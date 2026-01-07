Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, chủ phương tiện nộp phạt theo Nghị định 168

Theo dữ liệu cục CSGT trích xuất từ 12h ngày 5/1 đến 12h ngày 6/1/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm giám sát tự động có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống AI đã phát hiện 17 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ (giảm mạnh so với con số 87 trường hợp vào ngày 3/1), 23 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và không có trường hợp đi ngược chiều.

Ghi nhận tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI phát hiện 01 trường hợp đi sai làn đường quy định. Việc số ca vi phạm tại nội đô giảm đáng kể cho thấy tâm lý người dân đã bắt đầu điều chỉnh hành vi sau khi danh sách "phạt nguội" được công khai rộng rãi.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại km 20), hệ thống ghi nhận có 8.572 phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tốc độ trung bình của các phương tiện đạt mức khá cao là 87,5 km/h. Qua phân tích hình ảnh chuyên sâu, AI đã phát hiện 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn, 1 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Hiện nay, toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin phương tiện vi phạm đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính. Các thông báo xử phạt sẽ sớm được gửi đến chủ phương tiện thông qua hệ thống bưu điện và cập nhật trên các ứng dụng tra cứu.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Cách nộp phạt nguội online

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ của Bộ Công an

Để thực hiện nộp phạt, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Bước 2: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Bước 3: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Bước 4: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” sau đó thực hiện theo hệ thống để thực hiện nộp phạt.