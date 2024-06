Để kiếm bộn tiền, hãy chọn làm 1 việc gì đó mà khi chỉ có 1 mình bạn vẫn có thể thực hiện tốt

Tuy nhiên, con đường thực hiện ước mơ của hầu hết mọi người không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhất là khi đang muốn khởi nghiệp để thay đổi vận mệnh của mình.

1. Khi bạn kiếm được tiền, mọi người xung quanh bạn sẽ trở nên... "tốt bụng"

"Tiền bạc khiến cả thế giới xoay chuyển" - Tuy câu này hơi cường điệu nhưng nó minh họa cho vai trò to lớn của tiền bạc trong xã hội thực tế. Điều đó cũng có nghĩa là, khi bạn kiếm được tiền, địa vị xã hội và các mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn sẽ thay đổi tương ứng.

Bạn sẽ thấy rằng những người lúc trước có thể ơ với bạn lại dần trở nên nhiệt tình và những người từng chế nhạo bạn thậm chí còn bắt đầu nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền, nó có thể khiến bạn cảm thấy được tôn trọng và hài lòng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự tôn trọng và hài lòng này không phải là vĩnh viễn. Chúng chỉ là sản phẩm phụ của tiền bạc. Điều thực sự có thể khiến bạn cảm thấy bình yên và hài lòng chính là tình yêu dành cho sự nghiệp và việc theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống của bạn.

2. Càng nghèo càng dễ hài lòng với hiện tại

"Nghèo đói giới hạn trí tưởng tượng của tôi" không phải là một câu nói vô căn cứ. Lối suy nghĩ của người nghèo thường biểu hiện ở việc quá chú ý tới những chi tiết vụn vặt. Họ quen dành thời gian và sức lực cho những việc nhỏ tưởng chừng như quan trọng nhưng thực chất lại có giá trị thấp, chẳng hạn như so sánh giá khi mua giấy vệ sinh. Trên kệ siêu thị, những người nghèo thường sẽ so sánh cẩn thận giấy vệ sinh của nhiều nhãn hiệu và thông số kỹ thuật khác nhau để xem loại nào tiết kiệm chi phí hơn và loại nào đang giảm giá. Họ có thể dành hàng giờ để so sánh giá cả, trọng lượng và chất lượng chỉ để tiết kiệm vài chục nghìn, thậm chí vài nghìn. Tuy nhiên, hành vi tưởng chừng như thận trọng này thực chất lại là một sự lãng phí rất lớn về mặt thời gian.

Trong khi đó, thời gian là tài sản quý giá nhất, nó có hạn và không thể thay đổi được. Khi bạn dành thời gian cho những việc tầm thường này, đồng nghĩa với việc bạn đánh mất cơ hội theo đuổi những mục tiêu cao hơn, học hỏi những kỹ năng mới và mở rộng các mối quan hệ. Những cơ hội này thường cao gấp nhiều lần giá trị của chục nghìn đó. Tệ hơn nữa, lối suy nghĩ này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn.

Vì tập trung quá nhiều vào những chi tiết vụn vặt nên người nghèo thường không nhìn thấy được thế giới rộng lớn hơn và những khả năng thực hiện được các mục tiêu to tát hơn. Họ hài lòng với hiện thực và không sẵn sàng chấp nhận rủi ro cũng như thử những điều mới, chứ đừng nói đến việc nhảy ra khỏi vùng an toàn của mình để thách thức những điều chưa biết. Tâm lý này sẽ khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn và khiến họ không thể thoát khỏi xiềng xích của đói nghèo.

3. Đừng mù quáng bỏ việc và dồn tiền vào việc kinh doanh, nếu không bạn sẽ phải trả giá cho hành vi ngu ngốc của mình

Khởi nghiệp không phải là vấn đề đơn giản. Nó đòi hỏi bạn phải có đủ vốn, công nghệ, kết nối và kinh nghiệm. Nếu mù quáng bỏ việc và khởi nghiệp mà không có sự chuẩn bị đầy đủ, rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro và áp lực rất lớn.

Trước khi quyết định có nên nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh hay không, trước tiên bạn phải đánh giá đầy đủ khả năng của mình và thị trường. Theo đó, bạn có thể thử bắt đầu kinh doanh bán thời gian hoặc sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để bắt đầu kinh doanh phụ để tích lũy kinh nghiệm và nguồn lực.

Khi nhận thấy mình có đủ điều kiện và tiềm năng để khởi nghiệp thì việc cân nhắc từ chức và khởi nghiệp cũng không phải là quá muộn.

4. Nếu bạn phải nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh, hãy cố gắng chọn việc gì đó một người có thể làm được

Tuy nhiên, trên con đường khởi nghiệp, không nhất thiết lúc nào cũng phải thành lập một đội ngũ đông đảo để cùng nhau làm việc rồi mới bắt tay vào việc xây dựng công ty. Đôi khi, một người làm việc một mình có thể tạo ra những thành tựu đáng kinh ngạc.

Chọn việc gì đó bạn có thể làm một mình không có nghĩa là bạn phải ở một mình và bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Thay vào đó, bạn nên sử dụng Internet để mở rộng nguồn tài nguyên và kết nối của mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải học cách hợp tác và giao tiếp với người khác để cùng nhau giải quyết vấn đề, đương đầu với những thử thách.

Khi lựa chọn việc gì đó một người có thể làm được, chúng ta nên xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên sở thích, chuyên môn và nhu cầu thị trường của bản thân. Chúng ta có thể chọn tiến hành kinh doanh trong những lĩnh vực mà chúng ta giỏi hoặc trong những ngành mà chúng ta yêu thích.

Điều này không chỉ cho phép mọi người làm việc tận tâm và tập trung hơn mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế trên thị trường.