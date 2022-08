Đến Nhật đi tàu hỏa mui trần chạy nhiên liệu từ... nước mì ramen

Du khách lên chuyến tàu chạy bằng nhiên liệu sinh học - Ảnh: Mainichi

Theo báo The Mainichi, đoàn tàu do công ty kinh doanh ngành đường sắt Takachiho Amaterasu Railway Co. vận hành, trình làng hồi đầu tháng 8. Khách du lịch muốn chiêm ngưỡng phong cảnh Nhật Bản nên thơ trên chuyến tàu đặc biệt này có thể tìm đến thị trấn Takachiho, thuộc tỉnh Miyazaki.

Động cơ của tàu chạy bằng nhiên liệu sinh học, là hỗn hợp giữa dầu chiên nướng bỏ đi, mỡ lợn chiết xuất từ món tonkotsu, hay còn gọi là mì ramen nước hầm xương.

Công ty thu gom nguyên liệu từ các nhà hàng, pha chế thành nhiên liệu kiểu mới cho đoàn tàu với tỉ lệ trộn 9:1 và dùng hóa chất để tinh lọc.

Takachiho Amaterasu Railway Co. quan tâm tới nhiên liệu sinh học vì công ty này muốn chủ động tìm kiếm các giải pháp thân thiện với môi trường. Họ tìm đến Nishida Shoun, một hãng vận tải ở tỉnh Fukuoka, đã phát triển loại nhiên liệu này.

Từ giữa tháng 6, công ty đường sắt đã tiếp tục thực hiện các đợt chạy thử nghiệm. Động cơ tàu khởi động êm, không gặp vấn đề khi chạy đoạn đường dốc.

Hơn nữa, đoàn tàu không bốc ra khói đen hay mùi khí thải khó chịu, vốn là hiện tượng bình thường với các động cơ chạy dầu diesel truyền thống.

Công ty cho biết, loại nhiên liệu mới cũng gần bằng chi phí của dầu diesel.

Ngày 1-8, nhân viên công ty đã đổ đầy loại dầu mới cho đoàn tàu trước khi chính thức rời bến lần đầu tiên. Khi động cơ khởi động, ga tàu ngập trong hương vị dầu chiên rán, như thể đang ở trong một nhà hàng.

Naoki Akimoto, 38 tuổi, nhân viên văn phòng ở Osaka, đã cùng gia đình tham gia chuyến ngắm cảnh bằng con tàu đặc biệt. "Một đoàn tàu ngắm cảnh lại có thể chạy bằng nước dùng mì ramen thật là điều đáng kinh ngạc," anh thốt lên.