Đêm nhạc Awesome Vibe Station khuấy đảo Gen Z TP.HCM, tín đồ Galaxy A57/A37 5G đổ về nườm nượp

Anh Em Say Hi bật "awesome vibe"

Với sự góp mặt của hàng loạt cái tên đình đám thuộc vũ trụ "Anh Trai Say Hi", "Em Xinh Say Hi" và Rap Việt như HIEUTHUHAI, CONGB, Ánh Sáng AZA, TEZ… đêm nhạc Awesome Vibe Sation chính là một trong những sự kiện âm nhạc hot nhất ngay trước dịp lễ.

Lần đầu tiên, người hâm mộ có dịp thưởng thức màn kết hợp đỉnh chóp giữa CONGB và chiến "chiến thần fast-flow" TEZ trong ca khúc Nhớ Em 8 Lần, đồng thời mãn nhãn với màn Dance Challenge của hai "tân binh Awesome" CONGB và Ánh Sáng AZA. Hàng loạt ca khúc đang gây bão như Ngôi Sao Hy Vọng, Khi Mơ Dần Phai, USO, Em Đợi Anh Lâu Chưa… cũng đã được các nghệ sĩ mang lên sân khấu, khiến không khí của đêm nhạc như bùng nổ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Gương mặt thương hiệu HIEUTHUHAI với hit quốc dân Sao Hạng A và ca khúc mới Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói chính là khoảnh khắc đinh của chương trình. Trong tiếng reo hò cổ vũ của các SUNDAYs, HIEUTHUHAI đã thực sự đốt nóng sân khấu Awesome Vibe Station bằng âm nhạc, vũ đạo và cả vibe phong cách siêu bánh cuốn của mình.

Đọ "vibe" cùng thần tượng với Galaxy A57/A37 5G

Đêm nhạc Awesome Vibe Station là sự kiện hiếm hoi mà khoảng cách giữa người hâm mộ và thần tượng được rút ngắn tối đa, thông qua sự trợ giúp của Galaxy A57/A37 5G. Ngay sau khi check-in xong, người trẻ đã có thể tham gia ngay vào hoạt động "Vibe Check" để kiểm tra mức độ "hợp vibe" của bản thân với các ca sĩ góp mặt trong chương trình. Ngay sau đó, khán giả còn được chụp liveview cùng bias trên màn hình 3D, trải nghiệm chụp Photobooth in ảnh lấy liền với khung hình thần tượng… Tất cả đều được ghi lại sắc nét trên camera quay chụp đêm đỉnh cao của Galaxy A57/A37 5G.

Đam mê "cheap moment" cùng thần tượng cũng được thoả mãn với hoạt động tìm kiếm outfit cùng tính năng Find the Look (Circle to Search 3.0) và mix & match cùng trợ lý Gemini Live trên Galaxy A57/A37 5G. Lần đầu tiên người trẻ được trải nghiệm cảm giác lựa đồ như một celeb khi chỉ cần một khoanh tròn trên màn hình là toàn bộ mọi thông tin về phụ kiện, áo quần trong outfit đã được trả về đầy đủ. Việc bóc mác, bóc giá hay tìm hiểu về phong cách của các nghệ sĩ và người nổi tiếng nay đã trở nên dễ dàng trong một nốt nhạc. Ban tổ chức Awesome Vibe Station còn chịu chơi đến mức trang bị hàng loạt tủ quần áo thật với cơ man giày dép, áo quần, túi xách… để người trẻ thoả sức mix & match với sự trợ giúp của stylist Gemini Live thông thái.

Phần giao lưu giữa các nghệ sĩ và người hâm mộ cũng trở nên đặc sắc hơn khi có sự giúp sức của Galaxy A57/A37 5G. Khán giả được dịp so tài đoán tên bài hát với tính năng Song Search "thần thánh" trên các thiết bị Galaxy A series mới, chỉ một lời ngân nga của thần tượng là toàn bộ thông tin về tên ca khúc, ca sĩ cũng như link bài hát đã được trả về. Đây cũng là dịp hiếm hoi là khán giả được dịp "bóc mác" trang phục của thần tượng ngay trên sân khấu với minigame Find The Look siêu vui.

Đêm nhạc trở nên ấm cúng và đáng nhớ hơn bao giờ hết với màn selfie tập thể giữa HIEUTHUHAI và khán giả trên chính chiếc điện thoại Galaxy A57 5G của anh. Nhờ camera chụp đêm đỉnh cao cùng tính năng Best Face trứ danh, HIEUTHUHAI không chỉ ghi lại được những tấm ảnh sắc nét bên các SUNDAYs mà còn thoả thích chọn góc mặt, biểu cảm ưng ý mà không cần chụp đi chụp lại nhiều lần.

Với hàng loạt trải nghiệm công nghệ hấp dẫn, những màn trình diễn bùng nổ sân khấu, những phút giao lưu gần gũi giữa thần thượng và người hâm mộ, đêm nhạc Awesome Vibe Station đã thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng giới trẻ TP.HCM.

Trong thời gian tới, người trẻ Hà Nội cũng sẽ sớm có đêm nhạc Awesome Vibe Station của riêng mình, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2026. Đừng quên đón nhờ những bất ngờ mà các đại sứ và gương mặt đồng hành của Galaxy A57/A37 5G sẽ mang đến trong sự kiện hấp dẫn này.

