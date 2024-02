Dâu hào môn Việt lên đồ xúng xính trong ngày mùng 1 Tết: Tất cả gói gọn trong từ "sang"

Năm đầu tiên làm dâu hào môn, Diễm My 9X khoe sắc trong mẫu áo dài cổ trụ với hoạ tiết nhã nhặn và thanh lịch. Màu sắc của bộ áo dài của nữ diễn viên vô cùng ăn khớp với áo dài của ông xã cô, tạo nên những bức hình vô cùng đẹp mắt. Diễm My kết hợp cùng mấn đội đầu để thêm phần nữ tính cho look truyền thống trong ngày mùng 1 Tết.