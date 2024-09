Đây là kinh nghiệm "xương máu" của tôi sau 5 năm dùng serum vitamin C ngừa lão hóa

Sau 5 năm sử dụng serum vitamin C như một phần quan trọng trong routine chăm sóc da, tôi đã có những "kinh nghiệm xương máu" mà hy vọng sẽ giúp ích cho những ai đang hoặc muốn sử dụng sản phẩm này. Thực tế serum vitamin C là sản phẩm quan trọng giúp làm đều màu da, ngừa lão hóa. Vậy nhưng, để sử dụng serum vitamin C sao cho hợp lý và phát huy tối đa công dụng thì không phải ai cũng rõ.

1. Bắt buộc dùng kem chống nắng vào buổi sáng

Vitamin C là một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do và tia UV. Tuy nhiên, nếu không kết hợp với kem chống nắng, các lợi ích của vitamin C sẽ bị "triệt tiêu" bởi tia UV. Do đó, bất cứ khi nào sử dụng serum vitamin C, bạn cũng phải bôi một lớp kem chống năng SPF 30 trở lên để phát huy tối đa hóa hiệu quả của sản phẩm.

2. Ưu tiên serum vitamin C đựng trong lọ thủy tinh tối màu

Vitamin C rất nhạy cảm với ánh sáng và oxy, nên các sản phẩm chứa thành phần này thường được đóng gói trong chai/lọ tối màu để tránh tiếp xúc với các yếu tố này. Sử dụng serum vitamin C đựng trong lọ thủy tinh tối màu sẽ giúp bảo quản được độ ổn định và hiệu quả của sản phẩm trong thời gian dài hơn.

3. Để da nghỉ 10 – 15 phút sau khi thoa serum vitamin C

Vitamin C cần một khoảng thời gian để thấm sâu vào da và phát huy tác dụng. Vì vậy, sau khi thoa serum vitamin C, bạn nên để da nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút trước khi tiếp tục các bước chăm sóc da khác. Điều này sẽ giúp vitamin C được hấp thụ tốt hơn, mang lại hiệu quả tối ưu.

4. Chọn serum vitamin C phù hợp với loại da

Không phải serum vitamin C nào cũng phù hợp với mọi loại da. Những người có da nhạy cảm nên chọn các sản phẩm có nồng độ vitamin C thấp hơn (khoảng 10-15%), trong khi những người da thường có thể sử dụng các loại serum với nồng độ vitamin C cao hơn (15-20%). Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp sẽ giúp tránh được các phản ứng không mong muốn như kích ứng, đỏ da…

5. Bảo quản serum vitamin C trong tủ lạnh

Để giữ được độ ổn định và hiệu quả tối ưu của serum vitamin C, bạn nên bảo quản sản phẩm này trong tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ giúp chậm quá trình oxy hóa của vitamin C, kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm. Nhớ lấy ra trước khi dùng khoảng 5-10 phút để serum đạt đến nhiệt độ phòng.

Hy vọng những "kinh nghiệm xương máu" trên của tôi sẽ giúp các bạn sử dụng serum vitamin C hiệu quả hơn trong quá trình chăm sóc da. Hãy kiên trì và kiểm soát tốt các yếu tố bảo quản để vitamin C phát huy trọn vẹn công dụng ngừa lão hóa của nó nhé!

Dưới đây là 1 số loại serum vitamin C chất lượng mà bạn có thể tham khảo.

Tinh chất dưỡng căng bóng SOME BY MI Galactomyces Pure Vitamin C Glow

Nơi mua: SOME BY MI



Tinh chất dưỡng sáng Laneige Radian-C Spot Serum

Nơi mua: Laneige



Tinh chất dưỡng sáng Vitamin C SAP 22% Neogen Dermalogy Real Vita C Serum

Nơi mua: Neogen



Tinh chất làm sáng da chứa Vitamin C Paula’s Choice C15 Super Booster

Tinh chất giúp dưỡng trắng medicube DEEP VITA C AMPOULE