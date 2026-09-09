Deal mỹ phẩm, đồ skincare 9/9: Giá tụt sâu đến mức không nỡ bỏ qua, chị em chốt đơn mà không "xót ví"

9/9 là một trong những dịp thích hợp để “nâng cấp” tủ mỹ phẩm khi hàng loạt thương hiệu làm đẹp đồng loạt tung ưu đãi. Trong đó, 9 sản phẩm dưới đây đang có mức giá hấp dẫn nhất, nhiều nhóm mỹ phẩm high-end giảm kịch sàn.

Nếu ngày thường phải cân lên đặt xuống khá lâu trước những món mỹ phẩm high-end có giá tiền triệu, thì 9/9 lại là dịp chị em dễ mạnh tay hơn một chút. Loạt son, phấn, kem nền hay đồ skincare cao cấp từ những thương hiệu đình đám đồng loạt có mức giá dễ chịu hơn, nhiều món vốn nằm trong wishlist nay cũng trở nên “dễ chốt” hơn hẳn. Đây chính là thời điểm lý tưởng để tranh thủ nâng cấp túi makeup, bổ sung chu trình dưỡng da hoặc tự thưởng cho mình một món đồ xịn mà không quá xót ví.

1. SK-II Facial Treatment Essence 230ml

Nếu phải chọn một sản phẩm đại diện cho nhóm skincare high-end Nhật Bản, "nước thần" SK-II Facial Treatment Essence gần như là cái tên khó bỏ qua. Công thức nổi bật với Pitera™, thành phần lên men độc quyền của thương hiệu, hướng tới việc cải thiện tổng thể vẻ ngoài của làn da. Sản phẩm có kết cấu dạng nước khá lỏng, dễ thấm và thường được sử dụng ngay sau bước làm sạch.

Điểm được người dùng yêu thích là cảm giác da mềm, ẩm và có độ căng mịn hơn sau thời gian sử dụng. Essence cũng được định hướng hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, không đều màu và các dấu hiệu lão hóa. Dung tích 230ml cũng là điểm đáng chú ý bởi đây là chai có thể sử dụng khá lâu nếu đưa vào routine hằng ngày. Trên Shopee Mall dịp 9/9, giá sản phẩm là 4.551.944đ, bạn sẽ tiết kiệm được tới 24% tương đương với 1.437.000đ.

2. Obagi Medical Retinol + PHA (50ml) -

Obagi Medical Retinol + PHA Refining Night Cream 50ml là kem dưỡng ban đêm dành cho những ai muốn cải thiện kết cấu da, độ mịn và các dấu hiệu lão hóa. Sự kết hợp giữa retinol và PHA giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da, làm bề mặt da trông mượt và đều màu hơn, trong khi công thức dạng kem phù hợp để đưa vào chu trình dưỡng da buổi tối. Đây cũng là một trong những sản phẩm Retinol + PHA được Obagi định hướng cho nhu cầu tái tạo và trẻ hóa da. Sản phẩm hiện có hơn 10.000 lượt mua trên Shopee Mall. Dịp 9/9 này, sản phẩm đang có mức giá tham khảo khoảng 2.066.364đ, giảm khoảng 652.536đ so với giá gốc, mức giá thực tế có thể tiếp tục giảm khi áp thêm voucher của sàn. Với một sản phẩm Obagi dung tích 50ml, đây là deal khá đáng chú ý cho những ai đang muốn bắt đầu hoặc nâng cấp routine chống lão hóa với retinol.

Nơi mua: Obagi Gian Hàng Chính Hãng

3. shu uemura ultime8∞ cleansing oil 450ml

Ultime8∞ là dòng dầu tẩy trang cao cấp nổi tiếng của Shu Uemura, phù hợp với những ai muốn bước làm sạch vừa hiệu quả vừa “chiều” làn da. Chất dầu mượt, dễ massage và nhũ hóa, giúp cuốn đi lớp makeup, kem chống nắng và bụi bẩn mà không tạo cảm giác khô căng. Phiên bản Ultime8∞ còn hướng đến khả năng làm sạch đồng thời nuôi dưỡng, hỗ trợ da mềm mại và mịn hơn sau khi rửa, nên khá hợp với những người thích trải nghiệm cleansing oil sang xịn. Đây cũng là cái tên quen thuộc trong giới làm đẹp chuyên nghiệp, được nhiều makeup artist và beauty professional đánh giá cao nhờ khả năng làm sạch makeup mạnh nhưng vẫn êm da. Trong dịp sale 9/9, chai 450ml hiện được niêm yết khoảng 3.145.200đ, giảm 24% còn 2.390.352đ, chưa kể các mã giảm giá theo chương trình của sàn.

Nơi mua: shu uemura Official Store

4. NARS Natural Matte Longwear Foundation 30ml

NARS Natural Matte Longwear Foundation 30ml là dòng kem nền ghi điểm với lớp nền lì tự nhiên, mịn và khá “ăn” da, phù hợp với những ai thích makeup chỉn chu nhưng không muốn nền quá dày. Chất kem có độ che phủ tốt, giúp làm đều màu da và hỗ trợ che khuyết điểm, đồng thời cho cảm giác ráo mặt, thích hợp với những ngày cần giữ nền lâu.NARS Natural Matte Longwear Foundation đang được áp dụng ưu đãi với giá chỉ 927.960đ tiết kiệm được 293.004đ. Đây là thời điểm khá lý tưởng để “chốt đơn” một sản phẩm nền cao cấp với mức giá dễ chịu hơn giá niêm yết. Nếu đang tìm một chai foundation NARS để dùng lâu dài, đây là deal đáng để canh trong ngày sale.

