Đây là 4 phụ kiện mới toanh của iPhone 17

Sự kiện ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9 (0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam) tới đây không chỉ thu hút sự chú ý vào những chiếc điện thoại mới, mà còn vào hệ sinh thái phụ kiện đi kèm. Theo các tin đồn gần đây, bên cạnh những chiếc ốp lưng silicon quen thuộc, Apple dường như đang chuẩn bị tung ra một loạt sản phẩm hoàn toàn mới, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng.

Ốp lưng mới

Sau thất bại của ốp lưng vải FineWoven vì độ bền kém, Apple được cho là sẽ "thử lại lần hai" với một chất liệu cải tiến mang tên TechWoven. Theo leaker Majin Bu, chất liệu vải mới này được thiết kế để khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của thế hệ trước, mang lại khả năng chống va đập, trầy xước và hao mòn tốt hơn, trong khi vẫn giữ được vẻ ngoài tối giản và thanh lịch.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy ốp TechWoven sẽ có 5 tùy chọn màu sắc (đen, xanh dương, nâu, xanh lá và tím), tương thích sạc MagSafe và có kết cấu chống trượt. Nhiều khả năng, chất liệu này sẽ được làm từ nhựa tái chế (rPET), phù hợp với mục tiêu môi trường của Apple.

Dây đeo Crossbody Strap

Một phụ kiện mới lạ khác cũng được Majin Bu tiết lộ là dây đeo Crossbody Strap, cho phép người dùng đeo iPhone trên cổ hoặc tay, vừa tăng tính thời trang vừa chống rơi rớt hiệu quả.

Điểm đặc biệt là tất cả các loại ốp lưng cho iPhone 17 được cho là sẽ có một lỗ gắn dây đeo được cố định bằng nam châm. Cơ chế này giúp việc gắn và tháo dây trở nên cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Dây đeo có thể được làm từ chất liệu nylon dệt tương tự dây của Apple Watch, hoặc có thêm phiên bản silicon mềm mại hơn.

Bộ đôi phụ kiện dành riêng cho iPhone 17 Air

Phiên bản iPhone 17 Air siêu mỏng được cho là sẽ có hai phụ kiện "độc quyền" để giải quyết những vấn đề phát sinh từ chính thiết kế của nó.

Đầu tiên, do phải "hy sinh" dung lượng pin để đạt độ mỏng kỷ lục, Apple được dự đoán sẽ ra mắt một chiếc ốp lưng pin dự phòng dành riêng cho iPhone 17 Air. Theo trang tin The Information, các thử nghiệm nội bộ cho thấy chỉ khoảng 60-70% người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Air cả ngày mà không cần sạc lại, thấp hơn nhiều so với con số 80-90% của các mẫu iPhone khác.

Thứ hai, để phô diễn thiết kế siêu mỏng và mặt lưng bóng bẩy của iPhone 17 Air, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg tiết lộ rằng Apple đã thử nghiệm một dạng ốp viền (Bumper). Thay vì che cả mặt lưng, loại ốp này chỉ bảo vệ phần khung kim loại, tương tự như chiếc ốp Bumper từng rất được ưa chuộng trên iPhone 4.

Tất cả những tin đồn này cho thấy Apple đang ngày càng tập trung vào việc biến iPhone trở thành một phụ kiện có tính cá nhân hóa và thời trang cao hơn. Câu trả lời chính thức sẽ có tại sự kiện ra mắt vào ngày 9/9 tới.