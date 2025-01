Danh tính người đàn ông đập xe BMW ở TP HCM

Ngày 5-1, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã ra quyết định tạm giữ Ung Văn Nam (SN 1988, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM) về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Theo thông tin ban đầu, trưa 4-1, khi lưu thông trên đường, Nam xảy ra mâu thuẫn với tài xế ô tô BMW do anh Đ.R.B điều khiển. Sau đó, Nam chắn ngang phía trước xe ô tô.

Nam nhặt viên gạch bê tông ném và đập vào ô tô của anh B., làm hư hỏng hoàn toàn 2 hộp đèn chiếu sáng và kính bên trái xe, không có khả năng khắc phục.

Đến chiều cùng ngày, Nam đến Công an quận Tân Phú tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Tân Phú đã ra quyết định tạm giữ Nam để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Ung Văn Nam tại Công an quận Tân Phú

Theo Công an TP HCM, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, Công an TP HCM đã điều tra, xử lý nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng hoặc hủy hoại tài sản có nguyên nhân xuất phát từ những va chạm nhỏ trong quá trình lưu thông trên đường hoặc những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.

Đây là hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe, hủy hoại tài sản của người khác. Công an TP HCM khuyến cáo người dân phải thượng tôn pháp luật trong mọi tình huống.

Công an TP HCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi vi phạm do thiếu kiềm chế trên đường phố, nơi công cộng như đã xảy ra trong thời gian qua. Công an TP HCM khẳng định tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả mà người vi phạm phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.