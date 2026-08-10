Đề nghị truy tố 56 bị can trong vụ 3 ô tô chở giang hồ đi đòi nợ 70 tỷ đồng ở TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can trong đường dây cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo và cho vay lãi nặng quy mô lớn.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố Ngô Duy Thanh (51 tuổi), Hồ Thành Được (35 tuổi), Lê Tuấn Phong (40 tuổi) và 53 đồng phạm về các tội cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2025, trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận xuất hiện hàng loạt công ty hoạt động dưới danh nghĩa mua bán nợ nhưng thực chất là các tổ chức đòi nợ thuê bất hợp pháp.

Các công ty tiêu biểu như Đất Bắc, Công ty 620, Hoàng Phát, Bắc Nam VN, Lê Phong Gia Lai, Nhất Tín đã ký kết các hợp đồng mua bán nợ giả cách với chủ nợ để đối phó với cơ quan chức năng.

Ảnh: Công an TP.HCM

Cầm đầu các tổ chức này là những đối tượng như Ngô Duy Thanh (Giám đốc Công ty Đất Bắc), Hồ Thành Được (Công ty 620), Đỗ Văn Hoàng (Công ty Hoàng Phát), Võ Thanh Hải (Công ty Bắc Nam VN), Lê Tuấn Phong (Công ty Lê Phong Gia Lai) và Hồ Minh Đạt (Công ty Nhất Tín).

Các đối tượng này được xác định đã lợi dụng tư cách pháp nhân để chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi cưỡng đoạt tài sản chuyên nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ nợ, các đối tượng cho nhân viên mặc đồng phục công ty, mang theo giấy giới thiệu đến tận nhà, nơi làm việc của con nợ để gây áp lực.

Tại đây, các đối tượng la hét, chửi bới, sử dụng bạo lực hoặc đe dọa vũ lực để ép buộc người nợ phải trả tiền.

Đáng chú ý, các nhóm đòi nợ này còn sử dụng công nghệ để "khủng bố" tinh thần bằng cách quay phim, chụp ảnh cảnh đòi nợ, sau đó cắt ghép và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của nạn nhân và gia đình họ.

Một trong những đối tượng bị truy tố (Ảnh: Công an TP.HCM)

Một trong những phi vụ có giá trị lớn liên quan khoản nợ 70 tỷ đồng của một phụ nữ 50 tuổi.

Nguyễn Trung Đức là người kết nối chủ nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt điều hành. Theo thỏa thuận, công ty được hưởng 35% số tiền thu hồi. Đức nhận 23% trong số hoa hồng này và ứng trước 120 triệu đồng chi phí đi lại.

Nhận hợp đồng, Đạt huy động vợ cùng dàn nhân viên đi trên 3 ô tô dán logo công ty, chia thành nhiều mũi đến nhà riêng và cửa hàng kinh doanh ga nệm của người nợ tiền trong chợ ở TP.HCM.

Đạt và vợ trực tiếp vào cửa hàng, lớn tiếng chửi bới, đe dọa, ép người chồng gọi vợ ra trả tiền.

Bên ngoài, nhóm nhân viên mặc áo ngắn tay để lộ hình xăm, đứng dàn hàng ngang trên vỉa hè để hù dọa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín kinh doanh.

Một nhân viên của Đạt đập mạnh nhiều lần vào cửa, chửi bới, đe dọa "đừng để tao bắt mày ngoài đường", rồi vung tay đánh vào đầu người chồng khiến ông hoảng sợ chạy vào trong.