Hết hồn với ảnh quảng cáo phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi - Bạch Lộc xấu đến giật mình

Trường Nguyệt Tẫn Minh là phim cổ trang Hoa ngữ gây chú ý nhất thời điểm hiện tại. Ngoài nội dung hấp dẫn, kỹ xảo bắt mắt, Trường Nguyệt Tẫn Minh còn khiến khán giả tranh cãi quyết liệt xoay quanh vẻ ngoài của bộ đôi nam nữ chính La Vân Hi - Bạch Lộc.

Bạch Lộc tuy có xinh đẹp nhưng lại bị chê thiếu khí chất, gương mặt có phần hơi già so với hình tượng thiếu nữ trong nguyên tác.

La Vân Hi có diễn xuất tốt hơn Bạch Lộc song cũng không tránh được chuyện nhận hàng tá gạch đá vì ngoại hình quá gầy gò, thiếu sức sống.

La Vân Hi - Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ảnh: Youku

Chiều cao hạn chế, thân hình "gầy tong teo như que củi" khiến La Vân Hi có phần lép vế hơn dàn diễn viên phụ.

Đó là chưa kể đến chuyện La Vân Hi trang điểm quá dày, kẻ mắt - đánh son nhiều lúc còn đậm hơn nữ chính Bạch Lộc. Nếu so sánh diện mạo của La Vân Hi với những mỹ nam từng đóng phim tiên hiệp như Đặng Luân - Triệu Hựu Đình - Thành Nghị thì quả là La Vân Hi không thể sánh bằng.

Ảnh gào khóc của La Vân Hi - Bạch Lộc được treo lên như thế này. Ảnh: Weibo

Chẳng biết La Vân Hi - Bạch Lộc nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này. Ảnh: Weibo

Vừa qua, Bạch Lộc - La Vân Hi đã đến trụ sở của Sina để tham gia livestream quảng bá cho Trường Nguyệt Tẫn Minh. Chẳng biết phía đơn vị này có nắm được thông tin về việc La Vân Hi - Bạch Lộc bị chê bai nhan sắc hay không mà trong màn chào đón đặc biệt, khán giả được phen hết hồn khi nhìn thấy hình ảnh 2 ngôi sao được trên cao.

Thay vì chọn ảnh đẹp lung linh, Sina lại sử dụng ảnh La Vân Hi - Bạch Lộc miệng đầy máu trông khá thê thảm. Đây là hình ảnh được cắt ra từ các phân đoạn ngược tâm, khiến khán giả vừa nhìn thấy đã giật mình thon thót xong lại phá ra cười vì chẳng thể ngờ Sina lại chào đón cặp đôi vai chính theo phong cách đặc biệt này.

Bạch Lộc xinh xắn ngoài đời thực. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên ăn mặc đơn giản nhưng vẫn nổi bật. Ảnh: Weibo

La Vân Hi và Bạch Lộc. Ảnh: Weibo

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên. Dẫu vậy, vẫn có không ít người nhận xét đây là cách làm truyền thông khá hiệu quả, giúp cho La Vân Hi - Bạch Lộc lẫn bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh được nhắc đến nhiều hơn.

Trường Nguyệt Tẫn Minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.