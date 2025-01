Đầu năm mới, ông xã thiếu gia của Linh Rin chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ kèm lời nhắn gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, thiếu gia Phillip Nguyễn - ông xã Linh Rin vừa chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào ngày đầu năm mới Ất Tỵ bên bà xã trong trong căn biệt thự của gia đình.

Đi kèm với đó, Phillip Nguyễn còn nhắn nhủ điều đặc biệt tới bà xã: "6 years together and many more to come. Linh Rin time to go to Hong Kong please" (Tạm dịch: 6 năm bên nhau và còn nhiều năm phía trước nữa. Linh Rin tới lúc đi Hong Kong, Trung Quốc rồi em ơi). Có thể thấy, vừa bước sang năm mới nên thiếu gia Phillip Nguyễn đang rất háo hức được cùng vợ đi du lịch đây đó.

Ông xã Linh Rin khoe ảnh bên bà xã kèm lời nhắn muốn đi Hong Kong

Trong hình, vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn cùng nhau diện những chiếc áo dài trắng đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng Linh Rin khiến cộng đồng mạng không khỏi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Dù chỉ là hình ảnh chụp nghiêng nhưng nhan sắc xinh đẹp và ngày càng lên hương của Linh Rin cũng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Ai cũng phải công nhận rằng, từ sau khi sinh con tới nay, vẻ ngoài của Linh Rin ngày càng nhuận sắc hơn. Không chỉ xinh đẹp, quyến rũ, Linh Rin còn được khen là ngày càng ra dáng dâu hào môn.

Sinh năm 1993, Linh Rin là hot girl - người mẫu nổi tiếng trong giới trẻ. Sau 4 năm hẹn hò, Linh Rin kết hôn cùng doanh nhân Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn vào tháng 3/2023. Cuối tháng 11/2023, Linh Rin sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Caroline.