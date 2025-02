Đánh giá Samsung Galaxy S25 Ultra: Liệu có xứng danh "smartphone vô đối"?

Thế hệ tiền nhiệm Galaxy S24 Ultra từng được ca ngợi là đỉnh cao của công nghệ smartphone một sản phẩm đầy đủ với màn hình sắc nét, hệ thống camera đa năng, hiệu năng vượt trội và cả chiếc bút S Pen mang "phép màu". Nhưng với S25 Ultra, chiếc điện thoại này này dường như đang mất dần đi nét độc đáo vốn có. Liệu đây có phải là bước tiến công nghệ, hay chỉ là bản nâng cấp an toàn của Samsung?

Thiết kế tối giản

Về thiết kế, Samsung đã thực hiện một bước chuyển mình rõ rệt. Trong khi các đời Galaxy Ultra trước đây vẫn giữ nguyên phong cách đậm chất Note với những góc cạnh sắc nét, phiên bản S25 Ultra mới lại hướng đến kiểu dáng tối giản, hiện đại với màn hình 6.9 inch và khung viền vuông. Sự thay đổi này giúp điện thoại trở nên gọn nhẹ và dễ cầm nắm hơn, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng cả ngày.

Khung của máy được thiết kế vuông vắn cùng phần cạnh được bo cong mềm mại

Phía trước của Galaxy S25 Ultra được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Armor 2, giúp giảm thiểu trầy xước và tăng cường khả năng chống va đập, trong khi khung viền được chế tác từ Titan Grade 5, đảm bảo độ bền vượt trội nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng cần thiết cho một sản phẩm cao cấp. Việc thu hẹp đáng kể các viền xung quanh màn hình không chỉ góp phần nâng cao thẩm mỹ mà còn tạo nên cảm giác hiện đại, thể hiện rõ nét xu hướng thiết kế tối giản của Samsung hiện nay.

Màn hình 6.9 inch viền mỏng cùng lớp kính Gorilla Armor 2

Tuy nhiên, đối với những người hâm mộ của dòng Note và các thế hệ Ultra trước, sự tối giản lại đồng nghĩa với việc mất đi nét cá tính đặc trưng – một dấu ấn đã giúp sản phẩm khẳng định vị thế độc đáo trên thị trường. Việc chuyển sang thiết kế mới, dù mang lại vẻ ngoài sang trọng, mềm mại nhưng điều này lại khiến Galaxy S25 Ultra trông khá đồng nhất với nhiều mẫu điện thoại cao cấp khác hiện nay trên thị trường.

Màn hình "tuyệt hảo"

Màn hình của Galaxy S25 Ultra mang lại trải nghiệm thị giác đỉnh cao cho người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với kích thước 6.9 inch và độ phân giải QHD+, màn hình không chỉ hiển thị hình ảnh với độ chi tiết tuyệt vời mà còn tái hiện màu sắc một cách sống động và chân thực. Tần số quét 120Hz giúp mọi chuyển động trên màn hình trở nên mượt mà, từ việc lướt web, xem video cho đến chơi game, mang đến cảm giác tự nhiên và dễ chịu. Đặc biệt, khả năng tối ưu hóa độ sáng của màn hình là một điểm sáng vượt trội của Galaxy S25 Ultra. Với độ sáng tối đa lên đến 1.860 nits, màn hình vẫn giữ được độ sắc nét và độ tương phản cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng mặt trời mạnh.

Màn hình vẫn là điểm mạnh của Galaxy S25 Ultra so với các mẫu smartphone khác

Điểm đặc biệt nữa đó là công nghệ chống chói tiên tiến kết hợp với lớp phủ chống loá giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung, không bị mờ nhạt hay mất màu khi sử dụng ngoài trời. Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm xem video, mà còn giúp người dùng đọc tin tức, lướt mạng xã hội hay xem hình ảnh với chất lượng cao hơn so với các lớp phủ màn hình thông thường.

Lớp phủ chống chói của Galaxy S25 Ultra đặt cạnh iPhone 14 Pro

Cảm hứng "iOS" trong OneUI 7

One UI 7, dựa trên Android 15, mang đến một làn gió mới với hàng loạt thay đổi giao diện mạnh mẽ và tinh tế. Người dùng ngay lập tức nhận thấy các biểu tượng được làm mới với màu sắc tươi sáng và cá tính hơn, widget được thiết kế lại sống động và hữu ích, cùng khả năng mở rộng thư mục trên màn hình chính để truy cập nhanh các ứng dụng.

One UI 7 có thiết kế mới tươi sáng và "vui nhộn" hơn

Ngoài ra, việc tách biệt rõ ràng bảng thông báo và bảng cài đặt nhanh giúp tối ưu hóa trải nghiệm tương tác, cho phép điều chỉnh dễ dàng theo nhu cầu.

