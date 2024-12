Xác định danh tính 2 người chết trong vụ cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM

Theo Công an quận Tân Bình danh tính 2 nạn nhân xấu số gồm chị Trần Thị T.N. (SN 2001) và anh T. (bạn của chị N). Căn nhà xảy ra hoả hoạn do anh Nguyễn Quốc C. (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế) thuê lại từ tháng 4/2024. Căn nhà có 1 trệt, 1 gác, 3 lầu và 1 sân thượng.

Hiện trường vụ hoả hoạn khiến nhiều người thương vong ở quận Tân Bình.

Cũng theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà có 23 người. Sau khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát phát hiện trong phòng 301 là thi thể chị N. và anh T.

Lực lượng chức năng Phường 12 và quận Tân Bình (TP.HCM) hỗ trợ gia đình có nạn nhân thiệt mạng số tiền 10 triệu đồng/người, các nạn nhân bị thương trong vụ cháy 5 triệu đồng/người.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, khoảng 6h30 sáng nay (20/12), hoả hoạn bùng lên tại căn nhà 1 trệt 3 tầng trên đường Xuân Hồng (thuộc Phường 12, quận Tân Bình). Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân bên trong căn nhà tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Bình đã điều động nhiều xe cứu thương xuống hiện trường tìm cách không chế ngọn lửa và cứu nạn cứu hộ.

Đại diện Bệnh viện Thống Nhất cũng cho biết, trong sáng 20/12, bệnh viện tiếp nhận 13 bệnh nhân. Cụ thể, các bệnh nhân cơ bản bị suy hô hấp do ngạt khí CO, bỏng đường hô hấp và chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Hiện nay có 3 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc phải hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, 5 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội Hô hấp, 1 ở khoa Nội Tim mạch, 1 ở khoa Nội Cơ xương khớp, 1 ở khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, 2 ở khoa Ngoại Tiêu hóa.