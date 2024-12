Đập hộp túi mù Baby Three nhưng chẳng ưng, mẹ 3 con tự make-up lại, đẹp thế nào mà ai cũng thốt lên: "Đỉnh"

Thời gian gần đây, bên cạnh Labubu, tụi nhỏ còn mê mẩn một món đồ chơi khác, đó là búp bê Baby Three. Trên mạng xã hội TikTok, từ khóa "đập hộp Baby Three" tạo nên cơn sốt, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ sự độc đáo và bất ngờ. Hội mẹ bỉm cũng không thể nào nằm ngoài cơn sốt này được, nhanh chóng "tậu" cho các con những con Baby Three mới.

Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5 dưới hình thức "blind box" (hộp bí mật). Mỗi mẫu đồ chơi Baby Three lại được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ chính các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo…

Không chỉ gây chú ý với kiểu dáng đa dạng, búp bê Baby Three còn khiến người chơi thích thú về biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt ướt (mắt rưng) hay mắt dora nước. Giá dao động 250.000-730.000 đồng mỗi hộp nhỏ.

Dù "test nhân phẩm" không thành công thì cũng đơn giản đẻ thay đổi ấy mà

Tự tạo bản sắc cho riêng mình chính là đây. Hội mẹ bỉm cực kỳ hài lòng

Chị Kim Hoàng (hiện đang sống tại Nha Trang) là mẹ của 3 em bé 8 tuổi, 7 tuổi và 5 tuổi. Các em bé cũng mê mẩn Baby Three. Bà mẹ 3 con tâm sự, xé túi mù như một màn "test nhân phẩm" vậy. Những em búp bê Baby Three với đôi mắt to tròn, long lanh luôn là niềm ao ước của nhiều người khi tham gia trend đập hộp túi mù "blind box".

Nhưng đôi khi, "nhân phẩm" không cho phép, sau mỗi lần xé túi mù toàn là những đôi mắt lé xuất hiện. Thậm chí, nhưng con búp bê Baby Three bình thường cũng chưa hẳn là xuất sắc lắm. Thế nên, thay vì thất vọng, chị Kim Hoàng sẽ tự tay make-up cho búp bê thành một diện mạo đặc biệt hơn, nhìn mà chỉ biết thốt lên: "Đỉnh". Các em bé cũng vô cùng mê mẩn ngoại hình xuất sắc này.

Make-up xong nhìn đẹp hẳn luôn

"Mình chỉ mới bán gần đây thôi, bắt đầu là do thích vẽ lại mắt của các Baby Three. Về sau, khách thích nhiều nên mình mới bán. Mọi người thì không thích nhưng mình lại rất thích phiên bản mắt lé, nhìn nó vô tri cute lắm. Thế nhưng mấy đứa con của mình thì không mê lắm nên thay vì thất vọng, mình tìm cách biến đổi nó đi. Từ đó, việc xé túi mù nào cũng háo hức, được con búp bê nào cũng thích vì mình có thể làm nó đẹp lên theo cách của riêng mình mà.

Sẵn biết tí vẽ nghề nail nên mình vẽ make-up lại mắt cho Baby Three của con gái , ai dè nó đưa đẩy thành một cái duyên. Từ lúc up lên MXH, mình cũng nhận được sự quan tâm vì có lẻ nhân vật này đang hot, cũng bán được sản phẩm đã make-up lại, nhưng nó là handmade nên số lượng 1 ngày mình vẽ không được nhiều. Mỗi lần make-up thì chi phí cũng khá tốn, vì 1 cặp mắt vẽ lâu gần như vẽ 1 bộ nail luôn ấy, giá thì dao động từ 150-250 tùy yêu cầu thể hiện", chị Kim Hoàng tâm sự.

Baby Three make-up lên xinh đẹp không lối thoát

Ai cũng phải công nhận Baby Three make-up xong quá là xinh đẹp, nhìn là thấy mê mẩn rồi. Nhờ có những "thợ make-up" thế này nên các mẹ bỉm cũng không ngại nếu "nhân phẩm" không cho một Baby Three xinh xắn nữa. Nhìn các em búp bê được trang điểm thấy sống động, có hồn và đẹp hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, song hành với trend xé túi mù Baby Three, nghề sửa mắt lé cho búp bê Baby Three đang nổi lên như một dịch vụ khá độc đáo và có tiềm năng kiếm tiền tốt, đặc biệt trong cộng đồng những người yêu thích, sưu tầm loại búp bê này.

Với số lượng người chơi Baby Three ngày càng tăng vì bất kể lý do gì, dù theo trend hay những người muốn sưu tầm thực sự thì nhu cầu sửa chữa, chỉnh sửa búp bê cũng ngày càng lớn. Việc sửa mắt lé, mắt lệch có thể làm tăng đáng kể giá trị của búp bê, đặc biệt với những phiên bản hiếm hoặc đặc biệt.