Trang thông báo và trang cài đặt nhanh đã được tách riêng

OneUI 7 có nhiều tính năng lấy cảm hứng từ iOS nhưng theo cách rất "Samsung"

One UI 7 đánh dấu bước tiến vượt bậc trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Samsung, đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự tùy biến và đổi mới. Một số thay đổi, như giao diện camera được cải tiến toàn diện hay phần chuyển đổi ứng dụng mang phong cách iOS, có thể khiến người dùng quen thuộc với phiên bản cũ cảm thấy lạ lẫm ban đầu. Tuy nhiên, về lâu dài, những cải tiến này không chỉ tăng tính linh hoạt mà còn nâng cao hiệu suất sử dụng, mang lại trải nghiệm mượt mà và hiện đại hơn.

Giao diện chụp ảnh mới trên S25 Ultra

AI thông minh nhưng chưa đáng tin

Công nghệ AI là một trong những điểm nhấn được Samsung đầu tư mạnh cho Galaxy S25 Ultra cũng như S25 và S25 Plus. Ngoài các tính năng độc quyền của Samsung, lần này Google Gemini sẽ thay thế Bixby. Sử dụng Gemini, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ trên nhiều ứng dụng chỉ qua lệnh thoại. Trải nghiệm thực tế cho thấy khả năng tương tác đa ứng dụng của Gemini giúp cập nhật lịch, tìm kiếm thông tin hay gửi tin nhắn một cách nhanh chóng.

Gemini giờ đã là trợ lý ảo chính của Samsung thay cho Bixby

Bên cạnh đó, các tính năng như Now Brief giúp người dùng nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân như thời tiết, cuộc gọi và các thông báo quan trọng ngay trên màn hình khóa. Đồng thời, Circle to Search của Google hỗ trợ tìm kiếm mọi lúc, mọi nơi và trên mọi nội dung hiển thị trên màn hình.

Các tính năng nổi bật của thế hệ trước vẫn có mặt trên S25 Ultra

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng công nghệ AI của chiếc điện thoại này vẫn còn nhiều bất cập. Đã có những lần trợ lý AI Gemini mắc lỗi khi khi không nghe kỹ thông tin sau tạo ra kết quả không chính xác theo yêu cầu của người dùng. Ngoài ra, trải nghiệm sử dụng Gemini nhiều lúc hơi "quá nhạy". Điều này đôi khi làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng, đặc biệt khi thao tác nhanh hoặc trong môi trường ồn ào.

Gemini nhiều lúc sẽ hành động không đúng ý người dùng

Hệ thống camera "Pro"

Hệ thống camera của Galaxy S25 Ultra luôn được xem là linh hồn của dòng sản phẩm Ultra. Chiếc điện thoại này được trang bị camera chính 200MP, cho phép người dùng chụp ảnh với độ chi tiết cực cao, giúp phóng to mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh vượt trội.

Hệ thống camera của S25 Ultra

Bên cạnh đó, camera siêu rộng được nâng cấp với cảm biến 50MP mới, cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh macro cũng như ghi lại toàn cảnh với màu sắc sống động. Dù phần cứng không có nhiều thay đổi đột phá so với thế hệ trước, Galaxy S25 Ultra lại có xu hướng xử lý ảnh khá mạnh, tuy nhiên, đây không hẳn là một điểm trừ. Ảnh JPEG thường có độ sắc nét cao và màu sắc rực rỡ, dù đôi lúc thuật toán có thể "quá tay" trong việc xử lý. Galaxy S25 Ultra sẽ là lựa chọn phù hợp cho những nhiếp ảnh gia sẵn sàng đầu tư thời gian chỉnh sửa hậu kỳ để tối ưu chất lượng hình ảnh.

Ảnh chụp bằng camera chính 200MP

Ảnh macro từ camera góc siêu rộng được nâng cấp

Về video, S25 Ultra được trang bị khả năng quay video 4K/120fps và 8K/30fps cùng chế độ Log video hỗ trợ cho việc chỉnh sửa hậu kỳ chuyên nghiệp, các tính năng này sẽ làm hài lòng những người đam mê sáng tạo nội dung video. Mặc dù những cải tiến này đáng khen ngợi, nhưng các tính năng của camera hiện tại phần lớn vẫn kế thừa từ phiên bản trước, khiến một số người cảm thấy thiếu đi yếu tố đột phá vốn đã tạo nên tiếng vang của những dòng Ultra trước.

