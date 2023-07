Đạo diễn Cao Trung Hiếu: “Tôi thực sự thán phục độ ‘chịu chơi’ của 8Wonder!”

Cao Trung Hiếu là một trong những cái tên danh giá khi khán giả nghĩ đến một đạo diễn sân khấu nổi tiếng ở Việt Nam. Các chương trình anh làm đạo diễn thời gian gần đây - Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn, Show Của Đen của Đen Vâu, Bống Là Ai của diva Hồng Nhung,... - đều gây tiếng vang lớn bởi độ mĩ thuật, sự tinh tế và sáng tạo. Cao Trung Hiếu cũng chính thức đảm nhiệm vị trí Đạo diễn cho lễ hội âm nhạc 8Wonder diễn ra tại VinWonders Nha Trang vào ngày 22/7 sắp tới.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu.

Chia sẻ về cảm xúc khi được phía BTC tìm đến để mời đảm nhiệm vai trò đạo diễn vô cùng quan trọng này, Cao Trung Hiếu cho biết: “Tôi thấy vui khi 8Wonder mời tôi làm đạo diễn. Vui vì đây là một Music Festival theo chuẩn quốc tế đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chúng tôi xây dựng concept cùng một đội ngũ sáng tạo quốc tế từ vài tháng trước và mong muốn mang đến một Lễ hội Âm nhạc mùa hè thật nhiều niềm vui cho khán giả Việt Nam và quốc tế có thể ghé thăm và du lịch Việt Nam, đặc biệt là Nha Trang”.

Nói rõ hơn về nhiệm vụ của mình cũng như những thách thức đang chờ đợi tại 8Wonder, đạo diễn cho biết: “Nhiệm vụ của đạo diễn không chỉ là dàn dựng sân khấu mà còn là người có thể kết nối được âm nhạc Việt Nam và quốc tế trong một đêm diễn nhiều màu sắc. Tôi nghĩ sự kết nối đó phải truyền được cảm hứng cho cả ekip như cách mà tôi được truyền cảm hứng từ Charlie Puth hay các nghệ sĩ trong dàn line up Việt Nam. Tôi nhận ra họ có điểm chung là sự phóng khoáng và tự do trong âm nhạc. Tôi hi vọng khán giả cảm nhận được năng lượng tích cực này từ các nghệ sĩ và một chút tham vọng là xoá nhoà ranh giới âm nhạc Việt Nam và quốc tế! Ngoài phần kỹ thuật, đó là thử thách lớn nhất của tôi khi đảm nhận vai trò đạo diễn cho 8Wonder”.

Vừa cực kì thành công với Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn, có sự xuất hiện của “huyền thoại âm nhạc” Kitaro, đạo diễn Cao Trung Hiếu cũng có kinh nghiệm trong việc làm việc với những nghệ sĩ quốc tế: “Đối thoại rất quan trọng. Nếu ta chỉ đối thoại dựa trên công việc, với những hợp đồng, bằng kỹ thuật trình diễn, bằng công nghệ… thì sẽ rất khó để chạm đến nhau. Chúng tôi đối thoại với ekip của Charlie Puth bằng cả concept sân khấu, bằng tinh thần và ý nghĩa của chương trình. Vì sao VinWonders lại làm festival này? Nó mang mục đích và ý nghĩa gì? Nghệ sĩ Việt Nam họ là ai? Chúng tôi đã giới thiệu rất kỹ để ekip của một người bạn quốc tế về đây có thể đồng cảm được. Họ khá bất ngờ trước concept sân khấu và sự chuẩn bị đạt chuẩn quốc tế từ phía BTC Việt Nam”.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu nói riêng về cảm xúc khi được làm việc với Charlie Puth: “Đối với một ngôi sao âm nhạc đang được yêu mến như Charlie Puth, khó nhất là đáp ứng được những yêu cầu về kỹ thuật nhưng bằng kinh nghiệm làm việc với nhiều ngôi sao quốc tế đến Việt Nam thời gian qua, ekip Viet Vision chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ càng. Tôi thật sự thán phục sự ‘chịu chơi’ của 8Wonder, bạn thử tưởng tượng xem, với 75 phút trình diễn trên sân khấu tại Nha Trang, có thể xem đây là màn biểu diễn chào sân đầu tiên của Charlie Puth trước khi bắt đầu tour diễn Châu Á của anh. Thật là một niềm vui lớn cho khán giả yêu nhạc không chỉ ở Việt Nam mà cho khán giả Châu Á có dịp thưởng thức âm nhạc của anh tại bờ biển lễ hội đẹp như Vinpearl”.

Màn trình diễn của Charlie Puth là tâm điểm của 8Wonder.

Phía VinWonders cũng đặt nhiều yêu cầu khắt khe cho chính họ trong việc tổ chức 8Wonder: “Yêu cầu kỹ thuật của các nghệ sĩ lớn quốc tế chắc chắn là một bài toán khó cho bất kỳ đơn vị tổ chức nhạc hội chuyên nghiệp nào tại Việt Nam. Trong trường hợp của 8Wonder, yêu cầu kỹ thuật và concept sân khấu còn phải hài hòa với set list của dàn nghệ sĩ Việt Nam hàng đầu, và đặc biệt là phải bảo đảm được chủ đề độc đáo của sự kiện. Việc này đòi hỏi chúng tôi phải kết hợp giữa một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp từ Mỹ và một ekip sáng tạo và vận hành sự kiện dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam. Trải qua quá trình ấp ủ và dàn dựng trong suốt nửa năm, chúng tôi đã đi đến những bước chuẩn bị cuối cùng cho một sân khấu hoành tráng tái hiện đại dương vô cực, hệ thống âm thanh ánh sáng và các hiệu ứng đẳng cấp quốc tế, cùng những key moments tráng lệ được kì vọng xứng tầm ‘kỳ quan cảm xúc’ - chủ đề của 8Wonder”.



Đứng trước những yêu cầu kĩ thuật rất cao từ phía BTC, tiết lộ kĩ hơn về sân khấu dàn dựng cho lễ hội âm nhạc 8Wonder diễn ra vào ngày 22/7 sắp tới, đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ: “VinWonders kỳ vọng đây là một concept festival âm nhạc quốc tế thường niên lần đầu có mặt tại Việt Nam, do chính người Việt Nam tổ chức! Trong 6 tháng qua, họ đã cùng làm việc với ekip chúng tôi và một đội ngũ nước ngoài để tạo ra concept ‘8Wonder - kỳ quan thứ 8’, cũng có thể gọi là một kỳ quan infinity - vô tận về cảm xúc. Nếu hôm đó bạn có mặt, bạn sẽ thấy một diện mạo rất ‘điên’, một thứ decor rất riêng dành cho 8Wonder lần này. Bây giờ, cái khó nhất với tôi là cần sắp xếp tiết mục của nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ quốc tế để có được một cảm xúc chung. Chúng tôi cũng có những set up phức tạp về kỹ thuật, sân khấu và sự xuất hiện để khiến không chỉ khán giả, mà chính ca sĩ Việt Nam và cả Charlie Puth cũng sẽ tận hưởng thời gian trình diễn của mình”.

Với loạt những chia sẻ đầy thú vị trước “giờ G” lễ hội âm nhạc 8Wonder, có thể thấy đạo diễn Cao Trung Hiếu sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả một “kì quan” về dàn dựng với ngập tràn những điều bất ngờ. Và muốn thưởng thức những “kì quan” ấy một cách trọn vẹn nhất, chỉ có thể trực tiếp đến VinWonders vào này 22/7 sắp tới để hòa mình cùng hàng nghìn khán giả trong một lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế!