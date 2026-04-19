Đến lượt Thiều Bảo Trâm vướng ồn ào giống Huyền 2K4

Một sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm quốc tế vừa tổ chức gần đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của Vbiz như Thiều Bảo Trâm, Trần Tiểu Vy hay Tam Triều Dâng. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc lung linh trên thảm đỏ, sự kiện này lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì loạt tranh cãi xoay quanh trang phục và cách các mỹ nhân xuất hiện trước công chúng.

Trong khi Hoa hậu Tiểu Vy vướng ồn ào liên quan đến phần chia sẻ thông tin sản phẩm, thì Thiều Bảo Trâm dù không trực tiếp dính đến câu chuyện đó lại bị gọi tên vì một lý do khác: chiếc váy và vòng 1 quá o ép của mình.

Xuất hiện tại sự kiện, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách gợi cảm với chiếc mini dress xếp nếp, dáng hai dây. Tổng thể mang hơi hướng trẻ trung, hiện đại, tôn lên làn da sáng và vóc dáng nuột nà vốn có của Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất lại nằm ở vòng một, nơi bị nhận xét là o ép quá mức, tạo cảm giác thiếu tự nhiên và có phần kém tinh tế.

Khi theo dõi các khoảnh khắc Thiều Bảo Trâm di chuyển và trình diễn trên sân khấu, nhiều cư dân mạng cho rằng chiếc váy không thực sự phù hợp. Nhiều ý kiến nhận xét phần thân trên bị bó chặt, vòng 1 nâng khá cao, khiến tổng thể trở nên nặng nề, thậm chí làm mất đi vẻ thanh thoát vốn là thế mạnh hình ảnh của nữ ca sĩ. Một số bình luận còn đặt nghi vấn về việc Thiều Bảo Trâm vừa can thiệp thẩm mỹ để thay đổi size ngực dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Được biết, chiếc váy tội nghiệp vừa bị đổ lỗi là một thiết kế của LSOUL được thương hiệu trình làng tại fashion show hoành tráng ở Thượng Hải hồi tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cách mẫu váy này được model chuyên nghiệp trình diễn trên runway, có thể thấy phom dáng ban đầu hướng đến sự thanh mảnh, gọn gàng. Như một bình luận có nhận định khá tinh tế: "Kiểu váy này hợp với dáng người mảnh như Rosé thì sẽ đẹp hơn".

Câu chuyện của Thiều Bảo Trâm vì thế nhanh chóng khiến một số người liên tưởng đến trường hợp của Huyền 2K4. Cũng tại show diễn của LSOUL trong khuôn khổ Shanghai Fashion Week cách đây không lâu, nữ influencer hot hit cũng trở thành tâm điểm tranh cãi vì diện một thiết kế tương tự đi cùng một vòng một bị cho là "quá khổ", có tính phô diễn quá nhiều, làm tổng thể mất đi sự cân đối và tinh tế vốn có của trang phục.

Từ câu chuyện của Thiều Bảo Trâm và trước đó là Huyền 2K4, có thể thấy việc theo đuổi hình thể gợi cảm là lựa chọn của mỗi cá nhân ở từng thời điểm, nhưng nếu đẩy mọi thứ đi quá đà lại rất dễ phản tác dụng. Những thiết kế ôm sát, phom cứng vốn cần sự cân đối và tiết chế nhất định, khi bị o ép quá mức, không chỉ làm mất đi tinh thần ban đầu của trang phục mà còn vô tình tạo cảm giác phản cảm, thiếu tinh tế trong mắt người nhìn.

Giữa một môi trường mà từng chi tiết đều có thể bị zoom kỹ và lan truyền nhanh chóng, ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm đôi khi rất mong manh. Chỉ có sự tiết chế, lựa chọn phù hợp mới là yếu tố giúp người mặc giữ được phong độ và sức hút lâu dài.

