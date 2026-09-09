3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 9/9

Tử vi học có nói ngày thứ Tư, 9/9 sẽ mang lại may mắn, thành công và tiền bạc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Tư, 9/9/2026, tức ngày 28 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Ốc Thượng Thổ, có nghĩa là đất trên mái ngói, loại đất đã qua tôi luyện để che mưa chắn gió cho ngôi nhà. Bản chất của nạp âm này đại diện cho những người có tính cách vô cùng kiên cường, sống có nguyên tắc, lập trường vững vàng và luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho người khác.

Trong ngày này, năng lượng Thổ khô ráo và bền vững giúp thúc đẩy tinh thần trách nhiệm cao, rất thích hợp để củng cố nền móng công việc hoặc hoàn thiện các kế hoạch còn dang dở. Tuy nhiên, do tính chất cứng cáp của đất ngói mái nhà, bạn cần lưu ý tránh sự bảo thủ, cứng nhắc trong giao tiếp để không làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao xung quanh.

Tử vi học có nói, ngày Bính Tuất sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Ngọ: Tam hợp nâng đỡ - Tài lộc rực rỡ

Nhờ cục diện Tam Hợp Ngọ - Dần - Tuất nâng đỡ, người tuổi Ngọ sẽ là con giáp đón nhận ngày mới với vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ và hanh thông. Nguồn năng lượng từ ngày Bính Tuất giúp bản mệnh khơi thông tài mạch, mở ra nhiều cơ hội gia tăng thu nhập đột biến ngay từ đầu ngày.

Các dự án kinh doanh hoặc kế hoạch đầu tư mà tuổi Ngọ theo đuổi bấy lâu nay bắt đầu cho ra những quả ngọt tài chính đầu tiên. Đối với người làm công ăn lương, sự chủ động và nhạy bén giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dễ dàng nhận được tiền thưởng nóng từ cấp trên. Những người làm việc trong lĩnh vực buôn bán, dịch vụ cũng có một ngày bận rộn khi khách hàng ra vào tấp nập, doanh thu tăng vọt đáng kể.

Dòng tiền đổ về túi đều đặn không chỉ giúp con giáp này giải quyết các khoản chi tiêu mà còn có thêm nguồn vốn để tái đầu tư. Tuổi Ngọ cũng có thể nhận được một vài lời mời hợp tác làm ăn béo bở từ những đối tác lớn hoặc người quen đáng tin cậy. Ví tiền dày dặn trong ngày thứ Tư này mang lại cho bản mệnh cảm giác an tâm và tự tin hơn khi lên kế hoạch cho tương lai. Hãy tranh thủ thời cơ cát khí vượng phát này để chốt hạ những hợp đồng quan trọng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận nhé.

Con giáp tuổi Dần: Tam hợp hỗ trợ - Tăng trưởng vượt bậc

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với ngày Tuất, người tuổi Dần sẽ là con giáp bước vào ngày mới với tinh thần phấn chấn cùng đường tài lộc sáng sủa. Các cát tinh xuất hiện đúng lúc giúp bạn tháo gỡ được những vướng mắc tài chính trước đó và tìm ra hướng đi mới đầy tiềm năng.

Khả năng phán đoán thị trường chính xác mang lại cho những người làm kinh doanh lợi thế lớn trước các đối thủ cạnh tranh. Bản mệnh dễ dàng chốt được những đơn hàng có giá trị cao, giúp nguồn doanh thu trong ngày tăng trưởng vượt bậc so với dự kiến. Những khoản tiền tích lũy cộng thêm lợi nhuận mới đổ về giúp nền tảng tài chính của tuổi Dần ngày càng trở nên vững chắc.

Đối với người làm tự do, bạn có cơ hội nhận được những hợp đồng béo bở mang lại nguồn thu nhập dài hạn và ổn định. Tuổi Dần cũng không cần phải đắn đo hay thắt lưng buộc bụng quá nhiều khi cần chi trả cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình. Vận may tài lộc còn ghé thăm dưới dạng những món quà bất ngờ hoặc một khoản tiền thưởng nhỏ từ công việc tay trái. Đây chính là thời điểm vàng để con giáp này thiết lập một kế hoạch quản lý tài sản khoa học nhằm giữ tiền bạc luôn sinh sôi.

Con giáp tuổi Mão: Lục hợp hỗ trợ - Đại cát đại lợi

Cục diện Lục Hợp Mão - Tuất mang lại cho người tuổi Mão một ngày thứ Tư đại cát đại lợi với tiền bạc rầm rộ đổ về túi. Con giáp này được Thần Tài che chở nên chuyện hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, ký kết hợp đồng nào cũng mang lại lợi nhuận cao.

Những quyết định đầu tư thông minh từ trước của bạn nay đã đến thời điểm thu hoạch, đem lại nguồn tiền dồi dào ngoài mong đợi. Người làm công ăn lương có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn ghi nhận hiệu suất cao, mở đường cho việc tăng lương thưởng. Sự khéo léo trong giao tiếp giúp người làm kinh doanh dễ dàng chinh phục được những khách hàng khó tính nhất và mở rộng thị phần.

Dòng tiền luân chuyển hanh thông giúp tuổi Mão có thể thanh toán dứt điểm các khoản nợ cũ hoặc thoải mái mua sắm cho bản thân. Bạn cũng có cơ hội tiếp cận với những thông tin đầu tư mật vô cùng giá trị thông qua các mối quan hệ xã giao chất lượng. Sự sung túc về mặt tài chính trong ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và sự kiên trì của con giáp tuổi Mão suốt thời gian qua. Hãy giữ vững sự tỉnh táo để tiếp tục đưa ra những lựa chọn tài chính thông minh nhằm duy trì mạch tài lộc này.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận vận trình tài lộc bùng nổ, ba con giáp tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Ngọ vẫn cần giữ sự điềm tĩnh và tránh tâm lý chủ quan để không làm thất thoát tiền bạc vào tay kẻ xấu. Dưới sự ảnh hưởng của nạp âm Ốc Thượng Thổ mang tính cứng rắn, các bạn nên chú ý tiết chế cái tôi, tránh tranh cãi gay gắt với đồng nghiệp hay đối tác để giữ gìn hòa khí.

Đây là ngày thuận lợi để thu lợi nhuận nhưng việc rà soát kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ và sổ sách kế toán vẫn là điều tối quan trọng. Hãy ưu tiên tích lũy hoặc phân bổ dòng tiền vào các hạng mục an toàn, tránh vung tay quá trán cho những sở thích mua sắm nhất thời. Cuối cùng, việc duy trì thái độ khiêm tốn và tích cực làm việc thiện nguyện trong ngày này sẽ giúp các bạn bảo toàn được cát khí và duy trì mạch tài lộc lâu bền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.