Đề xuất chỉnh sửa thông tin CCCD gắn chip: Người đã có thẻ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo luật Căn cước công dân (sửa đổi). Dự thảo lần này đề ra nhiều quy định về căn cước công dân, đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ.

Những thông tin được đề xuất sửa đổi trên căn cước công dân

Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên các thông tin in trên mặt trước của căn cước công dân, gồm: Hình Quốc huy; dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; dòng chữ "Căn cước công dân"; ảnh khuôn mặt; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ngày, tháng, năm hết hạn.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật Căn cước công dân (sửa đổi), đề xuất sửa một số thông tin trên CCCD gắn chip (Ảnh minh hoạ)

Những thông tin được đề xuất sửa đổi ở mặt trước gồm:

- Số Căn cước công dân sẽ được đổi thành mã số định danh cá nhân (vẫn là dãy số 12 chữ số như hiện hành).

- Quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh.

- Nơi thường trú đổi thành nơi cư trú.

- Lược bỏ vân tay (ngón trỏ trái và ngón trỏ phải).

- Đổi chữ ký của người cấp thẻ là Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an như hiện hành thành "Nơi cấp: Bộ Công an".

- Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm đối tượng được cấp thẻ căn cước công dân là công dân dưới 14 tuổi, bao gồm cả nhóm trẻ dưới 6 tuổi. Do đó, độ tuổi phải đổi thẻ có sự thay đổi theo, gồm 14, 25, 40 và 60 tuổi; thay vì 25, 40 và 60 như quy định hiện hành.

Theo giải thích từ đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an), đề xuất điều chỉnh, thay đổi này nhằm tăng tính tiện ích của thẻ căn cước công dân, đồng thời phù hợp với các nội dung khác được sửa đổi và bổ sung tại dự thảo luật.

Cụ thể, thông tin về nơi cấp sẽ thống nhất là Bộ Công an. Cũng theo đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin "nơi thường trú" được đề xuất đổi thành "nơi cư trú" bởi lẽ khái niệm về nơi cư trú sẽ mang tính chung, rộng hơn.



Có cần làm lại căn cước công dân theo mẫu mới?

Hiện nay, người dân có thể sử dụng 4 loại thẻ đều có giá trị pháp lý: CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip, miễn là còn hạn. Theo đề xuất trong dự thảo, chứng minh nhân dân (9 số và 12 số) chỉ có giá trị sử dụng đến hết năm 2024.

Vậy những thẻ căn cước công dân đã được cấp có phải làm lại theo mẫu mới không? Đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư khẳng định, những thẻ căn cước công dân đã cấp vẫn có giá trị đến khi phải đổi thẻ theo quy định.



Những thẻ căn cước công dân đã cấp vẫn có giá trị đến khi phải đổi thẻ theo quy định (Ảnh minh hoạ)

Đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06 Bộ Công an) cho biết, những điều chỉnh trên nhằm tăng tính tiện ích của CCCD, đồng thời phù hợp với các nội dung khác được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo luật. Chẳng hạn, đổi từ nơi thường trú thành nơi cư trú, khái niệm về nơi cư trú sẽ mang tính chung, rộng hơn.

Theo quy định luật Cư trú 2020, nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú. Trường hợp công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thì nơi cư trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống.

Dự thảo Luật căn cước công dân sửa đổi sẽ kết thúc lấy ý kiến đóng góp vào cuối tuần sau.