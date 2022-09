Danh sách 11 nạn nhân vụ sập tường nhà xưởng đang xây ở Bình Định

Liên quan đến vụ sập tường nhà xưởng đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động lúc 21 giờ 30 tối 15-9, một lãnh đạo thị xã An Nhơn cho biết đến thời điểm này đã có 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Tất cả nạn nhân này đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Nạn nhân bị thương trong vụ sập tường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu

Trong đó, thị xã An Nhơn có 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương và huyện Tuy Phước có 3 người thiệt mạng, 4 người bị thương.



"Hiện đoàn công tác lãnh đạo thị xã An Nhơn chúng tôi đang đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương. Riêng nạn nhân tử vong, chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp" - vị lãnh đạo này nói.

Như Báo Người Lao Động điện tử đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savvy Seafood trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và huy động xe cứu thương đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ sập tường nhà xưởng đang xây

Theo lãnh đạo thị xã An Nhơn, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên, các lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường để tổ chức công tác cứu hộ, đưa người nạn nhân đi cấp cấp cứu. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ tai nạn đang xảy ra mưa to, gió lớn nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn.



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.