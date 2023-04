DC công bố trailer đầu tiên cho The Penguin, loạt phim tiếp theo trong vũ trụ The Batman của Robert Pattinson

Sau thành công của bom tấn The Batman (2022), Warner Bros. và đạo diễn Matt Reeves đã quyết định tiếp tục triển khai một số dự án ăn theo nhằm tạo ra một vũ trụ điện ảnh mini dành cho chàng Kỵ sĩ bóng đêm. Một trong số đó chính là loạt phim truyền hình The Penguin, xoay quanh phản diện Oswald Cobblepot do Colin Farrell thủ vai.

The Penguin đã chính thức bước vào quá trình sản xuất vài tháng trước, và hiện vẫn chưa đóng máy. Tuy nhiên mới đây, DC đã quyết định tung ra trailer đầu tiên dành cho series này, hé lộ phần nào câu chuyện của Oswald sau những sự kiện xảy ra trong The Batman.

Trailer đầu tiên của The Penguin chính thức ra mắt - Video: MAX.

Được giới thiệu là “chương tiếp theo trong loạt truyện của The Batman”, The Penguin sẽ có bối cảnh ngay sau bom tấn ra mắt một năm trước của Matt Reeves. Series này sẽ tập trung khai thác về cuộc sống của Oswald sau thảm kịch lũ lụt tại thành phố Gotham. Mặc dù đang lâm vào hoàn cảnh không thực sự tốt đẹp, thế nhưng đoạn trailer đã thể hiện rất rõ rằng hắn vẫn chưa từ bỏ tham vọng quyền lực và giấc mơ trở thành ông trùm mới của thành phố này.

Bên cạnh đó, dù chưa được hé lộ danh tính, nhưng nhiều khả năng nhân vật do Shohreh Aghdashloo thủ vai sẽ là đối thủ mới của Oswald trong The Penguin. Trong khi đó, Rhenzy Feliz sẽ vào vai cộng sự, hoặc tay sai, của Oswald trong mục tiêu quyền lực mới tại Gotham. Ngoài ra, đoạn trailer còn cho thấy Sofia Falcone, do Cristin Milioti đảm nhiệm, sẽ đóng vai trò quan trọng trong loạt phim này. Một số tin đồn cũng cho rằng Robert Pattinson cũng sẽ góp mặt trong The Penguin với tư cách Batman.

Batman cũng sẽ trở lại trong series The Penguin? - Ảnh: Internet.

Theo dự kiến, The Penguin sẽ ra mắt trên HBO Max (nay là MAX) vào năm 2024 với tổng cộng 8 tập phim trong mùa đầu tiên.

Nguồn: MAX, DC