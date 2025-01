Đây là trường THPT tư thục ở Hà Nội có nhiều cựu học sinh đỗ Harvard nhất

Đại học Harvard là ngôi trường mơ ước của học sinh, sinh viên mọi nơi trên thế giới. Trong nhiều năm qua, ngôi trường này đã đào tạo nên nhân tài ở nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến kinh doanh, nghệ thuật, khoa học công nghệ,...

Những năm gần đây, nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đã xuất sắc trúng tuyển Harvard ở cả bậc đại học và sau đại học. Một số ngôi trường công lập tiểu biểu có học sinh đỗ Harvard có thể kể đến như THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM,...

Ở Hà Nội, về phía khối trường tư thục, trường THPT Liên cấp Olympia hiện là trường có nhiều cựu học sinh đỗ Harvard nhất, gồm 1 cựu học sinh đỗ Thạc sĩ Harvard và 1 cựu học sinh đỗ Tiến sĩ Harvard.

Trường Olympia

Nguyễn Vũ Thanh An - Thạc sĩ Harvard chuyên ngành Khoa học và thực hành phòng ngừa trong giáo dục

Nguyễn Vũ Thanh An là học sinh trường Phổ thông liên cấp Olympia khoá 2013. Sau đó, Thanh An theo học ngành Tâm lý và Giáo dục, ĐH Mount Holyoke (Mỹ) và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Thanh An xuất sắc nhận được thư mời nhập học chương trình thạc sĩ giáo dục tại 3 trường là ĐH Harvard, ĐH Vanderbilt và ĐH Boston và quyết định chọn theo học tại Harvard.

Nguyễn Vũ Thanh An

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Thanh An tiết lộ: "Từ khi học cấp 3, mình tham gia tình nguyện ở khá nhiều tổ chức, cũng như ở trường. Trải nghiệm này khiến mình nhận ra bản thân rất thích làm việc cùng các em nhỏ. Hơn nữa, tính kiên nhẫn của mình khá phù hợp làm việc trong ngành Giáo dục".

Theo Thanh An, học giáo dục ở Mỹ rất hay, có nhiều lý thuyết, nghiên cứu giúp ích cho học sinh, giáo viên và cả gia đình nữa. Bởi vậy, cô gái trẻ quyết theo đuổi ngành này.

Nguyễn Hoàng Khánh - Tiến sĩ Luật Harvard

Nguyễn Hoàng Khánh là cựu học sinh Olymia niên khóa 2011, chủ tịch Hội học sinh đầu tiên của trường Olympia. Là sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Tiến sĩ Luật tại Đại học Luật Harvard.

Được biết, trước khi học Luật tại Harvard, Hoàng Khánh đã tốt nghiệp Đại học loại Ưu – chương trình vinh danh với điểm trung bình tốt nghiệp GPA 3.93/4.0 tại ĐH St. John's (New York, Mỹ), chuyên ngành tâm lí học, ngành phụ triết học và kinh tế học sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường.

Nguyễn Hoàng Khánh

Trong quá trinh học tập, Khánh từng đạt được Học bổng Presidential Scholarship trị giá 100% học phí tại ĐH St. John's; được nhận vào vị trí trợ lý cao học tại Văn phòng đa văn hóa và được cấp học bổng 100% cho chương trình thạc sĩ tại ĐH St. John's.

Nói thêm về trường Phổ thông Liên cấp Olympia, ngôi trường này thành lập từ năm 2003, đến nay giảng dạy các khối từ Mầm non - THPT. Những năm qua, học sinh nhà trường đạt được nhiều thành tích học tập xuất sắc, trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới.

Năm học 2025-2026, học phí nhà trường dao động từ 138 - 220 triệu đồng/năm, tuỳ theo từng cấp học.

Tổng hợp