Samsung Galaxy S25 Ultra có thể ghi hình Log 8K tại 30fps

Ngoài ra, Samsung còn bổ sung tính năng Audio Eraser, một công cụ loại bỏ tiếng ồn nền bằng AI, giúp giọng nói trong video trở nên rõ ràng hơn. Tính năng này hoạt động trên mọi video, không chỉ những video quay bằng Galaxy S25. Trong quá trình thử nghiệm, Audio Eraser có thể nhận diện các loại âm thanh khác nhau như gió, tiếng ồn đám đông, và giọng nói, cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ lọc. Khi so sánh với các tính năng tương tự đó là Magic Audio Mix của Apple, Samsung vượt trội về hiệu suất lọc âm. Tuy nhiên, đôi khi giọng nói có thể bị biến đổi nhẹ theo hướng hơi máy móc.

Tính năng Audio Eraser của Galaxy AI

Hiệu năng mạnh, thời lượng pin ấn tượng

Về hiệu năng, Galaxy S25 Ultra luôn giữ vững vị thế của một smartphone cao cấp. Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite phiên bản tùy biến dành riêng cho Galaxy kết hợp với 12GB RAM, chiếc điện thoại này cho phép xử lý mượt mà mọi tác vụ từ công việc hàng ngày cho đến các trò chơi nặng về đồ họa.

S25 Ultra được trang bị những phần cứng tốt nhất hiện nay

Trong các bài kiểm tra benchmark, S25 Ultra cho thấy hiệu suất vượt trội cả về xử lý đơn nhân lẫn đa nhân. Hệ thống làm mát tiên tiến của thiết bị cũng góp phần duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài, điều mà những game thủ và người dùng chuyên nghiệp luôn kỳ vọng.

S25 Ultra được trang bị viên pin dung lượng 5000 mAh, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục suốt cả ngày, ngay cả khi phải tiêu thụ nhiều năng lượng từ màn hình lớn và các tính năng AI. Trong quá trình thử nghiệm, thiết bị có thể hoạt động liên tục trong một ngày mà vẫn còn khoảng 40-50% pin. Thậm chí, nếu sử dụng tiết kiệm, bạn có thể dư sức dùng qua 2 ngày mà không cần sạc.

Thời lượng pin ấn tượng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng

Công nghệ sạc nhanh 45W giúp nạp đầy pin trong thời gian tương đối ngắn, điều này rất phù hợp cho những người bận rộn. Tuy nhiên, việc hỗ trợ chuẩn sạc Qi2 trên Galaxy S25 Ultra lại đòi hỏi người dùng phải sử dụng thêm phụ kiện đặc biệt như case có nam châm tích hợp, điều này đôi khi gây thêm chi phí và không thực sự tiện lợi với những ai ưa thích sự đơn giản.

S Pen “tinh giản”

Một trong những yếu tố gây tranh cãi lớn nhất của Galaxy S25 Ultra chính là chiếc bút S Pen – biểu tượng đã gắn liền với dòng sản phẩm Ultra. Trong khi S Pen trước đây nổi bật với tính năng Bluetooth giúp thực hiện các thao tác điều khiển từ xa như chụp ảnh hay điều khiển trình chiếu, phiên bản S25 Ultra đã loại bỏ hoàn toàn tính năng Bluetooth này.

S Pen giờ chỉ còn những tính năng cơ bản của một chiếc bút cảm ứng

Quyết định cắt giảm các tính năng của S Pen khiến nhiều người dùng, nhất là những tín đồ trung thành, cảm thấy tiếc nuối khi mất đi một trong những điểm độc đáo đã tạo nên sự khác biệt của dòng Ultra. Samsung cho rằng việc loại bỏ Bluetooth xuất phát từ việc ít người dùng sử dụng các tính năng này, nhưng đối với những ai đã quen với "phép màu" của S Pen.

Samsung đã lược bỏ Bluetooth trong phiên bản S Pen này

Mặc dù chỉ là một bản nâng cấp nhẹ so với Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra vẫn khẳng định vị thế đỉnh cao về công nghệ với nhiều cải tiến đáng kể trong thiết kế, hiệu năng và camera. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, việc loại bỏ tính năng S Pen cùng sự thay đổi trong thiết kế vuông vức đặc trưng có thể khiến không ít người dùng tiếc nuối. Đây có thể là bước đi nhằm tối giản hóa và chuẩn hóa sản phẩm trong dòng Galaxy S, nhưng liệu điều đó có thực sự phù hợp với niềm đam mê và kỳ vọng của các công nghệ cũng như cộng đồng Samfan? Dù bạn quyết định nâng cấp hay tiếp tục gắn bó với phiên bản cũ, Galaxy S25 Ultra vẫn là một trong những smartphone cao cấp đáng mua nhất hiện nay.