Đây là bản nhạc Trung được cover nhiều nhất dạo gần đây, ca sĩ Việt mang đi diễn khắp nơi và còn ra mắt cả MV

Hiện nay, việc cover các bài hát của người khác đang trở thành 1 hiện tượng, không chỉ mang đi diễn ở nhiều sân khấu có người còn ra hẳn sản phẩm âm nhạc được đầu tư hình ảnh chỉn chu. Ngoài những ca khúc nhạc Việt được hát lại cực nhiều như Ai Chung Tình Được Mãi, Waiting For You, Hoa Nở Không Màu… thì có 1 bản nhạc Trung được nhận xét "siêu khó" vẫn được sao Vpop nhiệt tình hát lại. Và đó chính là ca khúc khúc đình đám khắp Châu Á - Tay Trái Chỉ Trăng.



Tay Trái Chỉ Trăng - bài hát nhạc phim Trung "gây bão" tại Việt Nam

Là nhạc phim của bộ tiên hiệp Hương Mật Tựa Khói Sương từng gây "sốt" năm 2018, Tay Trái Chỉ Trăng là câu chuyện kể về mối tình của 2 nhân vật chính. Tuy lời bài hát có chứa nhiều điển tích khiến nhiều người cảm thấy khá khó hiểu nếu không xem phim nhưng ca khúc này được yêu thích bởi những điểm khác. Có thể nói, giai điệu ma mị, da diết được thể hiện qua giọng ca xuất chúng của Tát Đỉnh Đỉnh được xem là hai yếu tố chính giúp bài hát này phổ biến ở Việt Nam và lan rộng ra khắp Châu Á đến vậy.

Tát Đỉnh Đỉnh

Tay Trái Chỉ Trăng bản vietsub thu hút hơn 33 triệu view trên YouTube.

Bản hit của Tát Đỉnh Đỉnh đích thị là bài hát nhạc Trung được cover nhiều nhất

Kể từ khi Tay Trái Chỉ Trăng trở nên thịnh hành, rất nhiều sao Việt đã cover bài hát này ở khắp các sân khấu lớn nhỏ, từ phòng trà đến các đêm nhạc ngoài trời, thậm chí phát hành những MV ca nhạc. Có thể kể đến 1 số phiên bản được chú ý nhiều nhất như của Hồ Quỳnh Hương, Nam Em, Trung Quân, Lương Bích Hữu, Dương Hoàng Yến, Phương Oanh, Văn Mai Hương... và hơn thế nữa.

Là 1 giọng hát chuẩn mực, Hồ Quỳnh Hương không chỉ là 1 ca sĩ đình đám mà còn là người truyền dạy nhiều kinh nghiệm hữu ích cho những giọng ca trẻ. Với Tay Trái Chỉ Trăng, Hồ Quỳnh Hương khiến không ít người nghe "nổi da gà" vì kỹ thuật đỉnh chóp khi hát những đoạn giọng gió đầy uy lực. Cách nữ ca sĩ điều khiển head voice điêu luyện, từ cộng hưởng tới vang xa, bỏ nhỏ khiến nhiều khán giả cảm nhận được cô thực sự đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trình diễn này.

Tay Trái Chỉ Trăng - Hồ Quỳnh Hương

Nam Em dù không là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng vocal, cách hát của cô nàng cũng được đánh giá cao. Ngoài ghi dấu ấn mạnh qua những màn cover các ca khúc Vpop, cô còn thử sức với Tay Trái Chỉ Trăng với những nốt cao chót vót, khán giả khen ngợi Nam Em về mặt cảm xúc khi thể hiện. Với 1 bài hát khó và giọng hát không chuyên, Nam Em "ăn điểm" ở cảm xúc truyền tải đến khán giả khi hát. Những đoạn clip ghi lại phần thể hiện Tay Trái Chỉ Trăng của cô nàng đều nhận được những tán thưởng của cư dân mạng.

Tay Trái Chỉ Trăng - Nam Em

Với 2 phiên bản được đăng tải trên kênh YouTube chính thức, Nam Em đã thu về hơn 5 triệu lượt xem với Tay Trái Chỉ Trăng lời Việt, chưa kể còn những video từ các tài khoản khác.

Khó lòng bỏ qua "cơn sốt" Tay Trái Chỉ Trăng, Trung Quân cũng thử sức với ca khúc này tại một đêm nhạc gần đây tại Đà Lạt và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Nổi tiếng là một giọng hát nội lực và khá dày dặn kinh nghiệm nhưng nam ca sĩ vẫn gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành phần trình diễn của mình. Có thể thấy, Trung Quân không còn thể hiện phong cách hát thoải mái như thường thấy mà lại khá căng thẳng. Không quá bất ngờ về điều này vì bài hát này không hề dễ hát và có nhiều sự phức tạp và tone tương đối cao.

Tay Trái Chỉ Trăng - Trung Quân

Cũng từng hát Tay Trái Chỉ Trăng như 1 món quà dành tặng người hâm mộ, Lương Bích Hữu nhận được nhiều lời khen. Với phiên bản cover của "Kim Sa Ngư", bài hát này gần như giữ được những âm hưởng, chất liệu âm nhạc vốn có vì nữ ca sĩ là một người gốc Hoa. Lương Bích Hữu chinh phục khán giả bởi cách phát âm chính xác khi hát, cộng hưởng cùng kỹ năng thanh nhạc tốt. Và cô nàng cũng là 1 trong những sao Vpop được đánh giá cover Tay Trái Chỉ Trăng hay nhất.

