẫy hao tài tốn của do đối thủ bày ra.

Mọi kế hoạch chi tiêu hay mua sắm tài sản lớn trong ngày của bản mệnh đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Con giáp này cũng có thể nhận được một vài khoản tiền bất ngờ từ việc trúng thưởng hoặc được người thân tặng quà. Nguồn năng lượng tích cực này chính là bệ phóng giúp ví tiền của tuổi Dậu luôn ở trạng thái rủng rỉnh. Hãy tự tin sải bước trên con đường tài lộc rộng mở và đón nhận những nấc thang thành công mới nhé.

Con giáp tuổi Tý: Tý Sửu lục hợp – Thu hoạch bất ngờ

Sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp giúp người tuổi Tý chiếm trọn vị trí may mắn về tài chính trong ngày hôm nay. Mọi kế hoạch hợp tác làm ăn hay ý tưởng kiếm tiền độc đáo của con giáp này đều nhận được sự ủng hộ từ đối tác.

Các nguồn thu nhập đổ về tài khoản vô cùng đều đặn giúp bạn thoải mái chi tiêu mà không cần lo nghĩ. Bản mệnh có duyên gặp gỡ với những quý nhân giàu kinh nghiệm mở ra những hướng đi mới đầy triển vọng. Nếu có ý định thu hồi nợ hay giải quyết các thủ tục vay vốn thì đây là thời điểm rất thích hợp.

Sự thông minh trong cách điều hành dòng tiền giúp tuổi Tý tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế tối đa thất thoát. Bạn cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính vững chắc từ gia đình nếu đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh. Tư duy đổi mới và không ngại thử thách chính là chìa khóa vàng giúp tình hình tài chính của con giáp này luôn ở mức khả quan. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục thu hút thêm nhiều may mắn về bên mình nhé.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận nhiều cát khí tài lộc từ các cục diện tương hợp, ba con giáp tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý vẫn cần lưu ý đến đặc tính của nạp âm Tang Đố Mộc để giữ mọi sự được trọn vẹn. Bản chất của gỗ cây dâu là sự uyển chuyển và dẻo dai, nhắc nhở bạn nên ưu tiên phương thức đàm phán ôn hòa thay vì thể hiện sự cứng nhắc hay áp đặt ý chí lên đối tác.

Do năng lượng của ngày thiên về sự tích lũy dài hạn, các kế hoạch đầu tư mạo hiểm mang tính chất lướt sóng nhanh cần phải được hạn chế tối đa để tránh rủi ro. Bạn nên dành thời gian kiểm tra kỹ lưỡng các hóa đơn mua sắm hoặc thông tin chuyển khoản vào cuối ngày để đề phòng những sai sót nhỏ gây tranh cãi. Việc duy trì thái độ khiêm tốn và biết chia sẻ bớt phần lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện sẽ giúp ba con giáp nói trên giữ vững được thành quả của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm