Dâu trưởng tỷ phú nhà Beckham bức xúc trước tin đồn bất hòa với mẹ chồng

Xuất hiện trên số mới nhất của tạp chí Cosmopolitan, Nicola Peltz một lần nữa lên tiếng đính chính về tin đồn bất hòa với mẹ chồng - Victoria Beckham. Dù nhiều lần nói rõ trong các buổi phỏng vấn, cô không hiểu vì sao tin đồn vẫn tồn tại cho đến nay.

"Tôi đã nói điều này rất nhiều lần: 'Tôi và mẹ chồng không có mâu thuẫn gì'. Có vẻ như họ không muốn viết những điều tốt đẹp. Thật kỳ lạ, cho dù đó là cuộc sống của tôi hay của người khác, dù họ biết sự thật, họ vẫn muốn hiểu câu chuyện theo hướng tiêu cực", Nicola Peltz bức xúc chia sẻ.

Nicola Peltz khẳng định cô và mẹ chồng không hề có sự bất hòa nào như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội

Mọi ồn ào của cựu thành viên Spice Girls và Nicola Peltz bắt nguồn từ khi con dâu trưởng nhà Beckham không diện váy cưới do mẹ chồng thiết kế trong hôn lễ vào tháng 4/2022 dù Victoria Beckham có cả thương hiệu thời trang nổi tiếng. Tuy nhiên, trong các bài phỏng vấn, nữ diễn viên đã nhiều lần nói rõ đó chỉ là sự cố không mong muốn, cô rất muốn diện váy cưới do mẹ chồng thiết kế nhưng nhân viên của hãng đã không thể may kịp trước thềm lễ cưới cận kề.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Variety trước đó, Nicola Peltz giải thích: "Tôi đã định và tôi thực sự muốn (mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế). Nhưng sau đó vài tháng, mẹ chồng tôi nhận ra rằng thợ may của bà không thể làm điều đó. Vì vậy, tôi phải chọn một chiếc váy khác".

Nhận phỏng vấn trên tạp chí Grazia, nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm với phóng viên: "Mẹ tôi và bạn thân của tôi - nhà tạo mẫu Leslie Fremar đã rất ưng ý về những thiết kế váy của mẹ chồng tôi. Tôi cũng nghĩ sẽ thật thú vị nếu diện chiếc đầm cô dâu do bà vẽ. Nhưng sau đó, mẹ chồng đã gọi cho mẹ tôi nói rằng xưởng của bà không thể may kịp. Vì thế, tôi có thể nói, việc diện váy cưới hãng thời trang khác chỉ là kế hoạch B mà thôi".

Nicola Peltz lộng lẫy trong thiết kế váy cưới của một hãng thời trang nổi tiếng khác

Trong bài phỏng vấn, Nicola Peltz tiết lộ cô không bao giờ tìm kiếm những tin đồn về bản thân và chồng trên Internet. Thế nhưng loạt ồn ào về nữ diễn viên vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của cô, và cô sẽ tự động nhìn thấy luôn cả những bình luận "chọc khuấy" vào đời tư của mình.

Thời gian gần đây, Victoria Beckham và Nicola Peltz liên tục chứng minh mối quan hệ thân thiết trước những ồn ào xoay quanh mối quan hệ cả hai.

Vào ngày 3/3 vừa qua, Nicola Peltz gây xôn xao khi đến ủng hộ mẹ chồng ở Fashion Week với thái độ đầy tích cực. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đến dự show diễn thời trang của Victoria Beckham, nhưng lần xuất hiện này vẫn khiến dư luận dậy sóng vì tin đồn drama mẹ chồng, nàng dâu trước đó.

Sau show diễn thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week, David và Victoria Beckham còn đưa cả gia đình gồm vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz, Romeo và Harper Beckham đi mua sắm ở Paris, Pháp. Đáng nói, không chỉ mùi mẫn với ông xã David, cựu thành viên Spice Girls còn thể hiện rõ thái độ thoải mái khi đi cùng cô con dâu xuất thân từ gia tộc tỷ phú Nicola. Từ đây, drama mẹ chồng nàng dâu bất hòa vì 1 cái váy cưới đã hoàn toàn được giải quyết, Victoria và Nicola chứng minh được mối quan hệ chỉ nhờ một động thái nhỏ.

Nguồn: People