Tay Trái Chỉ Trăng - Lương Bích Hữu

Những phiên bản cover của "Kim Sa Ngư" thu về hơn 1 triệu lượt xem và nhận về rất nhiều bình luận khen ngợi.

Gần đây, 2 màn cover Tay Trái Chỉ Trăng được chú ý nhất chắc chắn thuộc về Dương Hoàng Yến và nữ diễn viên Phương Oanh. Nếu Phương Oanh tung hẳn 1 MV được đầu vừa múa, vừa hát vừa kết hợp cả rapper thì giọng ca Em Một Mình Quen Rồi lại "gây bão" MXH với khoảnh khắc ngẫu hứng hát bằng loa kẹo kéo. Tuy vậy, người được khen nức nở về giọng hát lại là Dương Hoàng Yến còn về phía nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê được dân tình châm chước vì đang "đá chéo sân".

Dương Hoàng Yến hát live Tay Trái Chỉ Trăng một cách đầy ngẫu hứng khi đi ăn uống với bạn bè

Tay Trái Chỉ Trăng - Phương Oanh

MV Tay Trái Chỉ Trăng của Phương Oanh thu về hơn 1.3 triệu lượt xem chỉ sau hơn 3 tuần.

Trước đó, Dương Hoàng Yến cũng từng ra mắt phiên bản cover Tay Trái Chỉ Trăng trên kênh YouTube cá nhân và những video đi diễn của nữ ca sĩ cũng nhận được sự yêu thích từ khán giả với tổng hơn 1 triệu lượt xem. Hay với "Ngôi sao phòng trà" mới nổi - Hà Nhi, cô cũng từng mang bản hit của Tát Đỉnh Đỉnh đi diễn và thu về hơn 8.3 triệu lượt xem. Và cả phiên bản Tay Trái Chỉ Trăng của Văn Mai Hương cũng nhận được nhiều sự yêu thích khi thu về hơn 1.4 triệu view trên YouTube.

Dương Hoàng Yến thu về lượt xem khá cao với các phiên bản Tay Trái Chỉ Trăng

Phiên bản của Hà Nhi nhận được hơn 8.3 triệu lượt xem...

...và của Văn Mai Hương cũng đạt hơn 1.4 triệu

Với nhiều phiên bản Tay Trái Chỉ Trăng, có thể thấy cả hai bản tiếng Trung và lời Việt (chủ yếu từ cô giáo Tuệ Minh) đều rất được yêu thích. Nếu Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, Lương Bích Hữu chọn hát lời gốc thì Dương Hoàng Yến, Phương Oanh, Hà Nhi, Trung Quân lại "chuộng" bản đã viết lại hơn. Dẫu vậy, những nốt cao, giai điệu da diết của bài hát vẫn được giữ nguyên nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Việc Tay Trái Chỉ Trăng hiện nay có quá nhiều phiên bản hát lại ở khắp các đêm nhạc và trên các nền tảng MXH làm khán giả không khỏi dấy lên nghi vấn: Liệu các sao Việt đã xin phép khi cover bài hát này hay chưa?

Tay Trái Chỉ Trăng được yêu thích ở cả 2 phiên bản tiếng Trung và lời Việt

Thời gian gần đây, đã không ít lần khán giả chứng kiến những tranh chấp bản quyền liên quan đến vấn đề hát lại các bài hát nhưng chưa xin phép. Việc cover có thể là sự biến tấu lời, bản dịch lời từ tiếng nước ngoài (như Tay Trái Chỉ Trăng lời Việt), giai điệu, phong cách hoặc nhạc cụ khác so với bản gốc… Việc 1 bài hát thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ, được hết ca sĩ này hát lại đến giọng ca khác thể hiện đã không còn xa lạ. Song khi được đề cập đến việc có xin phép tác giả hay không thì có những ca sĩ cũng "không biết phải xin phép" hoặc… làm lơ thủ tục này.

Hiện nay, vấn đề cover các ca khúc nhạc ngoại lời Việt (nhạc Hoa, nhạc Âu - Mỹ) là một vấn đề nhức nhối được nhiều khán giả yêu nhạc đặc biệt quan tâm. Điều đó là bởi vấn đề bản quyền và tiền tác quyền cho "chính chủ" thường xuyên gây tranh cãi. Phần đông do tâm lý chủ sở hữu ở ngoài nước, khó có thể biết đến, thế nên nhiều nghệ sĩ vẫn vô tư cover các ca khúc nước ngoài, thậm chí phổ lời Việt và đem đi trình diễn, đăng tải thu lợi nhuận về cho bản thân. Còn nhớ vào năm 2021, loạt ồn ào nam ca sĩ Tăng Phúc hát các ca khúc nhạc Hoa lời Việt và cả lùm xùm của Văn Mai Hương với fan Lady Gaga tại Việt Nam qua việc cover ca khúc Always Remember Us This Way cũng nhận được nhiều chú ý trong thời gian dài. Liệu Tay Trái Chỉ Trăng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự?

Tay Trái Chỉ Trăng - Tát Đỉnh Đỉnh

Nguồn: Tổng hợp