Đi 30 nước chụp ảnh các bộ tộc sống tách biệt với thế giới

Sự đa dạng văn hóa, sắc tộc trên thế giới luôn là một chủ đề thu hút những người đam mê khám phá lịch sử, truyền thống. Để có cái nhìn rõ nét hơn về sự đa dạng này, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là Jimmy Nelson đã đi vòng quanh thế giới và thực hiện bộ ảnh ý nghĩa mang tên "Before They Pass Away" (Tạm dịch: Trước khi họ ra đi).

Tại đây, nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh về hơn 30 bộ tộc độc đáo, sống tách biệt với thế giới và mang đến cho chúng ta cơ hội khám phá các văn hóa thuộc về các tộc người sống tại nơi hẻo lánh và đang dần biến mất do sự phát triển của xã hội.

Jimmy Nelson cùng các thành viên nhí của bộ tộc Goroka tại biên giới Indonesia

Được biết, để ghi lại hình ảnh chân thực của các thành viên bộ tộc, Jimmy đã dành tới hai tuần ở mỗi bộ tộc. Jimmy làm quen với những truyền thống lâu đời của họ, tham gia các nghi lễ của họ và ghi lại tất cả trong những bức ảnh vô cùng thú vị. Những bức ảnh chụp của anh như một cuốn tạp chí cho thấy mọi chi tiết về đồ trang sức, kiểu tóc và quần áo độc đáo, không quên khung cảnh xung quanh và các yếu tố văn hóa quan trọng nhất đối với mỗi bộ tộc, chẳng hạn như ngựa của người Gauchos.

Theo Nelson, sứ mệnh của anh là đảm bảo rằng thế giới không bao giờ quên mọi thứ đã từng như thế nào: "Quan trọng nhất, tôi muốn tạo ra một bộ ảnh mang tính thẩm mỹ đầy tham vọng có thể đứng vững trước thử thách của thời gian. Một tác phẩm sẽ là một hồ sơ dân tộc học không thể thay thế về một thế giới đang biến mất nhanh chóng."

Kazakhstan, Mông Cổ

Huli, Indonesia - Papua New Guinea

Goroka, Indonesia - Papua New Guinea

Chukchi, Nga

Maori, New Zealand

Gauchos, Argentina

Samburu, Kenya

Mursi, Ethiopia

Drokpa, Ấn Độ

Karo, Ethiopia

Nguồn: Bored Panda