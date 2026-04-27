Đệ nhất phu nhân Melania Trump trải qua “khoảnh khắc chấn động” do vụ nổ súng tại bữa tiệc

Tổng thống Donald Trump chủ trì buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào tối 25/4 (giờ Mỹ)

Theo các quan chức, sự cố xảy ra khi một đối tượng có vũ trang nổ súng nhằm vào lực lượng an ninh gần khu vực tổ chức tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào tối 25/4 (giờ Mỹ), nơi có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump. Ngay lập tức, các đặc vụ Mật vụ Mỹ đã triển khai quy trình bảo vệ, đưa Tổng thống và phu nhân rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khoảng hai giờ sau vụ việc, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết một đặc vụ đã bị trúng đạn nhưng được bảo vệ bởi áo chống đạn và hiện trong tình trạng ổn định. Nghi phạm đã bị bắt giữ.

Ông Trump cũng xác nhận toàn bộ các quan chức liên bang, bao gồm Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và các thành viên nội các, đều an toàn. Trên nền tảng Truth Social, ông mô tả đây là "một buổi tối đầy biến động" và ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng thực thi pháp luật.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump đặc biệt nhắc đến vợ mình, thừa nhận bà đã trải qua một tình huống căng thẳng hiếm có.

"Đó là một trải nghiệm khá chấn động đối với bà ấy," ông nói, đồng thời cho biết sự việc diễn ra rất nhanh, nhưng phản ứng của lực lượng an ninh là "vô cùng kịp thời".

Khác với hai vụ ám sát trước đây nhằm vào Tổng thống Trump tại bang Pennsylvania và Florida, lần này bà Melania Trump có mặt trực tiếp tại hiện trường, qua đó đối diện rõ ràng hơn với những rủi ro an ninh gắn liền với vai trò Đệ nhất phu nhân.

Theo Tổng thống Trump, vợ mình từng nhiều lần cảnh báo về tính chất nguy hiểm của công việc mà ông đảm nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng rủi ro này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình.

Tổng thống Trump cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, ông và phu nhân nghe thấy một tiếng động lớn và ban đầu không xác định được đó là tiếng khay rơi hay tiếng súng.

"Tôi đã hy vọng đó là tiếng khay rơi, nhưng không phải," ông nói.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã nhanh chóng đưa hai người rời khỏi khu vực. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vài giây, không để lại thời gian cho phản ứng cá nhân.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình sau sự cố, Đệ nhất phu nhân Melania Trump không đưa ra bình luận công khai.

Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, vào tối 25/4, một người đàn ông mang theo súng và dao đã vượt qua khu vực kiểm soát an ninh bên ngoài phòng tiệc tại khách sạn Washington Hilton, nơi đang diễn ra sự kiện quy tụ hàng trăm nhà báo, chính trị gia và khách mời.

Đối tượng sau đó nhanh chóng di chuyển về phía phòng tiệc chính trước khi bị các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ khống chế và bắt giữ. Trong quá trình này, đã xảy ra tiếng súng, khiến nhiều người có mặt hoảng loạn.

Sau khi sự cố xảy ra, ban tổ chức đã hủy phần còn lại của chương trình. Tổng thống Trump cho biết sẽ phối hợp để tổ chức lại sự kiện trong vòng một tháng tới, đồng thời khẳng định các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường.



