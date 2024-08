Cam thường “ác” với Linh Rin

Sau khi kết hôn với thiếu gia Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và trở thành dâu hào môn, cuộc sống của Linh Rin (Ngô Phương Linh) ngày càng được chú ý hơn. Linh Rin thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và sang chảnh, song mới đây, nhan sắc của cô lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi lọt ống kính camera thường.

Trong sự kiện đi cùng chồng thiếu gia, Linh Rin lộ khuyết điểm ở phần tóc và lối trang điểm không "ăn hình". Xem ảnh mỹ nhân tự đăng lên mạng cũng trong tạo hình này thấy rất xinh và sang.

Netizen nhanh chóng chỉ ra tất cả là do góc của máy quay. Góc máy ảnh từ trên xuống khiến cho dáng người của Linh Rin trông thấp đi trông mấy, mặc dù cô vốn cao gần 1m7. Ánh sáng set không hợp lý cũng khiến gương mặt của nàng dâu hào môn trông kém cuốn hút.

Nhan sắc khác lạ của Linh Rin khi lọt ống kính cam thường.

Khác hẳn với những tấm hình sang chảnh trước đó cô tự đăng.

Trước khi về chung một nhà với ông xã Phillip Nguyễn, Linh Rin là một trong những hot girl nổi tiếng Hà Thành. Sau khi kết hôn với thiếu gia, cô nàng ít hoạt động nghệ thuật hơn mà chủ yếu tập trung vào kinh doanh riêng.

Đáng chú ý, vị trí của Linh Rin trong một công ty thuộc quản lý của tập đoàn nhà chồng thậm chí còn cao hơn cả Phillip Nguyễn. Thế nhưng, anh chồng chẳng hề e ngại việc này, còn vui vẻ đăng lên trang cá nhân: "Ngô Phương Linh my wife and life partner, now my business partner and my boss" (Tạm dịch: Ngô Phương Linh - người vợ và người bạn đời của tôi, bây giờ còn là đối tác kinh doanh và sếp của tôi ).

Linh Rin luôn xuất hiện chỉn chu sau khi làm dâu hào môn.

Cuộc sống nàng dâu hào môn của Linh Rin được nhiều người ngưỡng mộ bởi không chỉ giàu sang, mà cô còn được chồng chiều chuộng hết mực. Phillip Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh vợ lên trang cá nhân cùng những dòng caption mùi mẫn. Cuối năm 2023, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng sau 8 tháng kết hôn.