Dâu hào môn đón Tết: Người lên đồ bốc lửa, người xúng xính áo dài

Xoài Non cũng chọn sắc đỏ làm màu sắc trang phục may mắn ngày đầu năm. Ngay khi đăng ảnh, cô nàng nhận về vô vàn lời khen bởi nhan sắc ngọt ngào, xinh xắn. Kiểu áo dài cách điệu giúp tôn lên thân hình mảnh mai của Xoài Non, được cô nàng mix với túi Dior càng thêm sang trọng