Đây là 'iPhone Air' của người lương 5 triệu

Thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn bền

Điểm nổi bật nhất của nubia Air là ngoại hình cực kỳ mỏng nhẹ. Máy có tổng độ dày 6.7mm, trong đó phần khung giữa chỉ 5.9mm - mức hiếm thấy trên thị trường hiện nay. Trọng lượng toàn bộ thiết bị là 172g, tạo cảm giác cầm gọn, nhẹ, dễ bỏ túi và mang theo.

Nubia Air nhấn mạnh vào thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn bền bỉ, màn hình chất lượng cao.

Điều đáng chú ý là dù thân máy mảnh mai, nubia Air vẫn đạt chuẩn chống bụi/nước IP68 và IP69K. Thiết bị có thể chịu được cả tia nước áp lực cao, vốn là tiêu chuẩn ít khi xuất hiện trên những smartphone thiên về tính thời trang.

Máy hỗ trợ chống nước IP68/IP69K.

Cận cảnh thân máy mỏng với viền chỉ 5.9mm. Nếu tính cả độ dày của lưng máy thì là 6.7mm.

So sánh độ mỏng của nubia Air với Galaxy S25 Ultra.

Màn hình AMOLED sáng và mượt

Mặt trước được trang bị màn hình AMOLED 6.78 inch, độ phân giải 1224 × 2720 pixel, hỗ trợ tần số quét 120Hz. Các thao tác vuốt, cuộn trang hay xem video đều hiển thị rõ nét, mượt mà. Độ sáng tối đa 4500 nits giúp người dùng dễ dàng sử dụng ngoài trời nắng gắt. Lớp kính Gorilla Glass 7i bảo vệ tốt hơn trước va đập và trầy xước. Camera selfie 20MP bố trí trong lỗ đục nhỏ, gọn gàng và ít ảnh hưởng đến trải nghiệm hiển thị. Máy cũng có cảm biến vân tay dưới màn hình, mở khóa nhanh và tiện lợi.

Màn hình của máy sử dụng tấm nền AMOLED 120Hz, độ sáng tối đa lên đến 4500 nits và phần viền khá mỏng.

Máy vẫn giữ lại cảm biến vân tay trong màn hình.

Camera cơ bản cho nhu cầu hằng ngày

Cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 50MP, một camera phụ 2MP và ống kính phụ 0.08MP. Đây là cấu hình ở mức vừa đủ cho các nhu cầu chụp cơ bản như lưu giữ khoảnh khắc đời thường, chụp tài liệu hay quay video nhanh. Camera trước 20MP cho chất lượng ảnh selfie ổn định, phù hợp để gọi video hoặc đăng tải mạng xã hội.

Phần mềm chụp ảnh hỗ trợ rất nhiều tính năng từ cơ bản đên nâng cao.

Cụm camera 3 cảm biến nhưng chỉ dùng cảm biến chính 50MP để chụp ra ảnh. 2 cảm biến còn lại là để hỗ trợ các tính năng khác. Ngoài ra, camera sefie của máy có độ phân giải 20MP.

Hiệu năng, pin và trải nghiệm thực tế

nubia Air sử dụng chipset Unisoc T8300, RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Đây là cấu hình hướng tới sự ổn định cho các tác vụ văn phòng, lướt web, xem phim và chơi game nhẹ. Điểm đáng chú ý là viên pin 5000mAh nằm trong thân máy chỉ dày 6.7mm. Việc tích hợp dung lượng pin lớn trong thiết kế mỏng giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh 33W, rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

Máy có cấu hình ở mức đủ dùng cho các tác vụ thông thường. Nếu muốn chơi game đồ hoạ cao có thể hơi thiếu.

Điểm số Benchmark của nubia Air qua GeekBench.

nubia Air có ba tùy chọn màu sắc gồm Titanium Black, Streamer Black và Titanium Desert. Các phiên bản đều theo tông trầm, mang lại vẻ ngoài thanh lịch, dễ phối hợp phong cách.

Giá bán tại Việt Nam

Đây là 1 lựa chọn hấp dẫn cho ai thích sự gọn nhẹ, ưu tiên màn hình sáng đẹp và chỉ cần cấu hình vừa phải.

nubia Air được phân phối chính thức tại Việt Nam với giá 5,49 triệu đồng. Trong giai đoạn mở bán, khách hàng còn nhận thêm phiếu mua hàng 500.000 đồng và loa di động JBL. Với mức giá này, sản phẩm phù hợp với người dùng ưu tiên sự gọn nhẹ, pin lớn và khả năng chống nước bền bỉ. Với nhu cầu chơi game nặng hoặc hệ thống camera đa năng hơn, người dùng có thể cân nhắc tìm các lựa chọn khác sẽ phù hợp hơn.