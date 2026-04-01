“Tướng quân phấn nền” Trương Lăng Hách: Phải chăng nhân loại đang tiến tới kỷ nguyên "nữ tính hóa"?

Gu thẩm mỹ đang dịch chuyển

Bộ phim truyền hình Trung Quốc "Trục Ngọc" thời gian gần đây thu hút sự chú ý khi nhân vật võ tướng do Trương Lăng Hách thủ vai xuất hiện với làn da trắng, lớp trang điểm chỉn chu, tinh tế. Hình tượng này nhanh chóng bị gắn mác “tướng quân kem nền”, kéo theo làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu gu thẩm mỹ của con người trong tương lai sẽ ngày càng thiên về sự mềm mại, “âm tính” hơn?

Trương Lăng Hách trong bộ phim "Trục Ngọc"

Một bộ phận khán giả yêu thích cách xây dựng nhân vật mang tính “cổ ngẫu” lãng mạn, coi đây là sự đổi mới hợp lý. Ngược lại, không ít người phản đối, cho rằng hình tượng này đi ngược lại tưởng tượng truyền thống về võ tướng, thậm chí biến chiến tranh khốc liệt thành “sàn diễn nhan sắc”.

Những tranh cãi vô tình khiến hình tượng võ tướng thô ráp, mạnh mẽ do Hà Nhuận Đông thể hiện trong Sở Hán truyền kỳ, với vai Hạng Vũ, bất ngờ “hot” trở lại như một biểu tượng đối lập.

Võ tướng Hạng Vũ do Hà Nhuận Đông thủ vai với hình tượng trái ngược

Thực tế, trước Trương Lăng Hách, nhiều nam diễn viên Trung Quốc mang vẻ ngoài thư sinh, mềm mại cũng đã chinh phục khán giả. Điều này cho thấy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, một bộ phận công chúng đã dần nghiêng về hình tượng nam giới tinh tế thay vì “cơ bắp, bụi bặm” kiểu truyền thống.

Xu hướng cũng tồn tại ở nhiều quốc gia trong khu vực. Dù vẫn có nhiều ý kiến phản đối, hình tượng nam giới “đẹp kiểu tinh xảo” trong phim ảnh đã trở thành một dòng chảy rõ rệt. Tuy nhiên, việc cho rằng võ tướng nhất định phải thô ráp, mạnh mẽ cũng là một cách nhìn đơn giản hóa lịch sử. Trong thực tế, bên cạnh những chiến binh dũng mãnh, vẫn tồn tại những nhân vật như Chu Du, nổi tiếng với vẻ ngoài tuấn tú, phong nhã.

Vì sao thẩm mỹ thay đổi?

Một trong những nguyên nhân quan trọng nằm ở sự phát triển của xã hội.

Trong các giai đoạn lịch sử khi con người phải dựa nhiều vào lao động chân tay để sinh tồn, những đặc điểm như sức mạnh, sự cường tráng hay “tính dương” trở thành lợi thế rõ rệt. Điều này cũng góp phần hình thành các chuẩn mực giới và bất bình đẳng trong xã hội truyền thống.

Tuy nhiên, khi năng suất lao động tăng lên, máy móc thay thế sức người, vai trò của thể lực giảm dần. Ngày càng nhiều người làm việc trí óc, và khoảng cách giữa nam và nữ trong lao động cũng thu hẹp lại.

Nhà triết học Pháp Simone de Beauvoir từng viết: công nghệ đã làm giảm đi sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, từ đó mở đường cho sự bình đẳng.

Khi xã hội đạt đến trạng thái ổn định và hòa bình kéo dài, những giá trị như tinh tế, nhẹ nhàng, thanh lịch, vốn từng bị xem là “nữ tính”, bắt đầu có đất phát triển và trở thành xu hướng cả ở nam giới.

Nhiều người dự đoán rằng trong tương lai, khi công nghệ phát triển và xã hội duy trì hòa bình lâu dài, gu thẩm mỹ của con người sẽ ngày càng “nữ tính hóa” hơn: nhẹ nhàng, thanh mảnh và ngọt ngào. Liệu viễn cảnh này có trở thành hiện thực hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Tuy nhiên, rõ ràng sự phát triển của công nghệ và môi trường xã hội ổn định đang tạo điều kiện để những chuẩn mực thẩm mỹ từng bị xem là “ngoại lệ” trở nên phổ biến.

Việc “tướng quân kem nền” gây sốt phần nào phản ánh một thời đại đã thay đổi, một xã hội ít bị chi phối bởi logic sinh tồn khắc nghiệt hơn trước.

Dù vậy, ở bất kỳ thời điểm nào, việc đóng khung thẩm mỹ theo một hướng duy nhất đều là hạn chế. Khi vẻ đẹp mềm mại lên ngôi, vẫn cần hiểu và trân trọng vẻ đẹp mạnh mẽ. Và ngược lại, khi “nam tính” được đề cao, những giá trị tinh tế, nhẹ nhàng cũng cần được chấp nhận.

Chỉ khi nhiều chuẩn mực cùng tồn tại, bức tranh thẩm mỹ của con người mới thực sự đa dạng và cân bằng.

Nguồn: HK01