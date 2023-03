Đây là tạo hình xấu nhất trong sự nghiệp của Song Hye Kyo, cả phim chẳng phấn son đồ hiệu mà không ai chê nổi một lời

Thời gian gần đây, song song với việc The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) phát hành phần 2, chuyện có hay không việc Song Hye Kyo rất sợ xấu khi làm nghề cũng được nhắc lại. Trước cú lột xác ngoạn mục ở bộ phim báo thù lần này, Song Hye Kyo thường bị cho là quá an toàn, lười thay đổi, luôn trung thành với hình tượng xinh đẹp. Thực tế nếu theo dõi sự nghiệp của mỹ nhân họ Song, khán giả sẽ nhận ra, The Glory không phải lần đầu tiên Song Hye Kyo cố gắng để mình trông già và xấu đi so với ngoài đời.



Song Hye Kyo xinh đẹp trong một sự kiện gần đây (Ảnh: Naver)

Trong quá khứ, người đẹp họ Song từng có lần hiếm hoi đảm nhận vai mẹ trên màn ảnh. Đó là ở bộ phim My Palpitating Life (Những Tháng Năm Rực Rỡ). Trong phim, nhân vật của cô là Mi Ra, vì một "sự cố" năm 17 tuổi mà cô đã trở thành mẹ khi còn đi học. Cuộc sống của cô bên cạnh Dae Soo (Kang Dong Won) tương đối hạnh phúc cho đến khi hai người phát hiện ra con trai mình mắc một căn bệnh lạ. Ah Reum, cậu con trai bé bỏng của họ, mắc chứng lão hoá sớm, phải sống trong hình hài của một ông lão 80 tuổi. Gia đình ba người chiến đấu từng ngày với thần Chết để được ở bên nhau đến giây phút cuối cùng của Ah Reum.

Ba diễn viên chính trong My Palpitating Life (Ảnh: Hancinema)

Vào vai một người mẹ có con mắc bệnh nặng, cuộc sống cũng không quá khá giả, Song Hye Kyo luôn xuất hiện với tạo hình đơn giản nhất có thể. Mái tóc rối bù, gương mặt không son phấn, lộ cả những vết chân chim nơi khoé mắt, trang phục đời thường không váy áo đắt đỏ là những gì khán giả thấy ở "mẹ Ah Reum". Ở tuổi 33, khi vừa mới khiến khán giả, thời điểm nhan sắc ở thời điểm chín muồi, Song Hye Kyo chẳng ngại "làm xấu" bản thân. Thêm vào đó, dù hiếm khi đóng vai mẹ nhưng mỹ nhân họ Song lại nhập vai rất tốt, nhất là trong những phân cảnh diễn chung với "con trai".

Song Hye Kyo không đồ hiệu, không son phấn ở My Palpitating Life (Ảnh: Hancinema)

