Đẹp lịm tim hoàng hôn ở cánh đồng điện gió

Một trong những khu vực nổi bật là quanh Đầm Nại, nơi nhiều turbine gió nằm sát cánh đồng và đường ven biển. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm những trụ turbine trắng nổi bật giữa nền trời xanh và khung cảnh đồng ruộng rộng lớn.

Gần khu vực này còn có điểm check-in quen thuộc của du khách là “cây cô đơn” – cây xanh đứng tách biệt giữa cánh đồng, phía sau là hàng loạt turbine gió trải dài đến tận chân trời.

Không chỉ riêng đầm Nại, các cánh đồng điện gió còn xuất hiện ở nhiều địa phương khác của tỉnh Khánh Hòa mới, đặc biệt tại những khu vực ven biển có điều kiện gió mạnh và ổn định. Các dự án điện gió quy mô lớn của nhiều doanh nghiệp đã tạo nên những “cánh đồng tua-bin” bạt ngàn, trở thành nét cảnh quan đặc trưng của vùng đất nắng gió.

Thời điểm đẹp nhất để tham quan là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng dịu phủ lên những cánh quạt gió khổng lồ. Nhiều du khách dừng xe bên đường để ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không gian rộng mở của vùng duyên hải.

Nhờ khung cảnh độc đáo và khác lạ, những cánh đồng điện gió đang dần trở thành điểm tham quan mới trong hành trình khám phá phía nam Khánh Hòa, bên cạnh các bãi biển, làng chài và những cung đường ven biển nổi tiếng.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. “Đón ánh bình minh” không chỉ là hình ảnh mặt trời ló rạng, mà là biểu tượng của khởi đầu, niềm tin và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong hành trình đổi mới. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc đồng thời đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.