Sự kiện mua sắm được mong chờ dịp cuối năm từ thương hiệu Nhật Bản, UNIQLO - diễn ra từ 20.11 đến 26.11 - chính thức đổ bộ trên toàn hệ thống. Không khí trên các hội nhóm mặc đẹp đang "nóng" hơn bao giờ hết khi danh sách những món đồ yêu thích lần đầu "chạm đáy" ưu đãi cùng loạt quà tặng giới hạn vừa được hé lộ.

HEATTECH Ultra Warm chỉ còn 499K: Deal giữ ấm "vô tiền khoáng hậu" đón mùa lạnh!

Chuẩn bị vi vu xứ lạnh cuối năm mà thiếu lớp giữ nhiệt bên trong thì quả là thiếu sót lớn. Được mệnh danh là "làn da thứ hai" cho những tín đồ đam mê phong cách layering, HEATTECH của UNIQLO mỏng nhẹ, mặc gọn bên trong sơ mi hay áo khoác mà không hề cộm dáng.

Tùy vào nhiệt độ điểm đến, bạn chỉ việc "chốt" đúng phiên bản: HEATTECH tiêu chuẩn (5°C - 20°C), HEATTECH Extra Warm (-5°C đến 15°C) và "chiến thần" chống rét HEATTECH Ultra Warm (-20°C đến 10°C). Chấn động nhất mùa sale năm nay: lần đầu tiên UNIQLO tung ưu đãi cho dòng giữ nhiệt ngay giữa mùa Thu/Đông, giảm thẳng HEATTECH Ultra Warm Áo Thun Giữ Nhiệt từ 599.000 VNĐ xuống còn 499.000 VNĐ. Deal hiếm có như vậy, không "vợt" lúc này thì đợi đến bao giờ!

Áo lông cừu lần đầu về mức 499K: Canh me từ 20/11 kẻo lỡ deal hời!

Nhắc đến đồ đông "có gu", áo khoác giả lông cừu (Fleece) luôn nằm ở tốp đầu nhờ bề mặt mềm như mây, nhẹ bẫng mà ấm áp vượt trội. Bảng màu đa sắc giúp bạn dễ dàng khoác ngoài áo thun quần ống rộng hay layer bên trong áo măng tô ngày đại hàn. Tin vui: Áo Khoác Giả Lông Cừu Kéo Khóa lần đầu tiên được UNIQLO giảm sâu ngay trong mùa Thu/Đông, chỉ còn 499.000 VNĐ trên toàn quốc - tín hiệu vũ trụ quá rõ để bạn gom ngay 2-3 màu F5 tủ đồ!

Chưa hết, với những tín đồ trót mê chất liệu giả lông cừu cao cấp của UNIQLO, độ "nhiệt" còn bùng nổ gấp bội với cú bắt tay bất ngờ giữa thương hiệu và NTK người Đan Mạch Cecilie Bahnsen, chính thức mở bán từ 20/11. BST ra mắt đúng ngày đầu diễn ra chương trình Tuần Lễ Cảm Ơn năm nay là sự giao thoa giữa chất fleece ấm áp của UNIQLO và kỹ thuật thêu hoa tinh xảo, nữ tính trứ danh của Cecilie Bahnsen. Kèm theo loạt mũ, găng tay trang nhã, chỉ một chiếc áo fleece thêu hoa phối quần jeans cũng đủ giúp bạn chiếm trọn spotlight. Với sức nóng của các màn collab nhà UNIQLO, không "canh me" từ sáng sớm 20/11 thì khéo lại tiếc hùi hụi vì chưa kịp chốt đơn!

PUFFTECH giảm sâu chỉ còn 1.499K: Tranh thủ sắm ngay chiếc áo khoác "cân" mọi outfit!

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, chiếc áo khoác chân ái phải vừa ấm đỉnh cao, vừa nhẹ tênh lại biến hóa được nhiều phong cách. Đó là lý do PUFFTECH Áo Parka Chần Bông đang lọt top săn lùng ráo riết khi chạm mức giá "chấn động": chỉ còn 1.499.000 VNĐ.

Ngày thường khoác ngoài áo len mỏng và quần suông là chuẩn chỉnh chốn công sở; cuối tuần chỉ cần "đổi gió" với quần jeans, sneakers và túi đeo chéo là sẵn sàng xuống phố. Hãy ghé cửa hàng UNIQLO từ ngày 20/11, khoác thử để cảm nhận độ êm ái, linh hoạt từ công nghệ sợi rỗng độc quyền trước khi siêu phẩm này "bốc hơi" khỏi kệ!

Chốt đơn ngay quần ống cong "hack" dáng giá chỉ 599K!

Phủ sóng dày đặc trên TikTok nhờ khả năng "hack" chân dài cực đỉnh, quần ống cong (barrel) chính là item "must-have" mọi cô gái sành mặc đang ráo riết tìm kiếm. Thiết kế tạo độ cong tự nhiên, thu nhẹ ở cổ chân giúp tỷ lệ cơ thể cân đối bất kể bạn diện sneakers hay giày bệt.

Khác hẳn chất liệu thô cứng thông thường, phiên bản của UNIQLO ghi điểm nhờ vải jersey êm ái, co giãn nhẹ nhưng giữ phom cực chuẩn từ bàn làm việc ra phố. Phối cùng áo giữ nhiệt và khoác ngoài PUFFTECH là chuẩn bài fashionista. Giá ưu đãi tại Tuần Lễ Cảm Ơn chỉ còn 599.000 VNĐ cho Quần Dài Ống Cong Barrel Vải Jersey - cơ hội vàng để rinh chiếc quần "quốc dân" với mức giá quá hời!

Đặt báo thức ngay: Quà giới hạn chỉ dành cho người nhanh tay nhất từ 20/11!

Không chỉ có deal hời, Tuần Lễ Cảm Ơn của UNIQLO còn là cơ hội săn quà độc quyền mà nếu chậm nhịp bạn sẽ chỉ biết tiếc hùi hụi. Quà giới hạn nhà UNIQLO xưa nay luôn "bốc hơi" trong chớp mắt, vì vậy hãy ghim ngay các mốc giờ vàng: duy nhất ngày mở màn 20/11, 100 khách hàng đầu tiên tại mỗi cửa hàng sẽ nhận ngay huy hiệu cài áo phiên bản giới hạn; trong 2 ngày vàng 20/11 – 21/11, hóa đơn từ 1.699.000 VNĐ sẽ rinh trọn chiếc túi tote phiên bản đặc biệt; và đặc biệt vào ngày 24/11 hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, 100 khách hàng đến sớm nhất tại mỗi cửa hàng sẽ sở hữu bộ nam châm UTme! độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa.

Mọi "siêu phẩm" giá hời cùng loạt quà tặng hiếm có đã sẵn sàng lên kệ - lên wishlist, rủ hội bạn thân và có mặt tại cửa hàng hoặc truy cập cửa hàng UNIQLO online ngay từ sáng sớm 20/11 để không phải nói lời "giá như"!