Nơi mua: NARS Flagship Store

5. LANEIGE NEW Neo Cushion The Matte 15g

Nếu đang săn cushion high-end giá hời trong đợt 9/9 Shopee Mall, Laneige Neo Cushion The Matte 15g là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Điểm cộng lớn nhất của em này là lớp nền lì mịn, mỏng nhẹ nhưng che phủ khá ổn, giúp da trông đều màu và gọn gàng mà không bị dày mặt. Chất cushion bám tương đối tốt, hợp với những ngày cần makeup lâu hoặc thích finish ráo, hạn chế bóng dầu. Thiết kế hộp Neo Cushion nhỏ gọn, đặc trưng của Laneige, cũng rất tiện mang theo để dặm lại trong ngày. Shopee Mall 9/9 894.400đ kèm bộ quà tặng mini size gồm tinh chất dưỡng ẩm và kem dưỡng ẩm. Đây là “deal vàng” cho ai muốn thử trải nghiệm dòng cushion mới nhất của thương hiệu Laneige.

Nơi mua: Laneige Official Store

6. Dolce&Gabbana Oil Lip Plumper 7ml

Sản phẩm dưỡng môi này của nhà Dolce&Gabbana không đơn thuần là một lớp làm bóng môi mà còn tạo hiệu ứng môi căng mọng, đầy đặn và có độ bóng khá bắt mắt. Chất oil mềm mượt, khi thoa lên môi cho cảm giác ẩm và bóng nhưng không quá nặng nề, giúp những đôi môi khô hoặc dễ lộ vân môi trông mịn màng hơn. Hiệu ứng plump khiến môi nhìn có sức sống, đầy đặn hơn mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên, đặc biệt đẹp khi dùng riêng hoặc phủ lên son màu để tăng độ căng bóng.Điểm đáng chú ý là thiết kế 7ml nhỏ gọn nhưng mang đúng tinh thần makeup cao cấp của Dolce&Gabbana, từ bao bì đến trải nghiệm sử dụng.

Dịp 9/9 trên Shopee Mall, sản phẩm đang có giá 746.787đ giảm 352.213đ so với giá gốc. Đây là mức giá vô cùng hấp dẫn, rất đáng để canh nếu bạn muốn bổ sung một món lip product vừa có tính trang điểm, vừa chăm sóc vẻ ngoài của đôi môi vào túi makeup.

7. AHC Pro Shot Gluta-Ctivation Bright 3

Mắt thâm, thiếu sức sống thì đừng bỏ qua em kem mắt AHC Pro Shot Gluta-Ctivation Bright 3 30ml. Điểm thú vị của sản phẩm là không chỉ chăm vùng da quanh mắt mà còn có thể dùng cho toàn mặt, tập trung vào các vấn đề như da xỉn màu, không đều màu và dấu hiệu lão hóa sớm. Công thức chứa glutathione, vitamin C, niacinamide và tranexamic acid, vừa hỗ trợ làm sáng vừa cấp ẩm, giúp vùng da quanh mắt trông tươi và mịn hơn.

Hiện, emm kem mắt này đang có deal khá đáng chú ý khi được giảm giá khá sâu, chỉ còn khoảng 360.626đ và kèm theo 3 sản phẩm minisize, khá hời với dung tích lên tới 30ml. Nếu đang tìm một sản phẩm vừa chăm mắt vừa có thể tận dụng cho những vùng da cần làm sáng, đây là món skincare đáng để thêm vào giỏ trong mùa sale.

Nơi mua: AHC Vietnam Official Store

8. L'Occitane Hand Cream 150ml

Kem dưỡng tay L’Occitane có lẽ là sản phẩm kem dưỡng được yêu thích nhất hiện nay. Đây là kiểu kem dưỡng tay được yêu thích nhờ khả năng cấp ẩm tốt nhưng vẫn cho cảm giác khá dễ chịu khi thoa. Đặc biệt với dòng Shea Butter, công thức giàu bơ hạt mỡ giúp đôi tay khô ráp trở nên mềm mại, mịn hơn; chất kem đậm nhưng tán khá dễ, phù hợp để dùng thường xuyên, nhất là với người hay rửa tay hoặc ngồi điều hòa.

Trong dịp sale 9/9 trên Shopee Mall, đây là một món đáng canh nếu bạn muốn đầu tư kem dưỡng tay cao cấp nhưng vẫn chờ mức giá ưu đãi khoảng 761.530đ (giảm 24%). Dung tích 150ml khá lớn, dùng lâu và phù hợp để đặt cố định trên bàn làm việc hoặc ở nhà, thay vì phải tiết kiệm từng chút như những tuýp minisize.

9. SkinCeuticals Discoloration Defense 30ml

Da xỉn màu, thâm sau mụn hay xuất hiện những đốm nâu lì lợm thì SkinCeuticals Discoloration Defense là cái tên đáng để “tia” trong mùa sale này. Em serum này tập trung xử lý bài toán không đều màu với bộ ba tranexamic acid, kojic acid và niacinamide, hỗ trợ làm mờ các vùng tăng sắc tố, giúp da trông sáng và đều màu hơn. Kết cấu serum khá nhẹ, dễ đưa vào routine hằng ngày, đặc biệt hợp với những ai đang muốn đầu tư một sản phẩm chuyên sâu cho vấn đề thâm nám.

Đáng chú ý, dịp 9/9 trên Shopee Mall, sản phẩm đang có mức giá ưu đãi hấp dẫn hơn thường ngày, chỉ 2.204.000đ, tiết kiệm 696.000đ. Với những tín đồ skincare vốn đã “nhăm nhe” các sản phẩm SkinCeuticals, đây là thời điểm khá đẹp để săn sale, nhất là khi có thể kết hợp thêm voucher của sàn để kéo giá xuống thêm.