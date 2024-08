"Dạo gần đây, Binz có trải qua biến cố gì không?"

Mới đây, trong tập thứ 5 của Why Call Me By Fire? - một series hé lộ hậu trường của các anh tài Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khiến khán giả cười ra nước mắt. Theo đó tại kí túc xá KaKa, các anh tài đã thể hiện những tuyệt kỹ khi tự mở cuộc thi tài năng. Mỗi một Liên Minh sẽ lần lượt cử các thành viên của đội mình lên tỉ thí. Ấn tượng nhất phải kể đến màn thể hiện tuyệt kỹ của Binz, câu chuyện hài được anh tự tin kể đã khiến các anh tài hết sức "cảm lạnh".

Clip Binz trổ tài kể chuyện cười

Cụ thể, sau khi nghe câu chuyện "dê trắng và dê đen" của Tăng Phúc quá "thiếu muối" nên Binz tự tin mang đến một câu chuyện hài về con dê. Nam rapper hứa hẹn với các anh tài câu chuyện của mình còn buồn cười hơn của Tăng Phúc khiến cho ai nấy cũng đều đặt kỳ vọng vào Binz. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì NSX đã tua nhanh câu chuyện của Binz khiến cho khán giả không thể đoán được nội dung. Chỉ biết rằng các anh tài đang hết sức chăm chú lắng nghe giọng ca Hit Me Up thể hiện.

Binz rất tự tin vào câu chuyện của mình

Tuy nhiên, các anh tài lần lượt chuyển từ trạng thái chăm chú sang “xịt keo”.Ngay sau khi câu chuyện kết thúc, các anh tài vẫn còn hoang mang. Đáng chú ý nhất là phản ứng anh tài Tiến Luật, anh phải mất một vài giây để định hình được câu chuyện của học trò mình. BB Trần nhanh trí chuyển trạng thái sang vỗ tay khen ngợi và “cười mồi” để đồng loạt các anh tài hưởng ứng theo cổ vũ cho Binz. Duy Khánh tiến tới ôm chầm và hỏi han bạn trai Châu Bùi trong một vẻ mặt đầy lo âu: "Bình tĩnh nghe em nói nè. Gần đây anh có trải qua cái biến cố gì không?". Nam diễn viên ngay sau đó liền vò đầu bứt tai vì câu chuyện khó đỡ.

Các anh tài "xịt keo" trong thoáng chốc khi nghe Binz kể chuyện

Duy Khánh thể hiện cảm xúc quá khích

Riêng Tiến Luật tự hào khoác vai "học trò" Binz. Anh không ngần ngại chia sẻ: "Thực ra là rất hãnh diện vì có một người học trò kể chuyện cười như Binz. Anh muốn nhắn em vài điều thôi. Binz à, 20 tháng 11 đừng tặng gì cho tôi". Nói xong nam diễn viên liền bỏ chạy như muốn chối bỏ vị học trò cưng khiến ai nấy cũng cười ngất. Hoá ra ngoài những lúc là rapper gieo vần cực mượt mà và mặn mòi, Binz cũng có lúc lại trở thành “hạt nhài” một cách đáng yêu tới vậy.

Tiến Luật khoác vai động viên "học trò" Binz

Có thể câu chuyện của Binz không buồn cười nhưng phản ứng của các anh tài mới khiến cho tiết mục của anh ăn điểm vì dù sao anh cũng đã khiến các anh tài được phen cười “từ thiện”. Không chỉ có vậy qua đoạn clip, khán giả cũng cười ra nước mắt vì những màn tung hứng "giải cứu" của các anh tài dành cho Binz.

Binz được nhận xét đáng yêu hơn hẳn khi tham gia chương trình

Ngoài những tập phát sóng chính của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các series hậu trường của chương trình đang thu hút nhiều "gai con" đón nhận. Một số khán giả nhận xét đây chính xác là gameshow "chữa lành" được nhiều người đón chờ nhất từ các Công diễn cho tới hậu trường. Chương trình thật sự rất chiều lòng người hâm mộ. Càng xem, "gai con" càng thêm yêu mến và ủng hộ “gai mẹ” cũng như là các anh tài qua mỗi tập phát sóng.