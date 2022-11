Decision To Leave thắng lớn tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43

Vào ngày 25 tháng 11 (giờ Hàn Quốc), lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 43 đã được tổ chức tại Hội trường KBS ở Seoul. Nữ diễn viên Kim Hye Soo và nam diễn viên Yoo Yun Suk đứng trên sân khấu với vai trò MC chính và dẫn dắt sự kiện.

Giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về phim Decision To Leave của đạo diễn Park Chan Wook. Ngoài ra, nam nữ diễn viên chính của phim là Park Hae Il và Thang Duy đã lần lượt giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Dưới đây là danh sách những người chiến thắng của Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh năm nay:

1. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Byun Yo Han - Hansan: Rising Dragon

2. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Oh Na Ra - Perhaps Love

3. Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Dong Hwi - In Our Prime

4. Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Hye Yoon - The Girl on a Bulldozer

5. Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Lee Jung Jae - Hunt

6. Kịch bản hay nhất: Decision To Leave của Park Chan Wook và Jeong Seo Kyeong

7. Biên tập xuất sắc nhất: Kim Sang Beom - Hunt

8. Quay phim và ánh sáng xuất sắc nhất: Lee Mo-gae - Hunt

9. Giải Kỹ thuật: Huh Myung-haeng và Yoon Seong-min - The Roundup

10. Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Han Ah Reum - Kingmaker

11. Âm nhạc hay nhất: Jo Yeong Wook - Decision To Leave

12. Phim ngắn hay nhất: Light It Up at 2 AM

13. Ngôi sao được yêu thích: Go Kyung Pyo, Lee Ji Eun (IU), Daniel Henney, YoonA

14. Giải bình chọn của khán giả: The Roundup